Тренировка превращается в игру: что скрывает обычный медицинбол

Что если один спортивный снаряд может заменить сразу и гантели, и штангу, и даже тренажёрный зал? Именно так можно сказать о медицинболе — компактном, но невероятно универсальном инструменте для тренировок. Он одинаково хорошо подходит для новичков, которые только начинают укреплять мышцы, и для опытных спортсменов, работающих над скоростью и взрывной силой.

Что такое медицинбол и чем он отличается от других мячей?

Несмотря на "медицинское" название, к медицине этот снаряд отношения не имеет. Медицинбол — это тяжёлый мяч с прочным покрытием, доступный в разных весах и размерах. Его используют для функциональных тренировок: упражнения с ним одновременно включают в работу несколько групп мышц. В отличие от мягких фитболов или терапевтических мячей, медицинбол более упругий и подходит для динамичных упражнений с бросками и отбиванием от пола.

По данным Американского совета по упражнениям (ACE), этот снаряд особенно полезен для коротких, но интенсивных тренировок. Он позволяет укрепить мышцы корпуса, развить координацию и добавить кардионагрузку.

Как выбрать правильный вес?

Главный критерий при выборе медицинбола — это цель тренировки. Тренер Каролина Араухо (CPT) отмечает:

"Лучший вес для вас зависит от уровня подготовки. Если у вас уже есть опыт силовых тренировок, начните с мяча весом 7-8 фунтов (примерно 3-4 кг). Главное — сохранять правильную технику".

Новички: лучше начать с лёгких мячей весом 2-2,5 кг, чтобы освоить технику движений.

Средний уровень: подойдут варианты на 3-4 кг.

Продвинутый уровень: можно использовать медицинбол весом от 5-6 кг и выше для силовых упражнений.

Интересный факт: вес медицинбола не всегда соответствует его размеру. Маленький мяч может быть тяжелее большого, поэтому всегда проверяйте цифры, указанные на поверхности.

Медицинбол в разных типах тренировок

Силовые упражнения (приседания с мячом, выпады): подойдут более тяжёлые варианты — от 5-6 кг.

Скоростные и взрывные движения (броски, рывки, прыжки): лучше использовать более лёгкий мяч — около 3 кг.

Функциональные комплексы: можно чередовать веса, чтобы тренировать и силу, и выносливость.

Примеры упражнений

V-up с мячом — упражнение для кора: подъём корпуса и ног с передачей мяча между руками и стопами.

Приседания с жимом вверх — работа на всё тело: приседаете с мячом, затем выталкиваете его над головой.

Отжимания с медицинболом — вариант с упором одной руки на мяч, развивающий стабилизацию.

Как встроить медицинбол в тренировки?

Этот снаряд легко интегрируется в привычные комплексы. Можно заменить им часть упражнений с гантелями или добавить нагрузку к привычным движениям — например, использовать его для скручиваний или подъёмов корпуса. А можно составить полноценный функциональный тренинг, используя только медицинбол.