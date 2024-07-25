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В Госдуме обсуждают регулирование медицинских блогов
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В Госдуме обсуждают регулирование медицинских блогов

В Госдуме обсуждают регулирование медицинских блогов, но не планируют полный запрет для неквалифицированных лиц. Цель законодательства — борьба с псевдо-специалистами, распространяющими опасную и антинаучную информацию под видом медицинских советов.

Комитет по охране здоровья призывает к строгому контролю над содержанием медицинских блогов и к участию экспертов для формирования безопасного и правдивого медицинского интернет-пространства, сообщает Medrussia.Org.

Фото: commons.wikimedia.org/Sklifosovsky Insitute (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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