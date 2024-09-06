Каприн: российские учёные завершили доклинические испытания новой вакцины от рака

Российские учёные завершили доклинические испытания новой вакцины от рака. Об этом рассказал академик РАН, главный врач-онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
По словам Каприна, следующим этапом будет получение разрешения от Минздрава на проведение первой фазы клинических испытаний. Как только разрешение будет получено, на сайте центра будет опубликовано объявление о наборе добровольцев с соответствующими медицинскими показаниями. Отбор кандидатов будет проводиться специалистами.
Новая вакцина от рака создана на основе мРНК-технологии. Её принцип действия заключается в анализе опухолевого материала пациента и создании персонализированной вакцины на основе полученных данных. Это позволяет разработать эффективную защиту от рака, адаптированную к индивидуальным особенностям каждого пациента.
Новая вакцина от рака — это перспективная разработка, которая может значительно помочь в борьбе с этим заболеванием. Её создание — результат совместной работы российских учёных и медицинских специалистов, стремящихся найти эффективные методы лечения и профилактики рака.
Пресс-конференция была посвящена десятилетию объединения МНИОИ имени П. А. Герцена, МРНЦ имени А. Ф. Цыба и НИИ урологии имени Н. А. Лопаткина в онкологический кластер. Мероприятие прошло в преддверии VII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life", который состоится 16-20 сентября.
Фото: From Wikimedia Commons/ Самойлова Дарья (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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