На месте старой крепости обнаружили захоронение с загадкой прошлого

В самом сердце Гданьска археологи сделали открытие, которое больше похоже на сюжет приключенческого романа. Под магазином мороженого обнаружили гробницу средневекового рыцаря XIII века с редкой резной плитой, сохранившейся на удивление хорошо.

Уникальное надгробие

"Мы обнаружили большую известняковую надгробную плиту с вырезанным на ней изображением рыцаря в полном кольчуге", — заявил археолог Сильвия Куржиньска, со-руководитель раскопок ArcheoScan.

По её словам, такие памятники были редкостью для средневековой Польши. На плите, длиной полтора метра, высечен воин в полном вооружении — с мечом и щитом. Материал для памятника привезли из шведского Готланда. Несмотря на то, что плита пролежала в земле сотни лет, резьба и детали доспехов до сих пор хорошо различимы.

Захоронение в историческом центре

Работы велись на месте бывшей крепости, существовавшей в XI-XIV веках. Здесь располагались замок, церковь и кладбище. При дальнейшем исследовании под плитой археологи обнаружили мужской скелет. Погребального инвентаря рядом не оказалось, но всё указывает на то, что мужчина занимал высокое положение в обществе и, вероятно, был рыцарем.

Связь с историей города

"Все данные свидетельствуют о том, что увековеченный человек занимал высокое социальное положение, скорее всего, был рыцарем или человеком, занимавшим военную должность", — пояснила Куржиньска.

Хотя время и место захоронения совпадают с расцветом Тевтонского ордена, прямых признаков его принадлежности к ордену археологи не нашли. Тем не менее находка даёт редкую возможность заглянуть в прошлое города и прикоснуться к жизни средневековой элиты.

Будущие исследования

Команда уже занимается цифровой фиксацией памятника с помощью 3D-сканирования, а также готовит химический и генетический анализ костей. Учёные планируют реконструировать внешность мужчины, чтобы показать, как выглядел "гданьский Ланселот", как уже прозвали его горожане.

Эта находка стала символом живой истории Гданьска, открыв ещё одну страницу его далёкого прошлого.