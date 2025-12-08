Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Старый Гоор, башни
Старый Гоор, башни
© commons.wikimedia.org by Бардаков Дмитрий Юрьевич is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:01

Средневековье, спрятанное в камне: раскопки в Ингушетии обнаружили артефакты, меняющие историю региона

Башни Ингушетии раскрыли тайный код Средневековья после необыкновенных находок

Редкая серия находок в башенном комплексе Нижний Пуй вновь привлекла внимание исследователей к жизни горцев позднего Средневековья. Об этом сообщает openkavkaz. com, передавая данные реставраторов школы "Наследие", которые обнаружили в одном из склепов украшения и бытовые предметы, сохранившие форму спустя столетия.

Что нашли реставраторы

В седьмом склепе комплекса эксперты нашли набор бусин, выполненных вручную из сердолика, стекла и молочного стекла. Реставраторы отметили, что подобные украшения встречаются в местных склепах нередко, и их аккуратность говорит о высоком уровне мастерства. Такие предметы рассматриваются как отражение достатка и уважительного отношения жителей к своему облику.

Судя по сохранившимся предметам, женщины той эпохи уделяли внимание красоте и тщательно подбирали украшения. В "Наследии" пояснили, что это подтверждается и другими находками — элементами одежды, предметами туалета, декоративными деталями. Находки позволяют "декодировать" бытовые привычки и эстетические предпочтения женщин того времени, сохраняя контекст региональной традиции.

Артефакты, которые рассказывают о повседневности

Среди обнаруженного оказалась старинная костяная пуговица, аккуратно просверленная и заточенная вручную. В том же комплексе найдено редкое деревянное пряслице — скромный, но значимый предмет ткацкого ремесла, помогавший ровно наматывать и скручивать нить. Нашли и кованый железный светец, который крепился в стену и служил источником света. Каждый предмет вводится в научный оборот и имеет собственный паспорт.

Такие артефакты помогают создавать многослойную картину жизни горцев позднего Средневековья. Через них исследователи изучают не только технологический уровень, но и культурные привычки, включая предпочтения в украшениях, бытовые навыки и способы ведения хозяйства.

Башенный комплекс как часть истории

Специалисты продолжают реставрацию башен № 4 и № 5 комплекса Нижний Пуй, которым планируют вернуть первоначальный облик. Две восстановленные ранее башни уже работают как музеи, представляя быт ингушей и историю местной археологии. Таким образом комплекс постепенно возвращает своё место в культурном ландшафте региона.

Нижний Пуй расположен в Джейрахском районе Ингушетии, у начала Гулойхийского ущелья. Комплекс включает боевую башню, жилые башни различной сохранности и элементы оборонительных сооружений XIV-XVII веков. В ту эпоху он был частью системы укреплений Ассинской котловины и контролировал торговый путь через Кавказские горы.

