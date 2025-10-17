Ошибки в родзале стоили жизни младенцу: суд вынес приговор врачу из Котласа

Котласский городской суд Архангельской области вынес приговор врачу акушеру-гинекологу городской больницы, признав её виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие халатности.

Судебное расследование установило, что трагедия произошла весной прошлого года и стала следствием грубых нарушений медицинских стандартов.

Как развивались события

30 марта 2023 года в Котласской городской больнице проходили роды, во время которых врач допустила нарушения утверждённых клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи.

По материалам следствия, в результате этих ошибок у новорождённого ребёнка, появившегося на свет живым и доношенным, развилось тяжёлое органическое поражение головного мозга, вызванное асфиксией — кислородным голоданием.

Несмотря на усилия медперсонала, спасти ребёнка не удалось. Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Следователи пришли к выводу, что гибели можно было избежать, если бы врач действовала в соответствии с установленными протоколами.

Ход расследования

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье 109 часть 2 УК РФ — "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В ходе следствия были проведены судебно-медицинские экспертизы, опрошены свидетели, в том числе другие сотрудники родильного отделения. Эксперты пришли к выводу, что действия врача противоречили стандартам акушерской помощи.

На заседании суда представитель стороны обвинения подчеркнул, что врач не предприняла необходимых мер для предотвращения кислородного дефицита у плода, что и привело к тяжёлым последствиям.

Позиция обвиняемой

На протяжении всего судебного процесса подсудимая вину не признала. Она утверждала, что действовала по обстоятельствам, а развитие осложнений было непредсказуемым.

Тем не менее, суд признал её действия халатными, поскольку они привели к фатальному исходу при наличии возможности предотвратить трагедию.

Решение суда

Приговором Котласского городского суда врачу назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы, а также запрет на осуществление медицинской деятельности сроком на два года.

Ограничение свободы подразумевает установленные законом ограничения передвижения и обязанность регулярно отмечаться в специализированных органах.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Что значит "причинение смерти по неосторожности"

Статья 109 УК РФ применяется, если действия или бездействие человека приводят к гибели другого лица без умысла. В медицинской практике это чаще всего касается случаев ненадлежащего оказания помощи, несоблюдения протоколов, задержки диагностики или ошибочного лечения.

Приговоры по таким делам нередко вызывают общественный резонанс, поскольку связаны с моральной и профессиональной ответственностью врачей.

Медицинский контекст

Асфиксия новорождённых — одно из самых тяжёлых осложнений при родах. Она возникает из-за недостатка кислорода и может привести к повреждению мозга. Современные клинические рекомендации предусматривают обязательный контроль состояния плода и своевременное проведение родоразрешающих мероприятий.

Нарушение этих требований, как правило, расценивается как халатность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отклонение от клинических рекомендаций во время родов.

Последствие: развитие асфиксии и гибель ребёнка.

Альтернатива: соблюдение протоколов мониторинга плода, оперативное реагирование на осложнения.

Ошибка: отсутствие своевременного вмешательства.

Последствие: гипоксия и повреждение головного мозга.

Альтернатива: проведение экстренного кесарева сечения при первых признаках угрозы.

Ошибка: недооценка тяжести состояния роженицы.

Последствие: поздняя медицинская помощь.

Альтернатива: консилиум и привлечение специалистов к принятию решений.

Правовая оценка

Юристы отмечают, что подобные приговоры подчеркивают ответственность медицинских работников за соблюдение стандартов лечения. При этом уголовная статья не направлена против врачей как профессиональной группы, а служит инструментом защиты прав пациентов.

Ограничение свободы и профессиональный запрет считаются мягкими мерами по сравнению с лишением свободы, но они означают, что врач не сможет работать по специальности в течение установленного срока.

Плюсы и минусы судебной практики