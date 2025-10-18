Юлия Цуркан: обязательная отработка не решает дефицит врачей в России

Дефицит медицинских кадров в России остаётся одной из самых острых проблем системы здравоохранения. Недостаток специалистов ощущается не только в государственных, но и в частных клиниках, что напрямую влияет на качество и доступность медицинской помощи. Несмотря на попытки властей стабилизировать ситуацию, в том числе через обязательную отработку для выпускников медвузов, эксперты предупреждают: корень проблемы лежит гораздо глубже.

Главный врач сети стоматологических клиник "Белый кролик", кандидат медицинских наук Юлия Цуркан в эфире Общественной службы новостей рассказала, почему система подготовки врачей перестала справляться со своей задачей и какие шаги действительно могли бы изменить ситуацию.

"Отработка" не компенсирует нехватку опыта

"Обязательная отработка проблему не решит, так как в большинстве своём выпускники медвузов не готовы к самостоятельной работе", — заявила Юлия Цуркан.

Молодые специалисты, по её словам, выходят из вузов без необходимой практической базы и реальных навыков работы с пациентами. Это приводит к парадоксальной ситуации: формально врачей становится больше, а квалифицированных кадров — меньше.

Проблема усугубляется тем, что часть выпускников, столкнувшись с низкими зарплатами и высокой нагрузкой, покидает профессию или уезжает работать за рубеж.