Вирусолог Павел Волчков прокомментировал новый препарат "Ленакапавир" от компании Gilead Sciences, который обеспечивает 100% защиту от ВИЧ. Однако он не считает его победой над СПИДом, так как препарат является моноклональным антителом, к которому вирус может развить устойчивость через несколько лет, сообщает Газета.Ру.
Проблемы также включают сложность обнаружения ВИЧ на ранних стадиях и высокую стоимость терапии, особенно для стран третьего мира. Волчков также выразил беспокойство о возможном снижении использования контрацептивов из-за недопонимания рисков, что может привести к увеличению числа заражений.
Фото: commons.wikimedia.org/Ja muzalevskaya (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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