Средневековые ароматы, сохранившиеся под водой: что скрывают стеклянные флаконы из Каша
У берегов турецкого города Каш археологи подняли со дна Средиземного моря по-настоящему редкие артефакты — стеклянные флаконы для духов, пролежавшие под водой около тысячи лет. Находка стала сенсацией: это одно из первых прямых свидетельств того, что в Средние века ароматы и предметы роскоши активно ввозились в Европу с Востока.
История открытия
Подводные раскопки проходили в рамках проекта "Наследие для будущего". В районе затонувшего судна "Каш-Бешми" исследователи обнаружили 15 маленьких сосудов высотой всего 6-7 см. Форма и технология изготовления указывают, что флаконы были произведены в Сирии или Палестине методом литья в формы — именно так в то время делали стеклянную посуду.
"Технологии производства стекла и парфюмерии зародились в Восточном Средиземноморье. Эти флаконы — наглядное свидетельство торговли предметами роскоши, которая шла с Востока на Запад", — сказал Хакан Ониз, руководитель раскопок и профессор Университета Акдениз.
Что содержали флаконы
Учёные предполагают, что в этих сосудах перевозили редкие ароматы:
-
розовое масло - символ Дамаска;
-
мускус - ценился от Египта до Леванта;
-
амбра - один из самых дорогих ароматических компонентов своего времени.
Для Европы XI века такие ароматы были настоящим предметом роскоши и свидетельством высокого статуса.
Сравнение находок
|Предмет
|Место происхождения
|Значение в торговле
|Флаконы с духами
|Сирия, Палестина
|Символ роскоши, культовый товар
|Амфоры с оливковым маслом
|Берега Газы, Палестина
|Основной продукт экспорта
|Амфора с оливковыми косточками
|Восточное Средиземноморье
|Продовольственный товар
Торговые маршруты
На том же судне нашли амфоры с оливковым маслом и косточками, что подтверждает: корабль отплыл с берегов Газы и вёл торговлю не только продовольствием, но и предметами престижного потребления. Считается, что маршрут доходил вплоть до Мраморного моря.
Таким образом, Средиземное море служило связующим звеном между регионами, и даже такие хрупкие товары, как духи, включались в торговую сеть.
Советы шаг за шагом: как работают подводные археологи
-
Локализуют затонувший объект с помощью сонаров и дронов.
-
Погружаются и фиксируют находки на дне с фото и 3D-моделями.
-
Аккуратно поднимают артефакты в контейнерах с водой.
-
Проводят первичную консервацию прямо на берегу.
-
В лаборатории очищают и готовят к выставке.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Поднимать сосуды без воды → разрушение стекла → использовать специальные капсулы с морской водой.
-
Игнорировать контекст находки → потеря исторических данных → фиксировать положение каждого предмета.
-
Рассматривать находку только как "товар" → упустить культурное значение → анализировать в контексте ритуалов и моды.
А что если…
А что если подобные флаконы будут найдены и на других кораблях? Это подтвердит, что торговля ароматами была не единичным явлением, а устойчивой системой поставок, связывающей Восток и Европу в Средние века.
Плюсы и минусы находки
|Плюсы
|Минусы
|Редкое свидетельство парфюмерной торговли
|Хрупкость стекла усложняет сохранение
|Подтверждение маршрутов Восток-Запад
|Небольшое количество найденных сосудов
|Возможность изучить технологии стеклоделия
|Отсутствие сохранившегося содержимого
|Новая глава истории Средиземноморья
|Сложность датировки точного времени затопления
FAQ
Почему именно Каш стал местом находки?
Побережье Антальи издавна было оживлённым торговым маршрутом, здесь зафиксированы сотни кораблекрушений.
Что особенного в этих флаконах?
Это одни из самых ранних доказательств того, что духи активно импортировались в Европу с Востока.
Сколько подобных кораблекрушений найдено у берегов Турции?
На сегодняшний день зафиксировано 411 затонувших судов.
Мифы и правда
-
Миф: в Средневековье в Европе уже существовала развитая парфюмерия.
Правда: культура ароматов зародилась на Востоке и лишь позже распространилась на Запад.
-
Миф: торговали только продовольствием.
Правда: вместе с оливковым маслом перевозили и предметы роскоши.
-
Миф: подводная археология появилась в XX веке.
Правда: первые систематические раскопки в Турции велись ещё в середине прошлого века, и страна считается "родиной" этой науки.
3 интересных факта
-
Размер каждого флакона — всего 6-7 см, но они перевозили ароматы, ценившиеся дороже золота.
-
Подводные археологи Турции работают на четырёх крупных объектах, охватывающих эпохи от бронзового века до Римской империи.
-
Каш считается одним из главных мировых центров подводной археологии.
Исторический контекст
Анатолия, находясь на пересечении торговых путей, играла ключевую роль в международной торговле Средневековья. Восточные товары — ткани, специи, масла и духи — высоко ценились в Европе, формируя моду и престиж. Находка парфюмерных флаконов подтверждает: даже тысячу лет назад аромат был не только удовольствием, но и символом статуса.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru