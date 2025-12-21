Праздники сбивают режим — и таблетки начинают мстить: пожилые в зоне особого риска

Около 80% людей пожилого возраста имеют одно или несколько хронических заболеваний и вынуждены регулярно принимать лекарственные препараты, что существенно повышает риск побочных эффектов и опасных лекарственных взаимодействий. Об этом сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Полипрагмазия — скрытая угроза для здоровья

По словам специалиста, в среднем пожилой пациент ежедневно принимает пять и более лекарственных средств. Такая схема лечения увеличивает вероятность нежелательных реакций и осложнений. Неправильное применение медикаментов, по данным медицинской статистики, ежегодно становится причиной порядка 700 тысяч обращений в отделения скорой помощи, при этом значительную часть подобных случаев можно было бы предотвратить.

Ольга Ткачева отметила, что среди пожилых людей распространены две противоположные проблемы. Часть пациентов пропускает приём назначенных препаратов или самовольно прекращает лечение, другая часть — бесконтрольно принимает дополнительные лекарства и биологически активные добавки без консультации с врачом. Обе ситуации могут приводить к серьёзным последствиям для здоровья.

Так, отказ от регулярного приёма лекарств при гипертонии или сахарном диабете способен вызвать обострение заболевания и создать угрозу жизни. В то же время одновременный приём большого количества препаратов без медицинского контроля может ухудшить общее состояние и привести к непредсказуемым лекарственным взаимодействиям.

Специалист также обратила внимание на риски, связанные с использованием безрецептурных средств и добавок. По её словам, даже витаминные комплексы и растительные препараты могут вступать во взаимодействие с назначенными лекарствами. Кроме того, на эффективность терапии могут влиять и продукты питания. В частности, грейпфрут способен нарушать усвоение более чем 80 лекарственных препаратов.

Отдельно Ткачева подчеркнула, что в праздничные периоды риск ошибок при приёме лекарств возрастает. Это связано с изменением режима дня, обильным питанием, сокращением доступности медицинской помощи и активной рекламой лекарственных средств.

Как снизить риски

Эксперт напомнила о важности правильного хранения медикаментов. Высокая температура, повышенная влажность и воздействие света могут изменить свойства препаратов, сделав их неэффективными или опасными. Лекарства с истёкшим сроком годности или изменившимися характеристиками подлежат утилизации.

По словам Ткачевой, участие родственников играет важную роль в снижении рисков. Контроль приёма лекарств, помощь в составлении расписания и предотвращение самостоятельного добавления новых препаратов позволяют существенно повысить безопасность терапии у пожилых пациентов.