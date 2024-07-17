Вирусолог Павел Волчков прокомментировал новый препарат "Ленакапавир" от компании Gilead Sciences, который обеспечивает 100% защиту от ВИЧ. Однако он не считает его победой над СПИДом, так как препарат является моноклональным антителом, к которому вирус может развить устойчивость через несколько лет, сообщает Газета.Ру.

Проблемы также включают сложность обнаружения ВИЧ на ранних стадиях и высокую стоимость терапии, особенно для стран третьего мира. Волчков также выразил беспокойство о возможном снижении использования контрацептивов из-за недопонимания рисков, что может привести к увеличению числа заражений.

Фото: commons.wikimedia.org/Ja muzalevskaya (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)