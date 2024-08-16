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Врач Саламатина: никотин снижает эффективность обезболивающих и препаратов от гипертонии
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Сердечно-сосудистая и нервная системы: врач рассказала про препараты, несовместимые с курением

Врач Саламатина: никотин снижает эффективность обезболивающих и препаратов от гипертонии

Врач-кардиолог Людмила Саламатина объяснила, что курение существенно снижает эффективность многих препаратов, особенно тех, которые воздействуют на сердечно-сосудистую и нервную системы. Никотин, в частности, ослабляет действие бета-адреноблокаторов, ингаляционных глюкокортикостероидов, обезболивающих, инсулина и антидепрессантов, сообщает Газета.Ру.

Он также снижает эффективность препаратов от гипертонии, бронхиальной астмы и паркинсонизма. Особую опасность представляет сочетание курения и гормональных контрацептивов, поскольку это резко увеличивает риск тромбозов и инсультов, особенно у женщин старше 35 лет.

Фото: commons.wikimedia.org/Intellec7 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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