Затонувший корабль, затонувшие мечты: как Грибсхунден стал символом утраченной эпохи

Археологи сделали захватывающее открытие, которое может изменить наше понимание морской истории. На останках королевского датско-норвежского флагмана "Грибсхундена", затонувшего в 1495 году, были обнаружены удивительные детали корабельной артиллерии позднего средневековья. Эти находки открывают новые горизонты для изучения технологических основ, способствовавших европейской экспансии и колонизации.

Мост между эпохами

Согласно отчёту Лундского университета, "Грибсхунден" представляет собой важный археологический мост, соединяющий средневековые и ранние современные военные действия. Корабль был вооружён артиллерией, аналогичной той, которую использовали испанские и португальские исследователи в эпоху Великих географических открытий. Брендан Фоли, морской археолог, который возглавил исследование вместе с коллегами, отметил, что эти находки имеют огромное значение для понимания европейского морского господства.

Этот датский королевский корабль, построенный близ Роттердама в 1483–1484 годах, был оснащён более чем 50 малокалиберными орудиями, предназначенными для ближнего боя. Кованые железные орудия, известные как серпентины, стреляли свинцовыми снарядами с железными сердечниками и представляли собой передовые военно-морские технологии конца XV века. Команда Лундского университета успешно воссоздала это оружие, используя 3D-модели, основанные на прекрасно сохранившихся деревянных орудийных ложах, найденных на месте крушения.

Уникальные условия сохранности

Сохранение деревянных орудийных лож в условиях низкой солёности Балтийского моря предоставило исследователям уникальную возможность изучить средневековую морскую артиллерию с беспрецедентной детализацией. Хотя сами железные орудия разрушились, их негативные отпечатки на дубовых ложах позволили провести точную цифровую реконструкцию всех орудийных систем.

"Грибсхунден" не был просто военным кораблём; он служил плавучей крепостью для датского короля Ганса, обеспечивая королевские путешествия по всей стране. В 1485 году расходы на судно составляли около 8% национального бюджета Дании, что подчеркивает огромные инвестиции европейских правителей в эти революционные сочетания корабельного вооружения.

Последнее плавание корабля в июне 1495 года было запланировано для доставки короля Ханса на политический саммит в Кальмаре. Исторические документы описывают, как взрыв и пожар уничтожили судно, стоявшее на якоре, однако король успел добраться до берега. Среди найденных на месте крушения 22 свинцовых снаряда несколько имеют сплющенные края, что указывает на взрыв, потопивший корабль.

Влияние на морскую экспансию

Исследование показывает, как суда каравелльной конструкции с стандартизированной артиллерией стали основой для европейской глобальной экспансии после 1492 года. Несмотря на то что сам "Грибсхунден" никогда не пересекал Атлантику, он использовал ту же технологию, которая позволила испанским и португальским исследователям установить морское господство от Америки до Индийского океана.

Исследователи подчеркивают, что неспособность Дании конкурировать в освоении Атлантики была вызвана не технологическими ограничениями, а политическими приоритетами. Король Ганс сосредоточился на контроле над Балтикой, а папская булла 1493 года создала дополнительные препятствия для католических европейских стран.

Уникальные условия сохранности в Балтийском море сделали "Грибсхунден" наиболее полным образцом позднесредневекового военного корабля, предоставляя бесценные данные для сравнительного анализа с затонувшими иберийскими кораблями начала XVI века. Эти археологические свидетельства заполняют важный пробел в понимании того, как мастера средневековья совершенствовали технологии кораблей и артиллерии, создавая системы, которые оставались практически неизменными на протяжении более трёх столетий.

Это открытие подчеркивает, как археологические исследования затонувших кораблей могут углубить наше понимание технологических разработок, которые изменили ход мировой истории и способствовали европейской колониальной экспансии.