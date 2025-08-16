С 1 сентября 2025 года: какие заболевания не позволят россиянам получить водительские права

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу распоряжение Правительства РФ, которое будет регулировать медицинские противопоказания для управления транспортным средством. Согласно документу, принятому 12 апреля 2025 года, определенные заболевания и состояния станут причиной отказа в получении водительских прав.

С какими заболеваниями нельзя будет получить права?

Психические расстройства.

Управление транспортом запрещено людям с хроническими психическими расстройствами, такими как:

шизофрения, расстройства настроения (аффективные расстройства), невротические и соматоформные расстройства, умственная отсталость, расстройства личности.



Заболевания, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Людям, страдающим от расстройств, вызванных алкоголем или наркотиками, будет запрещено управлять автомобилем до прекращения диспансерного наблюдения и выздоровления.

Эпилепсия.

Людям, страдающим эпилепсией, также будет запрещено управление транспортным средством.

Заболевания глаз:

Аномалии цветового зрения (например, дальтонизм), Бинокулярная слепота (слепота на оба глаза).



Управление автомобилем с ручным управлением

Для людей с деформациями нижних конечностей, ампутациями или другими физическими ограничениями, существуют правила, при которых возможно управление автомобилем с ручным управлением. Это касается случаев:

деформации стопы или ампутации;

укорочения нижней конечности более чем на 6 см;

паралича или пареза нижних конечностей при возможности сидения.

Автомобили с автоматической трансмиссией

Если у человека есть ограниченная подвижность в руках или ногах, они могут управлять автомобилем с автоматической трансмиссией. Примеры таких состояний включают:

ампутация конечности,

деформация кисти или стопы,

отсутствие или неподвижность пальцев.

Ограничения на управление мотоциклом и мопедом

Для управления мотоциклом или мопедом существуют более строгие требования к зрению и слуху, включая:

острота зрения ниже 0,6 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем,

слепота одного глаза или серьезные проблемы с глазными мышцами.

Управление легковым автомобилем и небольшим грузовиком

Для легковых автомобилей и грузовиков с массой до 3,5 тонн ограничения включают:

острота зрения ниже 0,6 на лучшем глазу,

наличие заболеваний, нарушающих слух и зрение.

Управление большими грузовиками и автобусами

Для более тяжелых транспортных средств, таких как грузовики, автобусы и трамваи, ограничения еще более строгие:

острота зрения ниже 0,8 на лучшем глазу,

отсутствие конечностей или значительная деформация конечностей,

заболевания, нарушающие функции вестибулярного анализатора, вызывающие головокружения.

Заключение

С 1 сентября 2025 года россияне, страдающие от определенных заболеваний, не смогут получить водительские права, в том числе для управления автомобилями, мотоциклами и даже большими грузовиками. Эти изменения направлены на улучшение безопасности на дорогах и снижение числа аварий по вине водителей с медицинскими противопоказаниями.