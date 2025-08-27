Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Затоновший корабль
Затоновший корабль
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:53

Затонувший корабль, затонувшие мечты: как Грибсхунден стал символом утраченной эпохи

Археологи обнаружили останки корабля Грибсхунден в Балтийском море

Археологи сделали захватывающее открытие, которое может изменить наше понимание морской истории. На останках королевского датско-норвежского флагмана "Грибсхундена", затонувшего в 1495 году, были обнаружены удивительные детали корабельной артиллерии позднего средневековья. Эти находки открывают новые горизонты для изучения технологических основ, способствовавших европейской экспансии и колонизации.

Мост между эпохами

Согласно отчёту Лундского университета, "Грибсхунден" представляет собой важный археологический мост, соединяющий средневековые и ранние современные военные действия. Корабль был вооружён артиллерией, аналогичной той, которую использовали испанские и португальские исследователи в эпоху Великих географических открытий. Брендан Фоли, морской археолог, который возглавил исследование вместе с коллегами, отметил, что эти находки имеют огромное значение для понимания европейского морского господства.

Этот датский королевский корабль, построенный близ Роттердама в 1483–1484 годах, был оснащён более чем 50 малокалиберными орудиями, предназначенными для ближнего боя. Кованые железные орудия, известные как серпентины, стреляли свинцовыми снарядами с железными сердечниками и представляли собой передовые военно-морские технологии конца XV века. Команда Лундского университета успешно воссоздала это оружие, используя 3D-модели, основанные на прекрасно сохранившихся деревянных орудийных ложах, найденных на месте крушения.

Уникальные условия сохранности

Сохранение деревянных орудийных лож в условиях низкой солёности Балтийского моря предоставило исследователям уникальную возможность изучить средневековую морскую артиллерию с беспрецедентной детализацией. Хотя сами железные орудия разрушились, их негативные отпечатки на дубовых ложах позволили провести точную цифровую реконструкцию всех орудийных систем.

"Грибсхунден" не был просто военным кораблём; он служил плавучей крепостью для датского короля Ганса, обеспечивая королевские путешествия по всей стране. В 1485 году расходы на судно составляли около 8% национального бюджета Дании, что подчеркивает огромные инвестиции европейских правителей в эти революционные сочетания корабельного вооружения.

Последнее плавание корабля в июне 1495 года было запланировано для доставки короля Ханса на политический саммит в Кальмаре. Исторические документы описывают, как взрыв и пожар уничтожили судно, стоявшее на якоре, однако король успел добраться до берега. Среди найденных на месте крушения 22 свинцовых снаряда несколько имеют сплющенные края, что указывает на взрыв, потопивший корабль.

Влияние на морскую экспансию

Исследование показывает, как суда каравелльной конструкции с стандартизированной артиллерией стали основой для европейской глобальной экспансии после 1492 года. Несмотря на то что сам "Грибсхунден" никогда не пересекал Атлантику, он использовал ту же технологию, которая позволила испанским и португальским исследователям установить морское господство от Америки до Индийского океана.

Исследователи подчеркивают, что неспособность Дании конкурировать в освоении Атлантики была вызвана не технологическими ограничениями, а политическими приоритетами. Король Ганс сосредоточился на контроле над Балтикой, а папская булла 1493 года создала дополнительные препятствия для католических европейских стран.

Уникальные условия сохранности в Балтийском море сделали "Грибсхунден" наиболее полным образцом позднесредневекового военного корабля, предоставляя бесценные данные для сравнительного анализа с затонувшими иберийскими кораблями начала XVI века. Эти археологические свидетельства заполняют важный пробел в понимании того, как мастера средневековья совершенствовали технологии кораблей и артиллерии, создавая системы, которые оставались практически неизменными на протяжении более трёх столетий.

Это открытие подчеркивает, как археологические исследования затонувших кораблей могут углубить наше понимание технологических разработок, которые изменили ход мировой истории и способствовали европейской колониальной экспансии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему гимпи-гимпи является одним из самых опасных растений мира — невероятные факты сегодня в 10:56

Древний яд гимпи-гимпи: почему исследователи не могут объяснить его жгучую боль — удивительные открытия

Узнайте о гимпи-гимпи, растении с ужасными жалящими волосками, вызывающими длительные страдания — жгучая боль, новые открытия и традиционные методы лечения.

Читать полностью » ДНК древних жителей Альтиплано раскрывает тайну их исчезновения сегодня в 10:08

Пропавшие без вести: ДНК расскажет, что случилось с первыми жителями Альтиплано

Уникальная ДНК древних жителей Альтиплано проливает свет на их загадочное исчезновение. Генетический анализ раскрыл миграции и историю региона.

Читать полностью » Древние археи и новые антибиотики: как они могут спасти здоровье человечества сегодня в 9:55

Искусственный интеллект и археи: как 12 000 пептидов даруют надежду на новые антибиотики

Исследования показывают уникальный потенциал архей в разработке новых антибиотиков. Искусственный интеллект помогает выявить тысячи перспективных пептидов для борьбы с устойчивыми бактериями.

Читать полностью » Отсутствие иммунитета и беременность самцов: генетические особенности карликовых морских коньков сегодня в 9:08

Генетическая головоломка карликовых морских коньков: как потеря генов влияет на выживание

Ученые раскрыли генетические секреты карликовых морских коньков. Потеря генов hoxa2b помогла им стать миниатюрными мастерами камуфляжа в симбиозе с кораллами.

Читать полностью » Гигантские тираннозавры: ученые обнаружили возможность существования 20-метровых монстров сегодня в 8:44

На 70% крупнее и смертоноснее: что скрывает тень гигантского тираннозавра — ученые в замешательстве

Сенсационные находки палеонтологов: гигантские тираннозавры могли быть на 70% крупнее, хвосты стегозавров служили для устрашения, а новые виды роющих динозавров переписывают эволюцию.

Читать полностью » Секрет яркого оперения: вес пигментов определяет жизнь птиц - новое исследование сегодня в 8:08

Баланс красоты и выживания: ученые раскрыли эволюционный трюк с окраской птиц

Новое исследование показало, что вес пигментов в перьях птиц, особенно эумеланина, влияет на их эволюцию и адаптацию к окружающей среде. Различия в весе влияют на поведение и выживание птиц.

Читать полностью » Eoneophron infernalis: новый вид динозавра размером с индейку шокировал палеонтологов сегодня в 7:44

От жуков до гигантов: что заставило динозавров изменить размер и стратегию выживания

Уникальная находка в формации Хелл-Крик: новый вид мелкого динозавра Eoneophron infernalis раскрывает тайны биоразнообразия мелового периода. Как индейкоподобный хищник меняет представления учёных о конкуренции и эволюции.

Читать полностью » Морские черви раскрывают секрет выживания в токсичных гидротермальных источниках сегодня в 7:08

Эволюционный парадокс: как морские черви превратили яд в оружие выживания

Учёные раскрыли, как морские черви Paralvinella hessleri выживают в ядовитых гидротермальных источниках, нейтрализуя мышьяк. Секрет в уникальном минерале. Подробности исследования, адаптация к экстремальным условиям.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Астрономы SETI проанализировали сигнал Wow 1977 года с использованием новых алгоритмов
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Даша Эйнхорн назвала безопасный вес утяжелителей для рук и ног
Красота и здоровье

Дерматологи советуют использовать перчатки и крем после мытья посуды
Туризм

ITM group: Иран закрыл выдачу виз для самостоятельных туристов после конфликта с Израилем
Авто и мото

Haval H5 и H9 исчезли из салонов России из-за переноса сборки в Казахстан — No Limits
Еда

Заморозка зелени с оливковым маслом помогает сохранить аромат и вкус
Садоводство

В Тверской области нашли новый способ украшать ступени в саду
Дом

Как удалить пятна крови с одежды и тканей без повреждений — рекомендации специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru