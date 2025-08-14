Медицина без будущего? Опрос врачей показал тревожный результат
Больше половины врачей в России за последние пять лет разочаровались в своей профессии, а 40% признались, что не хотели бы видеть своих детей в медицине. Таковы результаты опроса, проведённого в мобильном приложении "Справочник врача", в котором зарегистрировано более 465 тысяч специалистов.
Как врачи реагируют на выбор детей
Опрос показал, что 40,8% респондентов отрицательно отнеслись бы к решению ребёнка стать врачом.
- 15,7% — негативно оценили бы выбор, но смирились.
- 14,3% — попытались бы отговорить.
- 10% — сделали бы всё, чтобы ребёнок не попал в медицину.
При этом 38,5% готовы поддержать выбор, предупредив о трудностях, а ещё 15% предложили бы выбрать менее рискованную и более доходную медицинскую специальность.
Иллюзии и реальность профессии
42% опрошенных признались, что их представления о работе врача сильно отличались от реальности. Лишь 22% понимали, с чем реально столкнутся после окончания вуза.
Константин Хоманов, терапевт и основатель приложения "Справочник врача", считает, что эта цифра — аргумент в пользу увеличения часов практики в реальных клиниках:
"Необходимо "погружение” не только в процесс диагностики и лечения, но и в вопросы зарплаты, карьеры и прочего".
Падение мотивации
За последние пять лет 50% врачей признались в разочаровании, хотя и не пожалели о своём выборе.
- 12% — разочаровались и жалеют.
- 11,1% — категорически не советуют идти в медицину.
- 4,7% — стали ещё больше гордиться профессией.
- 12,9% — стабильно положительно оценивают свою работу.
Почему врачи отговаривают детей
Главная причина — отсутствие социальных гарантий и поддержки государства. Более половины (54%) назвали также:
- несправедливую систему оплаты;
- необходимость постоянно учиться за свой счёт;
- плохие условия для работы и роста;
- низкие зарплаты при высокой ответственности;
- устаревшее оборудование и нехватку ресурсов.
Ещё 21% упомянули тяжёлые физические и эмоциональные нагрузки, выгорание, стресс и ненормированный график.
По словам Хоманова:
"Врач должен приходить на работу, где есть необходимое количество квалифицированного среднего медперсонала, оборудование, лабораторная служба, адекватное время на приём пациента".
Что всё же привлекает в профессии
Несмотря на проблемы, есть и плюсы:
- 28,5% ценят интеллектуальную и профессиональную самореализацию.
- 19,2% считают профессию престижной и дающей возможность помогать людям.
- 15,8% — отмечают стабильность и соцгарантии.
- 14,3% — поддержали бы выбор из-за семейных традиций.
Лишь 3,7% верят в хорошие перспективы достойного заработка.
Зампред Профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников уверен:
"Это информативная социология, отражающая ситуацию с зарплатами, нагрузками и ответственностью. Попытки исправить есть, но системного подхода нет".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru