Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Паническая атака и боль в груди
Паническая атака и боль в груди
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:32

Лекарства, которые лечат и убивают: врачи предупредили об опасности для сердца

Врач предупредил: некоторые антибиотики и обезболивающие могут быть опасны для сердца

Некоторые привычные лекарства, которые широко применяются в медицинской практике, могут представлять опасность для сердца. Об этом рассказал врач в интервью изданию "Подмосковье сегодня". Он подчеркнул, что даже привычные препараты — от антибиотиков до противовоспалительных средств — способны вызвать серьёзные нарушения сердечного ритма, кардиомиопатию и сердечную недостаточность, если принимать их без контроля специалиста.

"Никогда не воспринимайте "безобидные" препараты как полностью безопасные. Даже при назначении антибиотиков, противовоспалительных средств или антиаритмиков следует оценивать кардиоваскулярные риски", — подчеркнул врач.

Какие препараты опасны для сердца

Некоторые лекарственные средства оказывают прямое или косвенное токсическое воздействие на сердечную мышцу. Среди них выделяют несколько групп.

  • Антрациклины - противоопухолевые препараты, в том числе "Доксорубицин", способны вызывать кардиомиопатию и приводить к сердечной недостаточности. Эти препараты эффективны при лечении онкологических заболеваний, но требуют постоянного контроля со стороны кардиолога.

  • Антиаритмические средства, например "Амиодарон", могут провоцировать побочные эффекты, включая поражение лёгких, печени и щитовидной железы. При длительном применении важно регулярно проходить обследования и контролировать работу внутренних органов.

  • Макролидные антибиотики, такие как "Азитромицин" и "Кларитромицин", повышают риск аритмий и удлинения интервала QT на электрокардиограмме, что может привести к сбоям сердечного ритма.

  • Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), включая "Диклофенак", при длительном использовании способствуют повышению давления и ухудшению функции левого желудочка сердца. Особенно осторожными с ними должны быть люди с гипертонией и хроническими заболеваниями сердца.

Почему важно учитывать кардиориски

Любые препараты, влияющие на обмен веществ, гормональный фон или сосуды, могут косвенно воздействовать на сердце. Особенно опасно это для людей с уже имеющимися проблемами — артериальной гипертензией, ишемической болезнью, нарушением ритма или сердечной недостаточностью.

Врач отметил, что регулярный контроль состояния сердца помогает выявить токсическое воздействие лекарств на ранней стадии. Для этого необходимо проходить:

  • ЭКГ (электрокардиограмму);

  • эхокардиографию (УЗИ сердца);

  • анализы крови на ферменты и электролиты.

Такие обследования позволяют вовремя скорректировать дозировку или подобрать более безопасный препарат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Самостоятельный приём антибиотиков или обезболивающих.
    Последствие: Повышение давления, нарушение ритма, токсическое поражение сердца.
    Альтернатива: Принимать лекарства только после назначения врача и с контролем дозировки.

  • Ошибка: Прерывание курса антиаритмиков без консультации.
    Последствие: Возврат аритмии и риск остановки сердца.
    Альтернатива: Согласовать схему отмены с врачом и проходить ЭКГ-контроль.

  • Ошибка: Игнорирование побочных эффектов.
    Последствие: Хроническое поражение сердца, почек или печени.
    Альтернатива: При первых симптомах дискомфорта обращаться за медицинской помощью.

Как защитить сердце во время лечения

  1. Сообщайте врачу обо всех лекарствах. Даже витамины и БАДы могут взаимодействовать с основными препаратами.

  2. Следите за давлением и пульсом. Резкие скачки могут быть первыми признаками непереносимости.

  3. Не превышайте дозу. Избыточное количество лекарства не ускоряет выздоровление, но повышает риск побочных эффектов.

  4. Регулярно сдавайте анализы. Контроль биохимических показателей помогает отследить возможные осложнения.

  5. Соблюдайте здоровый образ жизни. Отказ от курения, правильное питание и умеренная физическая активность снижают нагрузку на сердце.

Таблица: влияние некоторых препаратов на сердечно-сосудистую систему

Препарат Основное назначение Возможные побочные эффекты
Доксорубицин Противоопухолевое средство Кардиомиопатия, сердечная недостаточность
Амиодарон Антиаритмик Поражение лёгких, печени, щитовидной железы
Азитромицин / Кларитромицин Антибиотики (макролиды) Аритмии, удлинение интервала QT
Диклофенак Противовоспалительное Повышение давления, ухудшение функции сердца

FAQ

Можно ли принимать обезболивающие при сердечных заболеваниях?
Да, но только по назначению врача. Некоторые НПВП повышают давление и усиливают нагрузку на сосуды.

Как часто нужно проверять сердце при длительном приёме лекарств?
Рекомендуется проходить ЭКГ и анализы крови не реже одного раза в полгода.

Какие препараты безопаснее для сердца?
Безопасность зависит от состояния пациента. Только врач может подобрать препарат с минимальным риском.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психиатр Алексей Казанцев рассказал, как отличить осеннюю хандру от сезонного аффективного расстройства сегодня в 5:54
Тихая депрессия осени: почему даже крепкие люди сдают при нехватке солнца

Осенняя хандра или депрессия? Психиатры рассказали, как отличить сезонное аффективное расстройство от временной усталости и какие привычки помогут вернуть энергию.

Читать полностью » Врач Дмитрий Карпенко рассказал, как укрепить иммунитет осенью без лекарств сегодня в 5:30
Осень бьёт по иммунитету: врач рассказал, как пережить сезон без простуд и упадка сил

Осень приносит не только дождь, но и простуды. Врач Дмитрий Карпенко рассказал, как компенсировать недостаток солнца, укрепить иммунитет и не поддаться сезонной апатии.

Читать полностью » Эндокринолог Мария Калошина рассказала, какие продукты богаты омега-3 жирными кислотами сегодня в 5:16
Организм не умеет без них жить: продукты, которые обязаны быть в вашем рационе

Эндокринолог Мария Калошина рассказала, почему организму жизненно необходимы омега-3 жирные кислоты, в каких продуктах они содержатся и как правильно их получать.

Читать полностью » Учёные из Тайваня выяснили, что сидячая работа повышает риск смерти от сердечных заболеваний на 34% сегодня в 4:53
Офисное кресло опаснее сигарет: врачи предупредили о смертельной привычке

Учёные из Тайваня выяснили, что сидячая работа увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 34%. Почему короткие тренировки не спасают и как защитить здоровье — в статье.

Читать полностью » Врач Агаева: попытка компенсировать недосып на выходных сбивает биоритмы и усиливает усталость сегодня в 4:31
Выходные во сне, понедельник в аду: как попытка отдохнуть делает вас уставшим

Попытки "отоспаться" в выходные не приносят пользы и только сбивают биоритмы. Врач объяснила, почему хронический недосып опасен и как наладить здоровый сон.

Читать полностью » Осенняя хандра может оказаться депрессией: врачи предупредили о скрытой угрозе сезона сегодня в 4:14
Эксперт объяснил, почему осенью снижается настроение и когда нужно обращаться к психиатру

Осенняя хандра или депрессия? Психиатры рассказали, как распознать сезонное расстройство, почему оно связано с нехваткой света и как вернуть себе энергию.

Читать полностью » Врач-инфекционист Марият Мухина предупредила об опасности заражения через клавиатуру сегодня в 3:49
Грязнее, чем унитаз: врачи рассказали, какие микробы живут на клавиатуре

Клавиатура — рассадник бактерий, вирусов и грибков. Инфекционист Марият Мухина рассказала, почему даже личный компьютер может стать источником заражения и как защититься.

Читать полностью » Дерматолог Марина Шишкина предупредила, что ношение чужих тапок может вызвать грибок ногтей сегодня в 3:31
Домашняя привычка, которая мстит: почему нельзя носить чужие тапки даже на минуту

Ношение чужой обуви может закончиться грибком ногтей и кожи. Дерматолог объяснила, как происходит заражение и какие меры помогут сохранить здоровье стоп.

Читать полностью »

Новости
Наука
Полный запрет телефонов усилил эмоциональное одиночество среди учеников — исследователь Саньегита Кхаре
Авто и мото
Автоэксперт предупредил, что неправильное нанесение "жидкого стекла" портит лак
Садоводство
Садоводы подтвердили: осень — лучшее время для деления многолетней вербены
Спорт и фитнес
Планка и становая тяга укрепляют мышцы кора — врачи назвали безопасные упражнения для спины
Питомцы
Ветеринары: возраст собаки можно определить по состоянию зубов и шерсти
Красота и здоровье
Испанский врач Давид Кальехо предупредил об опасности кока-колы без сахара
Дом
Дизайнеры назвали главные антитренды в интерьере 2025 года
Красота и здоровье
Стресс и гормональные сбои стали главными причинами выпадения волос — врачи-трихологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet