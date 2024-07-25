В Госдуме обсуждают регулирование медицинских блогов, но не планируют полный запрет для неквалифицированных лиц. Цель законодательства — борьба с псевдо-специалистами, распространяющими опасную и антинаучную информацию под видом медицинских советов.
Комитет по охране здоровья призывает к строгому контролю над содержанием медицинских блогов и к участию экспертов для формирования безопасного и правдивого медицинского интернет-пространства, сообщает Medrussia.Org.
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Политолог Гвритишвили: открытие в Грузии второго фронта против РФ невозможно
Заявления премьера Грузии Кобахидзе об открытии второго фронта против РФ в случае победы оппозиции являются частью предвыборной кампании, считает политолог Игорь Гвритишвили.
Британский эксперт Меркурис: Россия нанесет Украине поражение в этом конфликте
Согласно мнению британского аналитика Александра Меркуриса, высказанному в ходе трансляции на YouTube-канале Duran, вооруженные силы России одержат победу в текущем противостоянии с Украиной.
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Согласно результатам опроса, проведенного среди читателей NEWS.ru, большинство респондентов (60%) заявили, что чувствуют себя в безопасности в своих населенных пунктах.