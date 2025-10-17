Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:18

Ошибки в родзале стоили жизни младенцу: суд вынес приговор врачу из Котласа

В Архангельской области врача признали виновной в гибели новорождённого по неосторожности

Котласский городской суд Архангельской области вынес приговор врачу акушеру-гинекологу городской больницы, признав её виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие халатности.

Судебное расследование установило, что трагедия произошла весной прошлого года и стала следствием грубых нарушений медицинских стандартов.

Как развивались события

30 марта 2023 года в Котласской городской больнице проходили роды, во время которых врач допустила нарушения утверждённых клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи.

По материалам следствия, в результате этих ошибок у новорождённого ребёнка, появившегося на свет живым и доношенным, развилось тяжёлое органическое поражение головного мозга, вызванное асфиксией — кислородным голоданием.

Несмотря на усилия медперсонала, спасти ребёнка не удалось. Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Следователи пришли к выводу, что гибели можно было избежать, если бы врач действовала в соответствии с установленными протоколами.

Ход расследования

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье 109 часть 2 УК РФ — "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В ходе следствия были проведены судебно-медицинские экспертизы, опрошены свидетели, в том числе другие сотрудники родильного отделения. Эксперты пришли к выводу, что действия врача противоречили стандартам акушерской помощи.

На заседании суда представитель стороны обвинения подчеркнул, что врач не предприняла необходимых мер для предотвращения кислородного дефицита у плода, что и привело к тяжёлым последствиям.

Позиция обвиняемой

На протяжении всего судебного процесса подсудимая вину не признала. Она утверждала, что действовала по обстоятельствам, а развитие осложнений было непредсказуемым.

Тем не менее, суд признал её действия халатными, поскольку они привели к фатальному исходу при наличии возможности предотвратить трагедию.

Решение суда

Приговором Котласского городского суда врачу назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы, а также запрет на осуществление медицинской деятельности сроком на два года.

Ограничение свободы подразумевает установленные законом ограничения передвижения и обязанность регулярно отмечаться в специализированных органах.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Что значит "причинение смерти по неосторожности"

Статья 109 УК РФ применяется, если действия или бездействие человека приводят к гибели другого лица без умысла. В медицинской практике это чаще всего касается случаев ненадлежащего оказания помощи, несоблюдения протоколов, задержки диагностики или ошибочного лечения.

Приговоры по таким делам нередко вызывают общественный резонанс, поскольку связаны с моральной и профессиональной ответственностью врачей.

Медицинский контекст

Асфиксия новорождённых — одно из самых тяжёлых осложнений при родах. Она возникает из-за недостатка кислорода и может привести к повреждению мозга. Современные клинические рекомендации предусматривают обязательный контроль состояния плода и своевременное проведение родоразрешающих мероприятий.

Нарушение этих требований, как правило, расценивается как халатность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отклонение от клинических рекомендаций во время родов.
Последствие: развитие асфиксии и гибель ребёнка.
Альтернатива: соблюдение протоколов мониторинга плода, оперативное реагирование на осложнения.

Ошибка: отсутствие своевременного вмешательства.
Последствие: гипоксия и повреждение головного мозга.
Альтернатива: проведение экстренного кесарева сечения при первых признаках угрозы.

Ошибка: недооценка тяжести состояния роженицы.
Последствие: поздняя медицинская помощь.
Альтернатива: консилиум и привлечение специалистов к принятию решений.

Правовая оценка

Юристы отмечают, что подобные приговоры подчеркивают ответственность медицинских работников за соблюдение стандартов лечения. При этом уголовная статья не направлена против врачей как профессиональной группы, а служит инструментом защиты прав пациентов.

Ограничение свободы и профессиональный запрет считаются мягкими мерами по сравнению с лишением свободы, но они означают, что врач не сможет работать по специальности в течение установленного срока.

Плюсы и минусы судебной практики

Аспект Плюсы Минусы
Защита пациентов Повышает качество контроля и ответственности Усиливает страх врачей перед ошибками
Медицинская этика Подчеркивает важность соблюдения стандартов Может привести к дефициту кадров
Правосудие Устанавливает персональную ответственность Иногда вызывает дискуссии о справедливости
Общественное значение Привлекает внимание к качеству медицинской помощи Создает напряжённость в медицинском сообществе

Мифы и правда о врачебной ответственности

Миф 1. За любую смерть пациента врач несёт уголовную ответственность.
Правда: наказание наступает только при доказанной халатности или грубом нарушении стандартов.

Миф 2. Врачи не могут быть осуждены, если действовали по инструкции.
Правда: если доказано, что стандарты соблюдены, уголовное преследование исключается.

Миф 3. Ограничение свободы означает тюремное заключение.
Правда: это более мягкая мера, при которой человек остаётся на свободе, но его передвижение ограничено.

Миф 4. Приговор всегда ставит крест на карьере врача.
Правда: после истечения срока запрета специалист может вернуться к профессии, если пройдет переаттестацию.

А что дальше

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке. Если суд высшей инстанции оставит решение в силе, врач будет обязана отбывать наказание и не сможет работать по медицинскому профилю в течение двух лет.

Дело получило широкий общественный отклик в регионе и стало очередным поводом для обсуждения качества родовспоможения и необходимости постоянного контроля за соблюдением стандартов медицинской помощи.

3 факта о врачебных ошибках

  1. По статистике, до 70% медицинских инцидентов связаны не с умышленными действиями, а с человеческим фактором и организационными недочётами.

  2. В России ежегодно возбуждается более 200 уголовных дел против медиков, но лишь малая часть заканчивается реальными сроками.

  3. В развитых странах акцент делается на профилактике ошибок — через систему внутреннего контроля и обучение персонала.

Исторический контекст

Случаи привлечения врачей к уголовной ответственности обсуждаются в обществе уже не первое десятилетие. В советское время подобные дела рассматривались крайне редко, но сегодня требования к качеству медицинской помощи стали строже.

Параллельно развивается практика страхования профессиональной ответственности врачей, которая может снизить риск финансовых и репутационных потерь при непреднамеренных ошибках.

"30 марта 2023 года при ведении родов врач допустила грубые нарушения утверждённых клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи… Повреждения оказались несовместимыми с жизнью — ребёнок погиб, хотя трагедии можно было избежать", — говорится в материалах следствия.

FAQ

Что означает ограничение свободы?
Это наказание, при котором осуждённый обязан проживать по указанному адресу, регулярно отмечаться и не покидать место жительства без разрешения.

Может ли врач продолжить работать?
Нет, в течение двух лет после приговора ей запрещено заниматься медицинской деятельностью.

Можно ли обжаловать приговор?
Да, у стороны защиты есть право подать апелляцию.

Кто контролирует соблюдение медицинских стандартов?
Региональные министерства здравоохранения, Росздравнадзор и профессиональные ассоциации врачей.

