Раскопки
Раскопки
© United States Army by Rachel Goodspeed is licensed under Public domain
Алина Семёнова Опубликована вчера в 21:47

Средневековые ароматы, сохранившиеся под водой: что скрывают стеклянные флаконы из Каша

Подводные раскопки у берегов Каша выявили парфюмерные сосуды, пролежавшие под водой тысячу лет

У берегов турецкого города Каш археологи подняли со дна Средиземного моря по-настоящему редкие артефакты — стеклянные флаконы для духов, пролежавшие под водой около тысячи лет. Находка стала сенсацией: это одно из первых прямых свидетельств того, что в Средние века ароматы и предметы роскоши активно ввозились в Европу с Востока.

История открытия

Подводные раскопки проходили в рамках проекта "Наследие для будущего". В районе затонувшего судна "Каш-Бешми" исследователи обнаружили 15 маленьких сосудов высотой всего 6-7 см. Форма и технология изготовления указывают, что флаконы были произведены в Сирии или Палестине методом литья в формы — именно так в то время делали стеклянную посуду.

"Технологии производства стекла и парфюмерии зародились в Восточном Средиземноморье. Эти флаконы — наглядное свидетельство торговли предметами роскоши, которая шла с Востока на Запад", — сказал Хакан Ониз, руководитель раскопок и профессор Университета Акдениз.

Что содержали флаконы

Учёные предполагают, что в этих сосудах перевозили редкие ароматы:

  • розовое масло - символ Дамаска;

  • мускус - ценился от Египта до Леванта;

  • амбра - один из самых дорогих ароматических компонентов своего времени.

Для Европы XI века такие ароматы были настоящим предметом роскоши и свидетельством высокого статуса.

Сравнение находок

Предмет Место происхождения Значение в торговле
Флаконы с духами Сирия, Палестина Символ роскоши, культовый товар
Амфоры с оливковым маслом Берега Газы, Палестина Основной продукт экспорта
Амфора с оливковыми косточками Восточное Средиземноморье Продовольственный товар

Торговые маршруты

На том же судне нашли амфоры с оливковым маслом и косточками, что подтверждает: корабль отплыл с берегов Газы и вёл торговлю не только продовольствием, но и предметами престижного потребления. Считается, что маршрут доходил вплоть до Мраморного моря.

Таким образом, Средиземное море служило связующим звеном между регионами, и даже такие хрупкие товары, как духи, включались в торговую сеть.

Советы шаг за шагом: как работают подводные археологи

  1. Локализуют затонувший объект с помощью сонаров и дронов.

  2. Погружаются и фиксируют находки на дне с фото и 3D-моделями.

  3. Аккуратно поднимают артефакты в контейнерах с водой.

  4. Проводят первичную консервацию прямо на берегу.

  5. В лаборатории очищают и готовят к выставке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Поднимать сосуды без воды → разрушение стекла → использовать специальные капсулы с морской водой.

  • Игнорировать контекст находки → потеря исторических данных → фиксировать положение каждого предмета.

  • Рассматривать находку только как "товар" → упустить культурное значение → анализировать в контексте ритуалов и моды.

А что если…

А что если подобные флаконы будут найдены и на других кораблях? Это подтвердит, что торговля ароматами была не единичным явлением, а устойчивой системой поставок, связывающей Восток и Европу в Средние века.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Редкое свидетельство парфюмерной торговли Хрупкость стекла усложняет сохранение
Подтверждение маршрутов Восток-Запад Небольшое количество найденных сосудов
Возможность изучить технологии стеклоделия Отсутствие сохранившегося содержимого
Новая глава истории Средиземноморья Сложность датировки точного времени затопления

FAQ

Почему именно Каш стал местом находки?
Побережье Антальи издавна было оживлённым торговым маршрутом, здесь зафиксированы сотни кораблекрушений.

Что особенного в этих флаконах?
Это одни из самых ранних доказательств того, что духи активно импортировались в Европу с Востока.

Сколько подобных кораблекрушений найдено у берегов Турции?
На сегодняшний день зафиксировано 411 затонувших судов.

Мифы и правда

  • Миф: в Средневековье в Европе уже существовала развитая парфюмерия.
    Правда: культура ароматов зародилась на Востоке и лишь позже распространилась на Запад.

  • Миф: торговали только продовольствием.
    Правда: вместе с оливковым маслом перевозили и предметы роскоши.

  • Миф: подводная археология появилась в XX веке.
    Правда: первые систематические раскопки в Турции велись ещё в середине прошлого века, и страна считается "родиной" этой науки.

3 интересных факта

  1. Размер каждого флакона — всего 6-7 см, но они перевозили ароматы, ценившиеся дороже золота.

  2. Подводные археологи Турции работают на четырёх крупных объектах, охватывающих эпохи от бронзового века до Римской империи.

  3. Каш считается одним из главных мировых центров подводной археологии.

Исторический контекст

Анатолия, находясь на пересечении торговых путей, играла ключевую роль в международной торговле Средневековья. Восточные товары — ткани, специи, масла и духи — высоко ценились в Европе, формируя моду и престиж. Находка парфюмерных флаконов подтверждает: даже тысячу лет назад аромат был не только удовольствием, но и символом статуса.

