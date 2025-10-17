Кадровый вакуум в медицине: почему врачи уходят и как регионы борются за специалистов

В последние годы тема нехватки врачей остаётся одной из самых обсуждаемых в регионах. Жители жалуются, что неделями не могут попасть на приём, а в поликлиниках нет нужных специалистов. Почему при кажущемся избытке выпускников-медиков кадровая проблема всё ещё обсуждается, и что реально делается, чтобы её решить — рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в интервью ufa.aif.ru.

"Дефицит — не то слово"

"В нашей сфере нет понятия "дефицит". Целевые показатели по обеспеченности и укомплектованности медорганизаций у нас выполняются. Существует потребность, но это несколько иное", — пояснил министр.

По данным ведомства, актуальная потребность во врачах сегодня составляет 1649 человек. Однако, как уточняет Рахматуллин, цифра эта меняется ежедневно: кто-то уходит в отпуск, кто-то выходит на больничный или уезжает на повышение квалификации.

"Сегодня специалист есть, но завтра он может заболеть, уехать. А если он один на район? Инструменты для решения этих вопросов есть: ротация, выезды, телемедицина и прочее", — отметил министр.

Ситуация контролируется в оперативном режиме. На еженедельных совещаниях заместители главы Минздрава докладывают, где появилась потребность в специалистах и как она была закрыта.

"Обращения и жалобы есть и будут, это нормально. Каждое разбираем. Например, если человек пишет: "невозможно записаться к врачу", мы объясняем, что к некоторым специалистам запись только через терапевта", — добавил Рахматуллин.

По его словам, пациенты нередко хотят попасть к узкому специалисту напрямую, не подозревая, что их проблему можно решить на первичном приёме у терапевта.

"Главное — увидеть болевые точки"

Ведомство анализирует обращения граждан, чтобы отличить системные проблемы от единичных случаев.

"Наша задача — сортировать обращения и выявить точечные болевые точки и системные проблемы, над которыми нужно работать комплексно", — подчеркнул министр.

Так, в Сибае недавно возникли трудности с записью к терапевту и педиатру. Ситуацию удалось решить благодаря главврачу, который оперативно привлёк студентов Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) и местного медколледжа.

Такой подход — временное, но эффективное решение для сельских и отдалённых территорий, где кадровая ситуация особенно чувствительна.

"Хорошие врачи уходят? Да, но это не катастрофа"

Среди жителей бытует мнение, что лучшие врачи покидают государственные клиники ради частных центров.

"Уходят, но это совсем не критично. Каждый врач сам выбирает, где ему работать", — говорит Рахматуллин.

По его словам, молодым специалистам без опыта путь в частные учреждения чаще всего закрыт: там ждут уже состоявшихся профессионалов.

"Если ты выпускник, без опыта — кто тебя возьмёт в частную клинику? А что с тобой будет завтра?" — рассуждает министр.

Он уверен, что большинство высококлассных врачей предпочитают работать в государственных учреждениях, где есть современное оборудование, социальные гарантии, стажировка и конкурентная зарплата.

"Задача главврача — создать врачу условия, удержать его. У нас многие поликлиники в районах оснащены так, что позавидуют частные кабинеты", — подчеркнул министр.

"Иностранные студенты — не проблема, а ресурс"

Отдельная тема — обучение иностранных студентов в БГМУ. По мнению некоторых жителей, приток иностранцев сокращает шансы местных абитуриентов. Однако министр уверяет: ситуация обратная.

"Ежегодно цифры целевого приёма в БГМУ только увеличиваются. Что касается иностранных граждан, часть из них обучается за свой счёт. Мы также предлагаем им вакансии, и многие остаются работать у нас", — отметил Рахматуллин.

Таким образом, иностранные студенты не отнимают места у российских, а наоборот — дополняют систему. Более того, часть из них остаётся в регионе, повышая общий кадровый потенциал.

"Мы закрыли ворота, через которые утекали кадры"

Особое внимание Минздрав уделяет подготовке среднего медицинского персонала. Именно фельдшеры, медсёстры и лаборанты составляют основу здравоохранения в районах.

"Раньше абитуриент из села поступал в ближайший медколледж — в Пермь, Оренбург, Татарстан. С 1-го курса на него смотрели уже как на своего работника, и после окончания учёбы он, как правило, не возвращался в Башкортостан", — рассказал министр.

Чтобы остановить отток кадров, республика открывает филиалы медицинских колледжей по периметру границ - в Акъяре, Кумертау, Месягутово, Нефтекамске, Октябрьском.

"Мы закрыли "ворота', через которые утекали медкадры. Студенты теперь проходят практику в своих больницах. Они знакомятся с коллективом, с профессией, и после учёбы уезжать уже не хотят", — объяснил Рахматуллин.

Такое обучение формирует связь между учебными заведениями и местными больницами, что позволяет плавно интегрировать выпускников в профессию.

Советы шаг за шагом: как решается кадровый вопрос

Расширение целевого набора в медицинских вузах и колледжах. Создание филиалов учебных заведений в районах, чтобы готовить кадры на местах. Программы поддержки молодых специалистов - выплаты, жильё, наставничество. Внедрение телемедицины, позволяющей врачам консультировать пациентов удалённо. Гибкие формы занятости - ротации, совместительство, выездные приёмы. Современное оснащение больниц, чтобы специалисты хотели оставаться в регионе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассчитывать только на приезд врачей из других регионов.

Последствие: текучесть кадров и временные решения.

Альтернатива: выращивать специалистов на месте через филиалы и целевые программы.

Ошибка: игнорировать потребности молодых врачей.

Последствие: уход в частный сектор.

Альтернатива: предложить жильё, гибкий график и наставничество.

Ошибка: воспринимать жалобы как показатель провала системы.

Последствие: потеря доверия пациентов.

Альтернатива: использовать обратную связь как инструмент улучшения.

