В Госдуме обсуждают регулирование медицинских блогов, но не планируют полный запрет для неквалифицированных лиц. Цель законодательства — борьба с псевдо-специалистами, распространяющими опасную и антинаучную информацию под видом медицинских советов.

Комитет по охране здоровья призывает к строгому контролю над содержанием медицинских блогов и к участию экспертов для формирования безопасного и правдивого медицинского интернет-пространства, сообщает Medrussia.Org.

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