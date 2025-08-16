С 1 сентября 2025 года: какие заболевания не позволят россиянам получить водительские права
С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу распоряжение Правительства РФ, которое будет регулировать медицинские противопоказания для управления транспортным средством. Согласно документу, принятому 12 апреля 2025 года, определенные заболевания и состояния станут причиной отказа в получении водительских прав.
С какими заболеваниями нельзя будет получить права?
- Психические расстройства.
Управление транспортом запрещено людям с хроническими психическими расстройствами, такими как:
-
- шизофрения,
- расстройства настроения (аффективные расстройства),
- невротические и соматоформные расстройства,
- умственная отсталость,
- расстройства личности.
- Заболевания, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Людям, страдающим от расстройств, вызванных алкоголем или наркотиками, будет запрещено управлять автомобилем до прекращения диспансерного наблюдения и выздоровления.
- Эпилепсия.
Людям, страдающим эпилепсией, также будет запрещено управление транспортным средством.
- Заболевания глаз:
-
- Аномалии цветового зрения (например, дальтонизм),
- Бинокулярная слепота (слепота на оба глаза).
Управление автомобилем с ручным управлением
Для людей с деформациями нижних конечностей, ампутациями или другими физическими ограничениями, существуют правила, при которых возможно управление автомобилем с ручным управлением. Это касается случаев:
- деформации стопы или ампутации;
- укорочения нижней конечности более чем на 6 см;
- паралича или пареза нижних конечностей при возможности сидения.
Автомобили с автоматической трансмиссией
Если у человека есть ограниченная подвижность в руках или ногах, они могут управлять автомобилем с автоматической трансмиссией. Примеры таких состояний включают:
- ампутация конечности,
- деформация кисти или стопы,
- отсутствие или неподвижность пальцев.
Ограничения на управление мотоциклом и мопедом
Для управления мотоциклом или мопедом существуют более строгие требования к зрению и слуху, включая:
- острота зрения ниже 0,6 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем,
- слепота одного глаза или серьезные проблемы с глазными мышцами.
Управление легковым автомобилем и небольшим грузовиком
Для легковых автомобилей и грузовиков с массой до 3,5 тонн ограничения включают:
- острота зрения ниже 0,6 на лучшем глазу,
- наличие заболеваний, нарушающих слух и зрение.
Управление большими грузовиками и автобусами
Для более тяжелых транспортных средств, таких как грузовики, автобусы и трамваи, ограничения еще более строгие:
- острота зрения ниже 0,8 на лучшем глазу,
- отсутствие конечностей или значительная деформация конечностей,
- заболевания, нарушающие функции вестибулярного анализатора, вызывающие головокружения.
Заключение
С 1 сентября 2025 года россияне, страдающие от определенных заболеваний, не смогут получить водительские права, в том числе для управления автомобилями, мотоциклами и даже большими грузовиками. Эти изменения направлены на улучшение безопасности на дорогах и снижение числа аварий по вине водителей с медицинскими противопоказаниями.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru