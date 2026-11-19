Возможность замены назначенного врачом препарата на аптечный аналог зависит от сложности химического состава и технологии производства конкретной молекулы, рассказала провизор, эксперт фармрынка России Ирина Булыгина. В беседе с NewsInfo специалист разъяснила, почему идентичные по названию действующего вещества лекарства могут оказывать разный терапевтический эффект на организм пациента.

Согласно данным аналитического центра ВЦИОМ, большинство граждан России (78%) сталкивались в аптеке с предложением заменить выбранный препарат на другое лекарственное средство. Социологи уточняют, что в 59% случаев покупателям предлагали приобрести прямой аналог запрашиваемого медикамента, а 35% респондентов получали рекомендации купить акционный товар со скидкой. Еще 39% посетителей фармацевтических организаций сталкивались с предложением сопутствующих товаров, о которых они изначально не спрашивали.

Эксперт напомнила, что в современной медицинской практике врачи выписывают рецепты, указывая международное непатентованное наименование, то есть конкретную химическую молекулу, а не торговый бренд. По ее словам, на рынке представлены десятки тысяч торговых названий, но количество действующих веществ ограничено. Однако даже при полной идентичности состава препараты могут различаться из-за нюансов производственного цикла, который каждый завод держит в секрете.

"При сушке гранулята изменение на одну секунду или на один градус может изменить кристаллическую решетку действующего вещества. И действие будет видоизмененное. Существуют также изомеры — сложные химические формы. Например, у одного вещества может быть 180 изомеров и только два из них обладать реальной лекарственной активностью", — пояснила Булыгина.

Эксперт подчеркнула, что в рамках одного наименования замена чаще всего является адекватной, но существуют исключения. Особенно это касается высокотехнологичных разработок. К примеру, любые бесконтрольные эксперименты с пептидами могут вызвать непредсказуемый иммунный ответ. Также сложность представляют генно-инженерные препараты и инсулины, где малейшее отклонение в технологии синтеза белков влияет на конечный результат.

"Когда человек говорит: "Мне вот это лекарство действует, а вот это не помогает", я не могу сказать, что это все в голове. Я сама с этим сталкивалась и понимаю, что процесс производства у каждого производителя свой. При этом отмечу, что сейчас в России созданы действительно очень хорошие производственные площадки", — отметила провизор.

Специалисты также обращают внимание на внешние факторы, влияющие на эффективность терапии. Иногда лекарства в жару теряют свои свойства еще до истечения срока годности. Кроме того, при выборе места покупки стоит помнить, что заказ онлайн требует проверки лицензии площадки.

Для поддержания организма важно учитывать, что дефицит витаминов нельзя диагностировать самостоятельно, а после курса интенсивной терапии желудок требует помощи для восстановления микрофлоры.

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