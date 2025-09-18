Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:20

Забытая крепость Финлаггана: как обнаруженный замок переписал историю Шотландии

Раскопки на острове Айлей выявили средневековый замок с административным центром

Археологи сделали неожиданное открытие на острове Айлей в Шотландии: в Финлаггане найдены свидетельства существования замка, построенного в XII-XIII веках, который мог служить резиденцией королей задолго до появления знаменитых лордов Островов. Эта находка значительно меняет представление о политическом устройстве региона и о том, как формировались центры власти на западных землях Шотландии.

Долгая работа и неожиданный результат

Исследование стало итогом почти тридцати лет анализа раскопок, проводившихся ещё в 1989–1998 годах. Руководитель проекта Дэвид Колдуэлл опубликовал результаты в книге The Archaeology of Finlaggan, Islay. Археологи обнаружили, что замок занимал два острова в озере Финлагган: один служил оборонительной крепостью, другой — административным и церемониальным центром.

"Для меня большая честь возглавлять команду опытных и преданных своему делу специалистов и волонтеров, работающих над таким важным проектом", — отметил Колдуэлл.

Архитектура и символика

Главным элементом комплекса была каменная башня-донжон размером 19×19 метров. Такие сооружения считались символами власти и возводились в Британии и Ирландии только для знати. Башня выполняла сразу две функции — оборонительную и жилую.

На втором острове располагались хозяйственные и жилые постройки: дворы, кухни, мастерские, большой пиршественный зал и часовня с кладбищем. Подобная планировка характерна именно для королевских резиденций.

Сравнение: замок в Финлаггане и английские крепости

Замок Размеры башни Функция Символика
Финлагган 19×19 м Жилое и оборонительное здание Королевская резиденция
Карлайл ~20×20 м Донжон и центр управления Символ власти на севере Англии
Бамбург ~18×18 м Крепость и резиденция Политический контроль
Ланкастер ~20×20 м Оборонительная башня Знак богатства и статуса

Центр власти

Находка подтверждает, что Финлагган был ключевым местом задолго до расцвета династии Макдональдов. В XIV-XV веках лорды Островов управляли обширным морским королевством, соперничая с династией Стюартов. Они имели собственный Совет, казну, систему правосудия и называли себя "Ri Innse Gall" — королями островов.

В раскопках археологи нашли ключи и футляры для хранения документов, остатки здания совета, следы церемоний и судебных заседаний. Всё это подчёркивает административное значение места.

Советы шаг за шагом: как изучают замки

  1. Проводят топографическую съёмку местности.
  2. Изучают исторические хроники и легенды.
  3. Проводят раскопки, фиксируя культурные слои.
  4. Сравнивают находки с архитектурой соседних регионов.
  5. Публикуют результаты и передают их в музеи и архивы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничить исследования только периодом лордов Островов → упущенные ранние слои → комплексное изучение с XII века.
  • Ошибка: интерпретировать башню как обычное укрепление → недооценка её роли → сопоставление с донжонами Англии и Ирландии.
  • Ошибка: игнорировать контекст других островов → неполная картина → учитывать хозяйственные и церемониальные постройки.

А что если…

А что если Финлагган был не только резиденцией, но и сакральным местом собраний ещё с эпохи викингов? Археологи отмечают признаки "тинга" — собрания общин. Это позволило бы рассматривать замок не просто как оборонительную точку, а как центр власти, объединявший людей разных культур.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет знание о раннем средневековье Замок разрушен, сохранились лишь фундаменты
Доказывает королевский статус Финлаггана Нужна реконструкция для понимания облика
Подтверждает уникальность острова как центра власти Многое остаётся гипотезами
Создаёт основу для туризма и просвещения Требуются новые инвестиции в исследования

FAQ

Почему замок в Финлаггане особенный?
Он был построен раньше лордов Островов и показывает, что место имело королевское значение ещё в XII веке.

Можно ли посетить Финлагган сегодня?
Да, здесь действует музейный комплекс с доступом к островам и экспозициями.

Что случилось с замком?
Вероятно, он был разрушен или разобран из-за проблем с конструкцией, а затем заменён дворцом XIV века.

Мифы и правда

  • Миф: Финлагган стал значимым только при Макдональдах.
    Правда: его значение началось столетиями раньше.

  • Миф: башня могла быть обычной крепостью.
    Правда: её размеры и окружение говорят о королевском статусе.

  • Миф: археология ограничивается поздним средневековьем.
    Правда: культурные слои уходят в доисторические времена.

Три интересных факта

  1. Финлагган был церемониальным центром лордов Островов, где короновали правителей.
  2. В Шотландии сохранилось всего несколько таких масштабных донжонов.
  3. Археологи предполагают, что место использовалось ещё в доисторическую эпоху.

Исторический контекст

XII-XIII века: строительство раннего замка в Финлаггане. XIV-XV века: расцвет лордов Островов, соперничество со Стюартами. 1989-1998 годы: археологические раскопки на Айлей. 2025 год: публикация итогов в книге Колдуэлла.

