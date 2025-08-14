Медицина без будущего? Опрос врачей показал тревожный результат

Больше половины врачей в России за последние пять лет разочаровались в своей профессии, а 40% признались, что не хотели бы видеть своих детей в медицине. Таковы результаты опроса, проведённого в мобильном приложении "Справочник врача", в котором зарегистрировано более 465 тысяч специалистов.

Как врачи реагируют на выбор детей

Опрос показал, что 40,8% респондентов отрицательно отнеслись бы к решению ребёнка стать врачом.

15,7% — негативно оценили бы выбор, но смирились.

14,3% — попытались бы отговорить.

10% — сделали бы всё, чтобы ребёнок не попал в медицину.

При этом 38,5% готовы поддержать выбор, предупредив о трудностях, а ещё 15% предложили бы выбрать менее рискованную и более доходную медицинскую специальность.

Иллюзии и реальность профессии

42% опрошенных признались, что их представления о работе врача сильно отличались от реальности. Лишь 22% понимали, с чем реально столкнутся после окончания вуза.

Константин Хоманов, терапевт и основатель приложения "Справочник врача", считает, что эта цифра — аргумент в пользу увеличения часов практики в реальных клиниках:

"Необходимо "погружение” не только в процесс диагностики и лечения, но и в вопросы зарплаты, карьеры и прочего".

Падение мотивации

За последние пять лет 50% врачей признались в разочаровании, хотя и не пожалели о своём выборе.

12% — разочаровались и жалеют.

11,1% — категорически не советуют идти в медицину.

4,7% — стали ещё больше гордиться профессией.

12,9% — стабильно положительно оценивают свою работу.

Почему врачи отговаривают детей

Главная причина — отсутствие социальных гарантий и поддержки государства. Более половины (54%) назвали также:

несправедливую систему оплаты;

необходимость постоянно учиться за свой счёт;

плохие условия для работы и роста;

низкие зарплаты при высокой ответственности;

устаревшее оборудование и нехватку ресурсов.

Ещё 21% упомянули тяжёлые физические и эмоциональные нагрузки, выгорание, стресс и ненормированный график.

По словам Хоманова:

"Врач должен приходить на работу, где есть необходимое количество квалифицированного среднего медперсонала, оборудование, лабораторная служба, адекватное время на приём пациента".

Что всё же привлекает в профессии

Несмотря на проблемы, есть и плюсы:

28,5% ценят интеллектуальную и профессиональную самореализацию.

19,2% считают профессию престижной и дающей возможность помогать людям.

15,8% — отмечают стабильность и соцгарантии.

14,3% — поддержали бы выбор из-за семейных традиций.

Лишь 3,7% верят в хорошие перспективы достойного заработка.

Зампред Профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников уверен: