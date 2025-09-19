Амфитеатр в Лечче — не просто руины: учёные нашли средневековую оборону внутри
Лечче, город на юго-востоке Италии, известный своей барочной архитектурой, сегодня раскрывает и другие страницы истории. В самом центре города, на участке между площадью Сант-Оронцо и улицей Виа Альвино, археологи проводят масштабные раскопки, которые позволяют по-новому взглянуть на тёмные века раннего Средневековья. Этот период традиционно беден на археологические свидетельства, но новые находки позволяют восстановить детали жизни и трансформации города.
От амфитеатра к крепости
Во время реконструкции дорожной сети в 2024 году строители сняли старое покрытие, обнажив части римского амфитеатра: элементы кольцевой стены, радиальные конструкции и периметральные колонны. Но главное открытие ждало рядом — массивные стены, не входившие в известный план амфитеатра.
Раскопки показали, что это часть оборонительной системы, построенной в два этапа. Сначала — мощная стена шириной 3,7 метра, выполненная в технике "сакко", где внутренняя засыпка из земли и щебня удерживалась двумя облицовками из крупных камней. Многие блоки были взяты из самого амфитеатра и соседних римских построек. Позже этот комплекс был усилен круглой башней диаметром около 12 метров, возведённой без раствора — насухо, из массивных каменных блоков.
Сравнение этапов строительства
|Этап
|Период
|Характеристика
|Назначение
|Первый
|V-VI вв.
|Стена шириной 3,7 м, техника "сакко", использование блоков амфитеатра
|Создание линии обороны
|Второй
|Раннее Средневековье
|Круглая башня диаметром 12 м, камни без раствора
|
Усиление защиты, адаптация к осадам
Почему это важно
Археологи датируют первую стену V-VI веками — временем, когда амфитеатр уже утратил своё назначение из-за указа императора Гонория (404 г.), запретившего гладиаторские бои. В эпоху нестабильности римское наследие превратилось в материал для новых фортификаций.
Эти находки согласуются с гипотезой, что амфитеатр был переосмыслен как византийский форт, выполнявший роль и крепости, и административного центра. Подобная практика встречается и в других городах Италии: монументальные руины адаптировались под нужды выживания.
Советы шаг за шагом: как работает городская археология
-
Снятие дорожного покрытия и фиксация первых следов.
-
Детальная стратиграфическая раскопка и описание слоёв.
-
Анализ строительной техники и повторно использованных камней.
-
Сопоставление с письменными источниками и картами.
-
Датировка по керамическим находкам и органическим остаткам.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать строительные детали → потеря знаний о технологии → фиксировать технику кладки и материалы.
-
Считать амфитеатр исключительно ареной → неверная интерпретация → учитывать позднейшее военное использование.
-
Недооценивать повторное использование материалов → упущение социального контекста → анализировать происхождение каждого блока.
А что если…
А что если бы Лечче не превратил амфитеатр в крепость? Вероятно, город оказался бы менее защищённым в эпоху византийских конфликтов и варварских нашествий. Тогда его история могла сложиться иначе, вплоть до упадка и исчезновения как значимого центра.
Плюсы и минусы повторного использования римских построек
|Плюсы
|Минусы
|Экономия ресурсов и времени
|Утрата античных памятников
|Укрепление обороны города
|Изменение культурного наследия
|Адаптация к новой политической ситуации
|Смешение архитектурных стилей
|Создание символа преемственности
|Риск разрушить уникальные постройки
FAQ
Как датируют стены в Лечче?
По стратиграфии, сопутствующим находкам (керамика) и сопоставлению с историческими событиями.
Почему амфитеатр перестал использоваться?
Из-за указа императора Гонория 404 года, запретившего гладиаторские игры, и распространения христианства.
Что стало с крепостью в дальнейшем?
Вероятно, она использовалась в византийский период, а затем перестраивалась в эпоху нормандцев.
Мифы и правда
-
Миф: римские памятники всегда сохранялись как есть.
Правда: многие были перестроены или разобраны для новых нужд.
-
Миф: Средневековье — это "тёмные века" без архитектуры.
Правда: находки показывают развитые инженерные решения и адаптацию.
-
Миф: античные руины не имели ценности для средневековых людей.
Правда: они видели в них ресурс для защиты и новую политическую роль.
3 интересных факта
-
Техника "сакко" широко применялась в позднеримских и византийских фортификациях.
-
Башня диаметром 12 м — одно из самых массивных средневековых укреплений, найденных в Лечче.
-
Географ Гвидон XII века писал, что жители Лечче буквально жили "на вершине амфитеатра".
Исторический контекст
После распада Западной Римской империи города Италии искали новые способы выживания. Лечче, как и многие центры полуострова, переживал кризис: население сокращалось, угроза нападений возрастала. Перепрофилирование амфитеатра в крепость стало ответом на вызовы времени. Эти археологические открытия демонстрируют, как жители адаптировались, используя прошлое для защиты будущего.
