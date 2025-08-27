Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Медицинбол превращает обычные упражнения в испытание для всего тела

Тренеры по фитнесу назвали 5 упражнений с медицинболом для мышц и выносливости

Хочешь вывести свои тренировки на новый уровень, не перегружая квартиру гантелями и штангами? Оказывается, достаточно всего одного спортивного снаряда — медицинбола. Эти круглые утяжелители давно стали секретным оружием атлетов: они одновременно включают в работу сразу несколько групп мышц, прокачивают баланс и делают упражнения куда интереснее.

Почему именно медицинбол

Во-первых, это доступный и компактный инвентарь, который легко хранить дома. Во-вторых, форма шара требует от тела постоянного контроля, что усложняет даже самые привычные движения. В отличие от гантелей, медицинбол провоцирует небольшие микроколебания, и именно они заставляют мышцы стабилизаторов работать активнее. Интересный факт: впервые такие мячи использовались ещё в Древней Греции для восстановления после травм и тренировки гладиаторов. Сегодня их применяют и в профессиональном спорте, и в фитнесе для всех уровней подготовки.

С чего начать

Если ты давно работаешь только с гантелями, попробуй добавить медицинбол в свои занятия. Он усложнит привычные упражнения, заставит крепче держать хват и активнее подключать корпус. Чтобы не перегрузить плечи, выбирай вес, который можешь несколько раз спокойно поднять над головой. Нижняя часть тела обычно сильнее, поэтому увеличивай количество повторений, а не массу.

5 продвинутых упражнений

Ягодичный мост на одной ноге

  • Ляг на спину, правую стопу поставь на мяч, левую ногу вытяни вверх. Упираясь пяткой в медицинбол, подними таз, сохраняя прямую линию тела.
    V-подъём с мячом
  • Ляг на пол, держи мяч над головой. Поднимай корпус и ноги одновременно, фиксируй мяч между лодыжками, затем возвращай его в руки.

Выпад с "ореолом"

  • Сделай шаг вперёд, удерживая ланч. В этом положении вращай мяч вокруг головы, сохраняя баланс.

Присед с жимом вверх

  • Держа мяч между ног, садись в глубокий присед. Из нижней точки выжимай его над головой, включая плечи и пресс.

Отжимания на мяче

  • Прими упор лёжа, одну ладонь положи на мяч, другую — на пол. Выполни отжимание, затем перекати мяч к другой руке.

Эти упражнения можно встроить в привычный комплекс или объединить в полноценную круговую тренировку. Они задействуют всё тело, одновременно развивая силу и выносливость. Для продвинутых спортсменов это отличный способ разнообразить нагрузку, а для новичков — мотивация к росту.

Медицинбол — это компактный зал у тебя дома. Он помогает прокачать мышцы, улучшить баланс и добавить динамику в тренировки. И главное — он делает спорт увлекательным и эффективным.

