Этот гигант XVI века следит за озером в Тоскане уже сотни лет — и туристы в восторге

Всего в двадцати километрах от Флоренции скрывается место, которое кажется сошедшим со страниц старинных книг. Парк Медичи в Пратолино — шедевр садового искусства XVI века, созданный по заказу знаменитой семьи Медичи. Здесь история переплетается с легендами, а каждый шаг открывает новые тайны.

Главная жемчужина — Колосс Апеннинский

В сердце парка возвышается 14-метровая статуя работы скульптора Джамболоньи. Этот гигант из камня и кирпича, словно страж Тосканы, притаился у озера. За его спиной — скульптура дракона и два загадочных прохода, ведущих внутрь, но сегодня они закрыты, что только подогревает интерес.

"Колосс Апеннинский — это не просто статуя, это символ величия и амбиций эпохи Возрождения", — заявил эксперт по путешествиям Лоренцо Маддалена.

Атмосфера эпохи и новые открытия

Помимо Колосса, в парке можно увидеть:

гроты Купидона и Муньоне — образцы инженерного мастерства XVI века;

Виале-дельи-Зампилли — аллею фонтанов, наполняющих воздух прохладой;

виллу Демидофф XIX века — роскошное напоминание о былом величии.

Сегодня Пратолино — общественный парк Флоренции, вход сюда бесплатный, а само место охраняется ЮНЕСКО как часть наследия тосканских вилл и садов Медичи.

Двухдневный маршрут: искусство и природа

Первый день стоит посвятить парку и его окрестностям. После прогулки идеально устроить обед в местной траттории или пикник на траве. Затем — отдых в горах Сенарио и Морелло, где можно найти тропы для прогулок и панорамные площадки для вечернего аперитива.

Второй день лучше начать на озере Биланчино — крупнейшем водоёме Тосканы, подходящем для купания, катания на каноэ и виндсерфинге. Альтернативой станет тенистая прогулка в Бадия-а-Москета. Днём можно заглянуть в Валью, чтобы увидеть Пьеве-ди-Сан-Пьетро, церковь Сан-Ромоло и виллу Бивильяно с её садами.

Полезные советы для путешественников

Захватите воду, головной убор и, если планируете купание, купальник с полотенцем.

В августе бронируйте столики заранее — особенно в популярных местах Биланчино и Вальи.

Фотокамера обязательна: в Пратолино каждый уголок словно создан для открытки.

Парк Медичи в Пратолино — это возможность за два дня прикоснуться к величию Возрождения, насладиться тосканской природой и найти вдохновение в каждом шаге.