Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:30

Медицинское образование шагает в регионы: как Брянск и Липецк решили проблему кадрового голода

Филиалы ведущих медицинских вузов открылись в Брянске и Липецке для подготовки местных кадров

В Брянске и Липецке начали работу филиалы двух ведущих медицинских университетов страны — Сеченовского университета и Российского университета медицины. Это стратегическое решение направлено на решение острой проблемы нехватки медицинских кадров в регионах.

В Брянске филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова принял первых студентов. На четырех направлениях — "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" и "Фармация" — начали обучение около 200 человек. Профильные дисциплины преподают сотрудники московского вуза, включая академиков РАН, а непрофильные предметы ведут местные педагоги, прошедшие стажировку в головном университете.

Особенностью липецкого филиала Российского университета медицины стал целевой принцип набора. Все 144 студента, поступившие на специальность "Лечебное дело", обязаны после окончания обучения отработать в регионе от трех до пяти лет. Образовательный процесс будет тесно связан с практикой в местных медицинских учреждениях.

Инфраструктура новых учебных заведений создавалась с учетом современных требований. Брянский филиал расположился в реконструированном здании бывшего управления МВД, где кроме учебных аудиторий оборудовано общежитие для студентов и квартиры для преподавателей. Липецкий филиал занял помещения бывшего центрального универмага после масштабной реконструкции.

Реализация этих проектов стала возможной благодаря поддержке на федеральном и региональном уровнях. Как отметили представители властей, создание полноценной системы подготовки медицинских кадров непосредственно в регионах позволит обеспечить местные лечебные учреждения квалифицированными специалистами и снизить зависимость от приезжих кадров.

