Ученые выяснили, что новые препараты от деменции несут серьезные риски для здоровья и мозга

Донанемаб и Леканемаб, новые препараты для лечения болезни Альцгеймера, хоть и являются прорывными в замедлении развития заболевания, несут серьезные риски для здоровья. Эти лекарства нацелены на уничтожение бета-амилоидных бляшек в мозге, но могут вызвать отек мозга, кровоизлияние и ускоренную потерю объема мозга, что, в свою очередь, может способствовать развитию деменции.
По результатам исследования, опубликованного в журнале Eneuro, такие побочные эффекты возникли у значительной части пациентов.
Препараты оказались менее эффективными, чем ожидалось, замедляя прогрессирование болезни лишь на 2,5% вместо предполагаемых 27%. Несмотря на высокие затраты и потенциальные риски, некоторые врачи подчеркивают, что даже небольшое замедление болезни является успехом, учитывая отсутствие альтернатив до появления этих препаратов.
Фото: flickr.com/A Vahanvaty (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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