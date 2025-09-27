Холодильник, полка или сумка: где таблетки превращаются в яд

Лекарственные препараты сегодня доступны каждому: аптеки предлагают тысячи средств от простуды, головной боли, хронических заболеваний и экстренных состояний. Однако мало кто задумывается о том, что эффективность таблеток и капсул зависит не только от их качества, но и от того, как их принимает и хранит сам пациент.

"Эффективность препарата после покупки в аптеке зависит от пациента", — напомнил заведующий отделением клинической фармакологии, врач высшей категории Яков Ледяев.

Почему важно соблюдать назначения врача

Дозировка, частота приёма, длительность курса и даже связь лекарства с приёмом пищи могут кардинально менять его действие. Ошибка в схеме способна свести пользу к нулю или вызвать побочные эффекты. Поэтому самолечение остаётся одной из главных причин осложнений.

Сравнение условий хранения лекарств