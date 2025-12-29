Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:16

Лекарства могут начать приходить по почте: в Минздраве назвали срок

Доставка лекарств через Почту России может начаться в 2026 году — Михаил Мурашко

Получение лекарств вне традиционных аптек постепенно становится частью государственной системы здравоохранения. Власти рассчитывают расширить доступ к препаратам, особенно в удалённых и малонаселённых районах, задействовав уже существующую инфраструктуру. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Когда заработает механизм доставки

По словам министра, возможность получения лекарственных препаратов через "Почту России" планируется запустить в 2026 году. В настоящее время такой формат применяется только в отношении медицинских изделий, однако нормативная база для лекарств уже разрабатывается.

"По лекарственным препаратам: сейчас этот документ в разработке, и я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс", — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что речь идёт прежде всего о препаратах, не требующих строгого температурного режима при транспортировке.

Роль фельдшерских пунктов и почты

Мурашко напомнил, что сегодня около 40 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов по всей стране уже реализуют лекарственные препараты. По его оценке, это решение является необходимым для российских условий, особенно с учётом географии и доступности медицинской помощи.

Вторым направлением министр назвал доставку нетермолабильных лекарств. Использование возможностей "Почты России", по его словам, выглядит логичным, поскольку оператор уже имеет право заниматься реализацией медицинских изделий и обладает разветвлённой сетью.

Контроль качества и передвижные аптеки

Отдельно глава Минздрава обратил внимание на вопрос качества лекарств. Он отметил, что при развитии системы доставки и передвижных аптечных пунктов ключевое значение имеет соблюдение всех условий хранения и транспортировки.

