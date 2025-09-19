Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Захоронение
Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:29

Амфитеатр в Лечче — не просто руины: учёные нашли средневековую оборону внутри

В Лечче обнаружены укрепления V–VI веков, построенные из материалов амфитеатра

Лечче, город на юго-востоке Италии, известный своей барочной архитектурой, сегодня раскрывает и другие страницы истории. В самом центре города, на участке между площадью Сант-Оронцо и улицей Виа Альвино, археологи проводят масштабные раскопки, которые позволяют по-новому взглянуть на тёмные века раннего Средневековья. Этот период традиционно беден на археологические свидетельства, но новые находки позволяют восстановить детали жизни и трансформации города.

От амфитеатра к крепости

Во время реконструкции дорожной сети в 2024 году строители сняли старое покрытие, обнажив части римского амфитеатра: элементы кольцевой стены, радиальные конструкции и периметральные колонны. Но главное открытие ждало рядом — массивные стены, не входившие в известный план амфитеатра.

Раскопки показали, что это часть оборонительной системы, построенной в два этапа. Сначала — мощная стена шириной 3,7 метра, выполненная в технике "сакко", где внутренняя засыпка из земли и щебня удерживалась двумя облицовками из крупных камней. Многие блоки были взяты из самого амфитеатра и соседних римских построек. Позже этот комплекс был усилен круглой башней диаметром около 12 метров, возведённой без раствора — насухо, из массивных каменных блоков.

Сравнение этапов строительства

Этап Период Характеристика Назначение
Первый V-VI вв. Стена шириной 3,7 м, техника "сакко", использование блоков амфитеатра Создание линии обороны
Второй Раннее Средневековье Круглая башня диаметром 12 м, камни без раствора

Усиление защиты, адаптация к осадам

Почему это важно

Археологи датируют первую стену V-VI веками — временем, когда амфитеатр уже утратил своё назначение из-за указа императора Гонория (404 г.), запретившего гладиаторские бои. В эпоху нестабильности римское наследие превратилось в материал для новых фортификаций.

Эти находки согласуются с гипотезой, что амфитеатр был переосмыслен как византийский форт, выполнявший роль и крепости, и административного центра. Подобная практика встречается и в других городах Италии: монументальные руины адаптировались под нужды выживания.

Советы шаг за шагом: как работает городская археология

  1. Снятие дорожного покрытия и фиксация первых следов.

  2. Детальная стратиграфическая раскопка и описание слоёв.

  3. Анализ строительной техники и повторно использованных камней.

  4. Сопоставление с письменными источниками и картами.

  5. Датировка по керамическим находкам и органическим остаткам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать строительные детали → потеря знаний о технологии → фиксировать технику кладки и материалы.

  • Считать амфитеатр исключительно ареной → неверная интерпретация → учитывать позднейшее военное использование.

  • Недооценивать повторное использование материалов → упущение социального контекста → анализировать происхождение каждого блока.

А что если…

А что если бы Лечче не превратил амфитеатр в крепость? Вероятно, город оказался бы менее защищённым в эпоху византийских конфликтов и варварских нашествий. Тогда его история могла сложиться иначе, вплоть до упадка и исчезновения как значимого центра.

Плюсы и минусы повторного использования римских построек

Плюсы Минусы
Экономия ресурсов и времени Утрата античных памятников
Укрепление обороны города Изменение культурного наследия
Адаптация к новой политической ситуации Смешение архитектурных стилей
Создание символа преемственности Риск разрушить уникальные постройки

FAQ

Как датируют стены в Лечче?
По стратиграфии, сопутствующим находкам (керамика) и сопоставлению с историческими событиями.

Почему амфитеатр перестал использоваться?
Из-за указа императора Гонория 404 года, запретившего гладиаторские игры, и распространения христианства.

Что стало с крепостью в дальнейшем?
Вероятно, она использовалась в византийский период, а затем перестраивалась в эпоху нормандцев.

Мифы и правда

  • Миф: римские памятники всегда сохранялись как есть.
    Правда: многие были перестроены или разобраны для новых нужд.

  • Миф: Средневековье — это "тёмные века" без архитектуры.
    Правда: находки показывают развитые инженерные решения и адаптацию.

  • Миф: античные руины не имели ценности для средневековых людей.
    Правда: они видели в них ресурс для защиты и новую политическую роль.

3 интересных факта

  1. Техника "сакко" широко применялась в позднеримских и византийских фортификациях.

  2. Башня диаметром 12 м — одно из самых массивных средневековых укреплений, найденных в Лечче.

  3. Географ Гвидон XII века писал, что жители Лечче буквально жили "на вершине амфитеатра".

Исторический контекст

После распада Западной Римской империи города Италии искали новые способы выживания. Лечче, как и многие центры полуострова, переживал кризис: население сокращалось, угроза нападений возрастала. Перепрофилирование амфитеатра в крепость стало ответом на вызовы времени. Эти археологические открытия демонстрируют, как жители адаптировались, используя прошлое для защиты будущего.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Осаке нашли позолоченный нож и фрагменты доспехов из гробницы императора Нинтоку сегодня в 20:03

Древние доспехи с золотым покрытием — что они расскажут о власти императора Нинтоку

В Осаке нашли редкие погребальные предметы из гробницы императора Нинтоку. Впервые за 150 лет археологи получили реальные доказательства роскоши кургана.

Читать полностью » Даремский университет: в бронзовом веке в Леванте виноград получал больше воды, чем олива сегодня в 19:47

Виноград в засухе: как 1500 лет назад люди рисковали урожаем ради напитка, который правил ритуалами

Новое исследование Даремского университета показывает, что древние общества Плодородного полумесяца сознательно жертвовали практичностью ради вина.

Читать полностью » Исследование INSERM и Королевского колледжа Лондона подтвердило перспективы безыгольной вакцинации через кожу сегодня в 14:04

Кожа открыла тайный вход: простое растяжение превращает её в ворота для вакцин и мощный иммунный щит

Учёные выяснили, что простое растяжение кожи способно заменить укол: вакцина поступает в организм и даже усиливает иммунитет.

Читать полностью » Археологи Румынии обнаружили расплавленное сокровище времён Римской империи в доме богатой семьи в Гистрии сегодня в 13:04

Сокровище выжило в аду: расплавленные монеты из Гистрии показывают роскошь и страх римских провинций

В Гистрии археологи нашли клад римской семьи: монеты и украшения, расплавленные в пожаре. Что находка рассказывает о жизни и богатстве древних провинциалов?

Читать полностью » Исследователи из США приблизились к созданию искусственных почек для трансплантации из стволовых клеток сегодня в 12:04

Фантастика становится правдой: учёные вырастили заготовки почек, которые работают как настоящие органы внутри тела

Учёные вырастили в лаборатории почечные органоиды, которые способны фильтровать кровь. Как близки они к созданию настоящих органов?

Читать полностью » В Каялыпынаре найден архив с клинописными табличками и печатями времён Хеттской империи сегодня в 11:04

Голос богов в ладони: архив миниатюрных табличек меняет представление о власти и религии хеттов

Миниатюрные таблички и печати из Каялыпынара раскрывают тайны религии и политики хеттов. Как древняя цивилизация управляла империей с помощью прорицаний?

Читать полностью » Китайский стартап Space Pioneer успешно испытал ракету Тяньлун-3, сопоставимую с Falcon 9 от SpaceX сегодня в 10:04

Взрывы не остановили марш: китайские ракеты восстают из пепла и грозят перехватить орбитальный рынок у США

Китайская ракета "Тяньлун-3" прошла главный тест: девять двигателей выдали мощнейшую тягу. Сможет ли она повторить успех Falcon 9?

Читать полностью » Учёные из Швеции создали микродвигатели на кристалле, работающие от света вместо топлива или электричества сегодня в 9:46

Фантастика ожила: моторы размером с клетку крови запускаются лазером и обещают перевернуть медицину и электронику

Учёные создали двигатель размером с клетку, который работает от света. Он может изменить медицину и электронику будущего.

Читать полностью »

Новости
Наука

Учёные впервые синтезировали метантетрол — молекулу с четырьмя гидроксильными группами
Дом

Эксперты по уборке: уксус и спирт не уступают магазинным средствам для мытья окон
Культура и шоу-бизнес

Университет Теннесси запустит курс по истории США через игры серии GTA
Туризм

Байкал готовят к наплыву туристов: проект "360" благоустраивает экотропы и зоны отдыха
Наука

ДВО РАН: минералы могут использоваться для безопасного захоронения радиоактивного цезия-137
Туризм

Ольга Филипенкова: на Алтае появятся меню и экскурсии, адаптированные для китайских гостей
Спорт и фитнес

Тренер Джорджия Тёрнер: убрать жир только с рук невозможно, нужен комплексный подход
Дом

Чеснок используют для отпугивания крыс и мышей в домах и на дачах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet