Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Операция в НМИЦ радиологии
Операция в НМИЦ радиологии
© t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:35

Ошибка на рентгене стоила женщине лёгкого: суд в Бурятии обязал клинику выплатить 500 тысяч рублей

Женщине в Бурятии удалили часть лёгкого из-за ошибки врача

В Бурятии завершилось громкое судебное разбирательство по делу о врачебной ошибке, повлекшей тяжёлые последствия для здоровья пациентки. Женщине пришлось перенести операцию по удалению части лёгкого из-за неверного заключения рентгенолога. Теперь она добилась денежной компенсации в суде.

По данным ТАСС, ссылающегося на пресс-службу Верховного суда республики, решение первой инстанции оставлено без изменений: частная клиника обязана выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей.

Как произошла ошибка

История началась с обращения пациентки к терапевту одной из частных клиник. Женщина жаловалась на ухудшение самочувствия, одышку и слабость. После осмотра врач назначил рентгенологическое исследование грудной клетки для уточнения диагноза.

Однако специалист-рентгенолог не заметил признаков патологии и выдал заключение об отсутствии отклонений.

"Рентгенолог не увидел наличия патологии", — сообщили в пресс-службе суда.

Поверив заключению, женщина не получила необходимого лечения и продолжила жить с развивающимся заболеванием.

Поздний диагноз

Только через полгода, когда состояние пациентки ухудшилось, она вновь обратилась за помощью — на этот раз в городскую больницу.

"При проведении флюорографии лёгких был диагностирован инфильтративный туберкулёз верхней доли правого лёгкого в фазе распада", — уточнили в Верховном суде Республики Бурятия.

К тому моменту болезнь перешла в активную фазу. Медики назначили консервативное лечение, однако из-за позднего выявления спасти весь орган уже не удалось. Женщине пришлось перенести операцию по частичному удалению поражённой доли лёгкого.

Проверка Росздравнадзора

Инцидент получил развитие после проверки, проведённой территориальным управлением Росздравнадзора по Республике Бурятия. Эксперты установили, что врач частной клиники действительно допустил ошибку при интерпретации рентгеновского снимка.

"Проверка подтвердила врачебную ошибку, из-за которой пациентка не получила своевременного лечения", — отметили в ведомстве.

Таким образом, именно задержка в диагностике привела к необходимости хирургического вмешательства и серьёзному ущербу здоровью женщины.

Судебное разбирательство

После выздоровления пациентка подала в суд на клинику, потребовав возместить материальный и моральный вред.

Районный суд частично удовлетворил её требования, обязав учреждение выплатить 500 тысяч рублей компенсации.

Юристы клиники не согласились с решением и подали апелляцию, настаивая, что вина лежит не на учреждении, а на конкретном специалисте, который на момент судебного процесса уже не работал в медцентре.

Однако Верховный суд республики оставил решение первой инстанции в силе.

"Апелляционная жалоба представителя ответчика оставлена без удовлетворения", — уточнили в пресс-службе суда.

Таким образом, судебное решение вступило в законную силу.

Почему ошибки на рентгене случаются

Рентгенологическая диагностика остаётся одним из важнейших инструментов выявления заболеваний лёгких, однако ошибки в интерпретации снимков возможны даже у опытных специалистов.

Причины могут быть разными:

  • низкое качество оборудования;

  • недостаточная освещённость изображения;

  • человеческий фактор — усталость, невнимательность, нехватка времени;

  • отсутствие вторичного контроля и коллегиального обсуждения снимков.

В современных клиниках всё чаще внедряют системы двойного чтения или искусственный интеллект, который помогает врачу заметить патологические участки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: неверное заключение рентгенолога.
Последствие: запущенный туберкулёз, операция по удалению части лёгкого.
Альтернатива: повторное исследование или консультация второго специалиста.

Ошибка: отсутствие контроля качества диагностики в клинике.
Последствие: отсутствие раннего лечения, инвалидизация.
Альтернатива: внедрение стандартов внутреннего аудита и пересмотра снимков.

Ошибка: откладывание визита к врачу при ухудшении состояния.
Последствие: развитие тяжёлых осложнений.
Альтернатива: повторное обследование при сохранении симптомов.

Советы шаг за шагом: как избежать подобных ситуаций

  1. Делайте дубликаты обследований - храните копии снимков и заключений.

  2. При сомнениях обращайтесь к другому специалисту - особенно если симптомы не проходят.

  3. Не откладывайте визит к врачу при ухудшении состояния.

  4. Выбирайте клиники с лицензией и отзывами, где есть контроль качества диагностики.

  5. Следите за результатами: если врач не назначает лечение при сохранении жалоб, стоит запросить повторное обследование.

Плюсы и минусы обращения в частные клиники

Аспект Плюсы Минусы
Скорость Быстрая запись и короткие очереди Иногда страдает качество диагностики
Комфорт Современные условия, сервис Не всегда есть опытные специалисты
Контроль Возможность выбрать врача Нет внутренней проверки, как в государственных учреждениях
Ответственность Возможность взыскания ущерба через суд Часто требуется длительное разбирательство

Мифы и правда о врачебных ошибках

Миф 1. Врачебные ошибки случаются только в маленьких клиниках.
Правда: человеческий фактор может сыграть роль в любом медицинском учреждении.

Миф 2. Рентген даёт стопроцентную точность.
Правда: без анализа и дополнительных исследований снимок не всегда отражает картину болезни.

Миф 3. За врачебную ошибку всегда отвечает конкретный врач.
Правда: ответственность часто несёт юридическое лицо — клиника, где проводилось обследование.

Миф 4. Пациент не может доказать ошибку.
Правда: экспертизы Росздравнадзора и суды регулярно выносят решения в пользу пострадавших.

Система контроля и компенсации

В России всё больше внимания уделяется защите прав пациентов. Органы Росздравнадзора проводят внеплановые проверки, а судебная практика по делам о медицинских ошибках становится прозрачнее.

В некоторых регионах вводится система страхования профессиональной ответственности врачей, позволяющая быстрее компенсировать ущерб пациентам без долгих процессов.

"Женщина обратилась в суд за возмещением вреда здоровью и компенсацией морального вреда", — уточнили в решении суда.

Такие дела помогают формировать новую культуру медицинской ответственности, где врачебная ошибка перестаёт быть табу, а становится стимулом к повышению качества медицинской помощи.

3 интересных факта

  1. По данным Минздрава, около 10% медицинских ошибок в России связаны с диагностикой лёгочных заболеваний.

  2. Более 70% пациентов, обратившихся за второй консультацией, получают уточнённый или пересмотренный диагноз.

  3. В 2024 году суды России удовлетворили более 60% исков о возмещении вреда здоровью, причинённого врачебными ошибками.

Исторический контекст

Первые дела о врачебных ошибках в России начали рассматриваться ещё в 1990-х годах, но до недавнего времени суды чаще вставали на сторону медиков. Сейчас подход меняется: в судебной практике всё чаще учитываются экспертные заключения Росздравнадзора и независимых экспертов.

Решение Верховного суда Бурятии стало показательным: частные клиники несут такую же ответственность за качество медицинских услуг, как и государственные учреждения.

"Апелляционная жалоба представителя ответчика оставлена без удовлетворения", — сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Бурятия.

FAQ

Можно ли подать в суд на частную клинику?
Да. Клиника несёт ответственность за действия своих сотрудников и обязана возместить ущерб при доказанном нарушении.

Сколько времени даётся на обращение в суд?
Срок исковой давности по гражданским делам — три года с момента, когда пациент узнал о нарушении своих прав.

Как доказать врачебную ошибку?
Необходима экспертиза Росздравнадзора или независимое медицинское заключение.

Что можно взыскать через суд?
Компенсацию материального ущерба (лечение, утраченный доход) и морального вреда.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин рассказал, как решается кадровый дефицит врачей сегодня в 7:52
Кадровый вакуум в медицине: почему врачи уходят и как регионы борются за специалистов

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, почему дефицит врачей — не кризис, а управляемая потребность, и как республика закрывает «ворота утечки» медицинских кадров.

Читать полностью » Петрушка содержит витамины и антиоксиданты, укрепляющие сосуды и иммунитет — Марина Макиша сегодня в 7:43
Много не надо — петрушка сама справится: почему эта зелень мощнее витаминов из аптеки

Какая зелень самая полезная и почему всего 10 граммов петрушки в день способны укрепить сосуды и улучшить пищеварение? Советы диетолога Марины Макиши.

Читать полностью » Психиатр Ковтун: депрессия и алкоголизм — самые распространённые психические расстройства в России сегодня в 7:25
Алкоголь крадёт контроль незаметно: врачи назвали первые признаки зависимости

Нарколог Василий Шуров рассказал, как распознать первые признаки зависимости и почему даже редкое употребление алкоголя — повод задуматься о своём здоровье.

Читать полностью » Врач Нафисет Хачмафова рассказала, как трансжиры и соль разрушают сосуды сегодня в 7:10
Невидимая угроза на полке: врачи рассказали, какие продукты разрушают сосуды

Врач Нафисет Хачмафова объяснила, почему трансжиры и избыток соли ускоряют развитие атеросклероза и повышают давление, и рассказала, как изменить рацион, чтобы защитить сердце.

Читать полностью » В России проходит неделя борьбы с раком молочной железы: врачи напоминают о важности ранней диагностики сегодня в 6:46
90% случаев излечимы: почему ранняя диагностика спасает жизнь при раке груди

Неделя борьбы с раком груди напоминает: своевременная маммография спасает жизни. Врачи Брянска рассказали, кто в группе риска и как не пропустить болезнь.

Читать полностью » Хроническая усталость может быть связана с вирусом Эпштейна–Барр и цитомегаловирусом — врач Ирина Крашкина сегодня в 6:43
Когда усталость — не лень: признаки вирусного СХУ, о которых должен знать каждый

Постоянная усталость, которую не снимает даже отдых, может быть сигналом вирусного влияния. Врач объясняет, как вирусы Эпштейна-Барр и цитомегаловирус связаны с СХУ и когда стоит идти к врачу.

Читать полностью » Диетолог Наталья Денисова рассказала о пользе зелени для сердца и сосудов сегодня в 6:21
Натуральное лекарство под рукой: как обычная зелень защищает сосуды и продлевает жизнь

Диетолог Наталья Денисова объяснила, почему зелень — главный союзник сердца и сосудов. Как простые травы помогают снизить давление и сохранить здоровье.

Читать полностью » В Архангельской области врача признали виновной в гибели новорождённого по неосторожности сегодня в 6:18
Ошибки в родзале стоили жизни младенцу: суд вынес приговор врачу из Котласа

Котласский городской суд признал врача-гинеколога виновной в халатности, приведшей к гибели новорождённого. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы и запрета на медицинскую деятельность.

Читать полностью »

Новости
Дом
Эксперты рассказали, как выбрать пластиковые окна и не переплатить
Спорт и фитнес
Короткие домашние тренировки помогают развить выносливость — сообщили спортивные физиологи
Еда
Форель в духовке с лимоном сохраняет сочность при температуре 180 градусов
Еда
Салат селёдка под шубой с сёмгой делает привычный салат нежнее и изысканнее
Авто и мото
Константин Ожогин: короткие поездки и высокие температуры ускоряют деградацию моторного масла
Питомцы
Исследование Pet Food Institute: у 70% домашних животных вкусы меняются с возрастом и здоровьем
Наука
Учёные БФУ и ИХТУ создали безопасный контраст для магнитно-резонансной томографии — Марк Смирнов
Авто и мото
Верховный суд разъяснил, когда можно оспорить штраф за тонировку автомобиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet