Юлия Цуркан: обязательная отработка не решает дефицит врачей в России
Дефицит медицинских кадров в России остаётся одной из самых острых проблем системы здравоохранения. Недостаток специалистов ощущается не только в государственных, но и в частных клиниках, что напрямую влияет на качество и доступность медицинской помощи. Несмотря на попытки властей стабилизировать ситуацию, в том числе через обязательную отработку для выпускников медвузов, эксперты предупреждают: корень проблемы лежит гораздо глубже.
Главный врач сети стоматологических клиник "Белый кролик", кандидат медицинских наук Юлия Цуркан в эфире Общественной службы новостей рассказала, почему система подготовки врачей перестала справляться со своей задачей и какие шаги действительно могли бы изменить ситуацию.
"Отработка" не компенсирует нехватку опыта
"Обязательная отработка проблему не решит, так как в большинстве своём выпускники медвузов не готовы к самостоятельной работе", — заявила Юлия Цуркан.
Молодые специалисты, по её словам, выходят из вузов без необходимой практической базы и реальных навыков работы с пациентами. Это приводит к парадоксальной ситуации: формально врачей становится больше, а квалифицированных кадров — меньше.
Проблема усугубляется тем, что часть выпускников, столкнувшись с низкими зарплатами и высокой нагрузкой, покидает профессию или уезжает работать за рубеж.
|Проблема
|Следствие
|Отсутствие практической базы
|Врачи не готовы к самостоятельной работе
|Недостаток наставничества
|Ошибки на старте, страх перед реальной практикой
|Обязательная отработка без условий
|Формальное присутствие на местах без реальной пользы
|Низкая мотивация
|Отток специалистов из госмедицины в частный сектор или за границу
Почему новые врачи не готовы к практике
"Это доктора, которые приходят с улицы и спрашивают, а можно ли устроиться ассистентом, то есть у них нет базы. К нам приходят доктора, которые ни удалили ни одного зуба. Как можно таких врачей выпускать в практику?" — задалась вопросом эксперт.
Главная причина, по мнению Юлии Цуркан, — потеря клинических баз, где студенты раньше проходили обучение и практику. Реформы последних лет привели к сокращению количества профильных больниц и поликлиник, которые сотрудничали с вузами. Без живой практики выпускники получают лишь теоретические знания и не готовы к реальной работе с пациентами.
Реформы и их последствия
"В основе проблемы оказалось сокращение количества клиник, которые выступали как базовые медучреждения для подготовки врачей. В итоге после вузов молодые специалисты не готовы к работе", — пояснила Цуркан.
Реформа здравоохранения, направленная на оптимизацию и укрупнение медицинских учреждений, сократила число учебных площадок.
В результате студенты реже попадают в реальную клиническую среду, а обучение всё чаще ограничивается симуляторами и теорией.
|Последствия реформ
|Влияние
|Сокращение числа базовых клиник
|Потеря практического обучения
|Централизация подготовки
|Меньше мест для стажировок
|Оптимизация кадрового состава
|Рост нагрузки на оставшихся врачей-наставников
|Переход части обучения в онлайн
|Снижение уровня клинических навыков
Молодые врачи, столкнувшись с отсутствием навыков, вынуждены начинать с ассистирования или административных ролей, а не с полноценной врачебной практики. Это замедляет развитие профессиональных компетенций и снижает эффективность системы здравоохранения в целом.
Почему частные клиники тоже страдают
Проблема дефицита кадров не ограничивается государственной медициной. Частные клиники, которые могли бы частично компенсировать нехватку специалистов, также сталкиваются с кадровым вакуумом.
"Теперь в таких больницах пациентам предлагают минимальный перечень услуг, на фоне чего врач, прошедший в них подготовку, зачастую не может продолжать полноценную работу в частных клиниках", — подчеркнула эксперт.
Если раньше стажировка в базовой клинике позволяла будущему врачу освоить широкий спектр процедур, то сегодня в учреждениях ОМС объём услуг часто сокращён до минимума. Это означает, что молодой специалист просто не получает опыта выполнения стандартных манипуляций, которые востребованы в частной практике.
