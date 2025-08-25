Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:14

Меч, щит и вечность: как польские учёные нашли забытого героя Средневековья

Археологи обнаружили захоронение тевтонского рыцаря XIII века в центре Гданьска

Под полом обычного кафе-мороженого в Гданьске археологи обнаружили нечто невероятное — пятифутовое рыцарское надгробие XIII-XIV веков. Эта находка, названная "одним из важнейших открытий в Польше за последние годы", раскрывает новые детали о жизни средневековых воинов и погребальных традициях эпохи Тевтонского ордена.

Неожиданная находка в историческом центре

Магазин мороженого, работавший с 1962 года, недавно переехал, а на его месте начались археологические раскопки. Под слоями земли учёные нашли массивное надгробие из готландского известняка с искусной резьбой: рыцарь в кольчуге, с мечом и щитом — явный признак его высокого статуса.

"Хотя погребальных предметов рядом не было, всё указывает на то, что покойный занимал высокое положение — вероятно, был рыцарем или командиром", — пояснила Сильвия Куржиньская, руководитель группы Archeoscan.

Кто был похоронен под плитой?

Под надгробием обнаружили останки мужчины около 40 лет, чей рост превышал средневековые стандарты. Отсутствие погребальных даров компенсируется качеством самой плиты: готландский известняк в те времена был дорогим материалом, а резьба говорит о работе мастера высшего уровня.

Захоронение датируется периодом, когда Гданьск контролировали тевтонские рыцари. Это было время войн и борьбы за власть между Польшей, Тевтонским орденом и другими силами региона. Находка проливает свет на социальную иерархию того времени — не каждый удостаивался чести быть погребённым у церковных стен.

Что дальше?

Учёные исследуют останки, чтобы узнать больше о жизни рыцаря: его питании, здоровье и возможных причинах смерти. Анализ ДНК может даже указать на его происхождение.

Эта находка — не просто артефакт, а живое свидетельство эпохи, которая до сих пор хранит множество тайн.

