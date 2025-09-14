Когда лекарства перестают лечить: как избежать главных ошибок самолечения

Многие лекарства привычно воспринимаются как "палочка-выручалочка" при недомоганиях. Однако медики предупреждают: бесконтрольное их применение может нанести организму серьёзный вред. Чаще всего опасность связана не с самим препаратом, а с его частым и неправильным использованием.

Опасность аспирина

Одним из самых распространённых примеров является ацетилсалициловая кислота. Многие люди принимают её без назначения врача, чтобы "разжижить кровь" или избавиться от боли.

"Большие дозы ацетилсалициловой кислоты могут привести к проблемам с желудком и поражению почек", — пояснила врач общей практики Елена Павлова.

По словам специалиста, длительный приём аспирина способен вызвать эрозии и язвы желудка, поражение почек и даже нефриты. Кроме того, препарат задерживает жидкость в организме, что повышает артериальное давление. Особенно высоки риски у пожилых пациентов, которые принимают лекарство длительно и без контроля врача.

Сосудосуживающие капли

Ещё один "опасный помощник" — назальные капли при заложенности носа. Их действие быстро снимает симптом, но постоянное использование вызывает обратный эффект: после окончания действия препарата слизистая отекает ещё сильнее.

Кроме того, такие капли могут повышать давление, вызывать тахикардию и головные боли. У людей с гипертонией подобные побочные эффекты особенно выражены.

Осторожно со слабительными

Казалось бы, слабительные — простой способ справиться с запорами. Но их частое применение также небезопасно. Постепенно кишечник привыкает работать только под действием препарата. После отмены слабительного запоры становятся ещё тяжелее, а естественная работа ЖКТ нарушается.

"Постоянное использование может привести к ухудшению запоров и нарушению электролитного баланса", — добавила Павлова.

Сбои в электролитах способны спровоцировать аритмию и другие проблемы с сердцем.

Почему нужна консультация врача

Главная ошибка многих пациентов — попытка лечиться самостоятельно, не разбираясь в истинной причине симптомов. Облегчение бывает временным, а последствия — серьёзными. Поэтому даже привычные лекарства стоит использовать только по назначению специалиста, строго соблюдая дозировку и курс.