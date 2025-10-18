Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Китайские врачи с пациентом
Китайские врачи с пациентом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:30

Юлия Цуркан: обязательная отработка не решает дефицит врачей в России

Россия теряет врачей не из-за зарплат: кризис начинается ещё в аудитории

Дефицит медицинских кадров в России остаётся одной из самых острых проблем системы здравоохранения. Недостаток специалистов ощущается не только в государственных, но и в частных клиниках, что напрямую влияет на качество и доступность медицинской помощи. Несмотря на попытки властей стабилизировать ситуацию, в том числе через обязательную отработку для выпускников медвузов, эксперты предупреждают: корень проблемы лежит гораздо глубже.

Главный врач сети стоматологических клиник "Белый кролик", кандидат медицинских наук Юлия Цуркан в эфире Общественной службы новостей рассказала, почему система подготовки врачей перестала справляться со своей задачей и какие шаги действительно могли бы изменить ситуацию.

"Отработка" не компенсирует нехватку опыта

"Обязательная отработка проблему не решит, так как в большинстве своём выпускники медвузов не готовы к самостоятельной работе", — заявила Юлия Цуркан.

Молодые специалисты, по её словам, выходят из вузов без необходимой практической базы и реальных навыков работы с пациентами. Это приводит к парадоксальной ситуации: формально врачей становится больше, а квалифицированных кадров — меньше.

Проблема усугубляется тем, что часть выпускников, столкнувшись с низкими зарплатами и высокой нагрузкой, покидает профессию или уезжает работать за рубеж.

Проблема Следствие
Отсутствие практической базы Врачи не готовы к самостоятельной работе
Недостаток наставничества Ошибки на старте, страх перед реальной практикой
Обязательная отработка без условий Формальное присутствие на местах без реальной пользы
Низкая мотивация Отток специалистов из госмедицины в частный сектор или за границу

Почему новые врачи не готовы к практике

"Это доктора, которые приходят с улицы и спрашивают, а можно ли устроиться ассистентом, то есть у них нет базы. К нам приходят доктора, которые ни удалили ни одного зуба. Как можно таких врачей выпускать в практику?" — задалась вопросом эксперт.

Главная причина, по мнению Юлии Цуркан, — потеря клинических баз, где студенты раньше проходили обучение и практику. Реформы последних лет привели к сокращению количества профильных больниц и поликлиник, которые сотрудничали с вузами. Без живой практики выпускники получают лишь теоретические знания и не готовы к реальной работе с пациентами.

Реформы и их последствия

"В основе проблемы оказалось сокращение количества клиник, которые выступали как базовые медучреждения для подготовки врачей. В итоге после вузов молодые специалисты не готовы к работе", — пояснила Цуркан.

Реформа здравоохранения, направленная на оптимизацию и укрупнение медицинских учреждений, сократила число учебных площадок.
В результате студенты реже попадают в реальную клиническую среду, а обучение всё чаще ограничивается симуляторами и теорией.

Последствия реформ Влияние
Сокращение числа базовых клиник Потеря практического обучения
Централизация подготовки Меньше мест для стажировок
Оптимизация кадрового состава Рост нагрузки на оставшихся врачей-наставников
Переход части обучения в онлайн Снижение уровня клинических навыков

Молодые врачи, столкнувшись с отсутствием навыков, вынуждены начинать с ассистирования или административных ролей, а не с полноценной врачебной практики. Это замедляет развитие профессиональных компетенций и снижает эффективность системы здравоохранения в целом.

Почему частные клиники тоже страдают

Проблема дефицита кадров не ограничивается государственной медициной. Частные клиники, которые могли бы частично компенсировать нехватку специалистов, также сталкиваются с кадровым вакуумом.

"Теперь в таких больницах пациентам предлагают минимальный перечень услуг, на фоне чего врач, прошедший в них подготовку, зачастую не может продолжать полноценную работу в частных клиниках", — подчеркнула эксперт.

Если раньше стажировка в базовой клинике позволяла будущему врачу освоить широкий спектр процедур, то сегодня в учреждениях ОМС объём услуг часто сокращён до минимума. Это означает, что молодой специалист просто не получает опыта выполнения стандартных манипуляций, которые востребованы в частной практике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аллергия во время цветения тополей усиливается из-за пыльцы злаков — Анна Усачёва сегодня в 11:31
Аллергия не от пуха, а рядом с ним: как правильно пережить аллергию без насморка и слёз

Аллерголог Анна Усачёва рассказала, почему тополиный пух не вызывает аллергию сам по себе и как правильно защитить себя во время его цветения.

Читать полностью » Медик Светлана Малиновская рассказала, как бороться с хронической усталостью на работе сегодня в 11:26
Почему после сна всё равно нет сил: врачи объяснили, как победить хроническую усталость

Долгая работа за компьютером вызывает головные боли и бессонницу. Врач рассказала, как короткие перерывы и простая гимнастика помогут победить хроническую усталость.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, почему диарею чаще вызывают вирусы, а не бактерии сегодня в 11:12
Диарея чаще вирусная, а не бактериальная: врачи объяснили, почему таблетки только вредят

Гастроэнтеролог рассказал, почему при диарее не стоит пить антибиотики и как отличить вирусную инфекцию от бактериальной. Главное — восполнять воду и не заниматься самолечением.

Читать полностью » Гастроэнтеролог рассказала, почему алкоголь с газировкой усиливает опьянение и вред для организма сегодня в 10:49
Пузырьки не делают напиток мягче: как газ превращает бокал шампанского в удар по печени

Газированные напитки усиливают действие алкоголя и ускоряют опьянение. Врач объяснила, как пузырьки влияют на организм и почему шампанское опаснее, чем кажется.

Читать полностью » Ирина Волгина предупредила: тёплая вода в бассейне создаёт идеальные условия для грибков и вирусов сегодня в 10:35
Чистая вода, грязные тайны: какие болезни можно подхватить даже в ухоженном бассейне

Тёплая вода и влажная среда делают бассейны местом повышенного риска грибковых и бактериальных инфекций. Врач рассказала, какие болезни можно подхватить и как защититься.

Читать полностью » Микрофлора кишечника восстанавливается с помощью пробиотиков и клетчатки из пищи — София Кованова сегодня в 10:31
Внутри нас живёт два килограмма жизни: как подружиться со своей микрофлорой и перестать страдать от вздутия

Пробиотики заселяют кишечник полезными бактериями, а пребиотики их питают. Диетолог София Кованова объяснила, как восстановить микрофлору и сохранить здоровье ЖКТ.

Читать полностью » Врач из Пушкинской больницы рассказал, как наушники разрушают слух при ежедневном использовании сегодня в 10:11
Музыка ближе, чем кажется: врачи объяснили, почему наушники опаснее рок-концерта

Наушники стали частью жизни, но их неправильное использование грозит потерей слуха. Врач рассказал, какие модели безопаснее и как слушать музыку без вреда.

Читать полностью » Врачи центра медицины катастроф спасли мужчину с компрессионным переломом позвоночника сегодня в 9:47
Спасение с неба: врачи Владивостока эвакуировали пациента с переломом позвоночника вертолётом

Медики Владивостока провели сложную операцию и эвакуацию пациента с переломом позвоночника из Дальнереченска. Вертолёт Ми-8, реанимобиль и профессионализм спасли жизнь мужчине.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат из фасоли с морковью и луком получается ароматным и насыщенным
Еда
Салат с копчёной курицей и маринованными грибами уместен на праздничном столе и в качестве ужина
Спорт и фитнес
Как утренние упражнения помогают снять напряжение и улучшить гибкость: советы от врача-физиотерапевта
Технологии
OpenAI запретила создавать видео с Мартином Лютером Кингом в сервисе Sora
Красота и здоровье
Лечат без врачей: Минздрав разрешил фельдшерам брать на себя больных
Дом
Дизайнеры назвали восемь ошибок при выборе цвета для интерьера квартиры
Спорт и фитнес
Два занятия в неделю по 30 минут для улучшения физической формы и силы
Садоводство
Гумат калия восстанавливает плодородие почвы и повышает урожайность растений — специалисты Огород-365
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet