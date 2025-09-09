Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:41

Ирония судьбы: во Фрайбурге игрушки средневековья смеются над современностью

Археологическая экспедиция во Фрайбурге выявила гончарную мастерскую с игрушками

Что общего у средневекового города и детских игрушек? Археологи во Фрайбурге нашли потрясающую связь между прошлым и настоящим — в самом сердце старого города обнаружена гончарная мастерская XIV века, где изготавливали глиняные фигурки для детей.

Неожиданная находка в ходе строительных работ

Работы по возведению новой Высшей финансовой школы во Фрайбурге, расположенном неподалёку от Шварцвальда, начались как обычное строительство. Однако раскопки на площади около 4000 квадратных метров вдоль улиц Альбертштрассе и Габсбургерштрассе превратились в настоящее археологическое открытие.

Здесь, в Нойбурге — первом средневековом расширении города, основанном после 1240 года графом Конрадом Фрайбургским — были найдены остатки давно забытой улицы, средневековые гончарные печи и десятки глиняных фигурок, которым почти 700 лет.

Уникальные средневековые улицы и мастерские

Одной из сенсаций стала находка Цигельгассе — средневековой улицы, сохранившейся практически в первозданном виде. В отличие от роскошных домов в центре, здесь жили ремесленники в скромных домах с практичной планировкой.

По словам Бертрама Йениша из Земельного управления по культурному наследию, под слоями XX века, включая разрушенную во Вторую мировую университетскую больницу, удалось обнаружить пешеходные покрытия начала XIII века.

Гончарные печи и игрушки из глины

Самое удивительное — это гончарные печи XIII-XIV веков, впервые найденные во Фрайбурге. В них изготавливали керамику, широко используемую в городе.

В одной из печей археологи нашли более 40 фрагментов глиняных фигурок — женщин в головных уборах, мужчин в колпаках, лошадей и матерей с детьми. Эти простые, но трогательные игрушки, вероятно, создавались одним мастером в начале XIV века.

"Похоже, один мастер в начале XIV века специализировался на изготовлении глиняных игрушек", — отметил Йениш.

Для руководителя раскопок Бенджамина Хэмма эти фигурки — не просто артефакты, а эмоциональное напоминание о том, что детство существовало даже в суровые времена.

Средневековое городское планирование

Археологические данные показывают, что Нойбург создавался по чётко продуманному плану. Сначала проложили сеть улиц, а затем разделили территорию стенами. Особое внимание уделялось зоне ремесленных мастерских шириной 42 метра, известной как "Альменд", вероятно, для пожарной безопасности.

"Основание Нойбурга было тщательно организовано", — подчеркивает Йениш, отмечая современность подхода к городскому планированию.

Раскопки во Фрайбурге — часть так называемых "спасательных раскопок" (Rettungsgrabung), которые проводятся в сжатые сроки перед началом строительства. Они позволяют сохранить важные исторические находки, которые иначе были бы утрачены.

В регионе Баден-Вюртемберг большинство археологических исследований относятся к этой категории, независимо от масштаба проектов — от небольших до крупных инфраструктурных объектов.

История через призму повседневности

Для Фрайбурга эти находки — не просто старинные артефакты, а живое свидетельство жизни средневековых жителей. Глиняные игрушки напоминают нам, что дети всегда играли, мечтали и создавали свои миры, несмотря на войны, болезни и религиозные конфликты.

"Эти находки дают нам непосредственное представление о повседневной жизни, чего не могут дать письменные источники", — говорит Йениш.

Они напоминают, что история — это не только великие события, но и судьбы простых людей и их семей.

Пока строительство нового Высшего финансового училища продолжается, археологи стараются сохранить и задокументировать как можно больше находок. Хотя здания будут расти над землёй, истории, скрытые под ней, обогатят культурное наследие Фрайбурга и помогут будущим поколениям лучше понять своё прошлое.

