Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:13

Немецкие археологи в шоке: 700-летние игрушки перевернули представление о Средневековье

В немецком Фрайбурге, известном университетском городе у подножия Шварцвальда, археологи сделали открытие, которое переносит нас в повседневную жизнь Средневековья. Под современными улицами они нашли мастерскую XIII-XIV веков, где гончары изготавливали керамику и… детские игрушки.

Игрушки из глины — 700 лет спустя

Раскопки начались на месте будущего кампуса Высшей финансовой школы. Вместо рутинных строительных работ археологи наткнулись на гончарные печи, остатки средневековой улицы и более 40 миниатюрных фигурок. Среди находок — женщины в головных уборах, мужчины в колпаках, лошади и даже матери с младенцами.

"Похоже, один мастер в начале XIV века специализировался на изготовлении глиняных игрушек", — пояснил археолог Бертрам Йениш.

Эти фигурки воспринимаются не только как археологический артефакт, но и как эмоциональное напоминание: средневековое детство, несмотря на войны и эпидемии, было наполнено игрой.

Город, построенный по плану

Находка сделана в районе Нойбург — первом средневековом расширении Фрайбурга, организованном вскоре после 1240 года. Археологические данные показывают:

  • сначала проложили сеть улиц;

  • затем разделили кварталы стенами;

  • для мастерских отвели отдельную полосу шириной 42 метра, так называемую "Альменд".

Такое градостроительство напоминает современные методы планирования: учёт пожарной безопасности, рациональное зонирование и продуманное размещение ремесленных кварталов.

Сравнение

Объект Особенности
Центральный Фрайбург престижные каменные дома, богатые кварталы
Нойбург ремесленные мастерские, печи, простые жилища
Мастерская XIV века гончарное производство, игрушки и бытовая керамика

Советы шаг за шагом (как работали археологи)

  1. Расчистили слой XX века, включая руины больницы, разрушенной во Вторую мировую войну.

  2. Зафиксировали уровень XIII века с мощёными улицами.

  3. Нашли печи и зафиксировали их конструкцию.

  4. Каталогизировали десятки фигурок и предметов быта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не учитывать "малые" находки вроде игрушек.
    → Последствие: упрощённое представление о жизни в Средневековье.
    → Альтернатива: включать в исследования предметы повседневности.

  • Ошибка: сосредоточиться только на военной или религиозной истории.
    → Последствие: потеря "человеческой" стороны прошлого.
    → Альтернатива: изучать и игру, и быт как часть культурного наследия.

А что если…

А что если фигурки были не просто игрушками, а частью обрядов или подарками на праздники? В таком случае мастерская отражает не только экономическую, но и духовную сторону жизни города.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Прямое свидетельство детских игр XIV века Фигурки сохранились фрагментарно
Первые зафиксированные печи Фрайбурга Ограниченность времени раскопок (спасательные работы)
Подтверждение развитого планирования Нойбурга Многое ещё скрыто под новостройками

FAQ

Почему находку называют сенсацией?
Это первые известные гончарные печи во Фрайбурге и уникальные игрушки XIV века.

Что такое спасательные раскопки?
Краткосрочные исследования перед строительством, чтобы успеть зафиксировать историю.

Почему важны игрушки?
Они дают представление о детстве и жизни обычных семей, чего не встретишь в хрониках.

Мифы и правда

  • Миф: дети Средневековья не играли.
    Правда: игрушки из Фрайбурга показывают обратное.

  • Миф: гончары делали только посуду.
    Правда: часть мастеров изготавливала и фигурки.

  • Миф: городские кварталы были хаотичными.
    Правда: план Нойбурга доказывает продуманное зонирование.

3 интересных факта

  1. Игрушки датируются началом XIV века — время расцвета Фрайбурга.

  2. Улицы Нойбурга сохранились под руинами XX века, словно "капсула времени".

  3. Археологи нашли более 40 фигурок, что указывает на специализацию мастера.

Исторический контекст

XIII век — Фрайбург расширяется, формируется район Нойбург.

XIV век — активное развитие ремёсел, в том числе гончарного производства.

XXI век — археологи фиксируют мастерскую и игрушки перед строительством школы.

