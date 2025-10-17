Ошибка на рентгене стоила женщине лёгкого: суд в Бурятии обязал клинику выплатить 500 тысяч рублей

В Бурятии завершилось громкое судебное разбирательство по делу о врачебной ошибке, повлекшей тяжёлые последствия для здоровья пациентки. Женщине пришлось перенести операцию по удалению части лёгкого из-за неверного заключения рентгенолога. Теперь она добилась денежной компенсации в суде.

По данным ТАСС, ссылающегося на пресс-службу Верховного суда республики, решение первой инстанции оставлено без изменений: частная клиника обязана выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей.

Как произошла ошибка

История началась с обращения пациентки к терапевту одной из частных клиник. Женщина жаловалась на ухудшение самочувствия, одышку и слабость. После осмотра врач назначил рентгенологическое исследование грудной клетки для уточнения диагноза.

Однако специалист-рентгенолог не заметил признаков патологии и выдал заключение об отсутствии отклонений.

"Рентгенолог не увидел наличия патологии", — сообщили в пресс-службе суда.

Поверив заключению, женщина не получила необходимого лечения и продолжила жить с развивающимся заболеванием.

Поздний диагноз

Только через полгода, когда состояние пациентки ухудшилось, она вновь обратилась за помощью — на этот раз в городскую больницу.

"При проведении флюорографии лёгких был диагностирован инфильтративный туберкулёз верхней доли правого лёгкого в фазе распада", — уточнили в Верховном суде Республики Бурятия.

К тому моменту болезнь перешла в активную фазу. Медики назначили консервативное лечение, однако из-за позднего выявления спасти весь орган уже не удалось. Женщине пришлось перенести операцию по частичному удалению поражённой доли лёгкого.

Проверка Росздравнадзора

Инцидент получил развитие после проверки, проведённой территориальным управлением Росздравнадзора по Республике Бурятия. Эксперты установили, что врач частной клиники действительно допустил ошибку при интерпретации рентгеновского снимка.

"Проверка подтвердила врачебную ошибку, из-за которой пациентка не получила своевременного лечения", — отметили в ведомстве.

Таким образом, именно задержка в диагностике привела к необходимости хирургического вмешательства и серьёзному ущербу здоровью женщины.

Судебное разбирательство

После выздоровления пациентка подала в суд на клинику, потребовав возместить материальный и моральный вред.

Районный суд частично удовлетворил её требования, обязав учреждение выплатить 500 тысяч рублей компенсации.

Юристы клиники не согласились с решением и подали апелляцию, настаивая, что вина лежит не на учреждении, а на конкретном специалисте, который на момент судебного процесса уже не работал в медцентре.

Однако Верховный суд республики оставил решение первой инстанции в силе.

"Апелляционная жалоба представителя ответчика оставлена без удовлетворения", — уточнили в пресс-службе суда.

Таким образом, судебное решение вступило в законную силу.

Почему ошибки на рентгене случаются

Рентгенологическая диагностика остаётся одним из важнейших инструментов выявления заболеваний лёгких, однако ошибки в интерпретации снимков возможны даже у опытных специалистов.

Причины могут быть разными:

низкое качество оборудования;

недостаточная освещённость изображения;

человеческий фактор — усталость, невнимательность, нехватка времени;

отсутствие вторичного контроля и коллегиального обсуждения снимков.

В современных клиниках всё чаще внедряют системы двойного чтения или искусственный интеллект, который помогает врачу заметить патологические участки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: неверное заключение рентгенолога.

Последствие: запущенный туберкулёз, операция по удалению части лёгкого.

Альтернатива: повторное исследование или консультация второго специалиста.

Ошибка: отсутствие контроля качества диагностики в клинике.

Последствие: отсутствие раннего лечения, инвалидизация.

Альтернатива: внедрение стандартов внутреннего аудита и пересмотра снимков.

Ошибка: откладывание визита к врачу при ухудшении состояния.

Последствие: развитие тяжёлых осложнений.

Альтернатива: повторное обследование при сохранении симптомов.

Советы шаг за шагом: как избежать подобных ситуаций

Делайте дубликаты обследований - храните копии снимков и заключений. При сомнениях обращайтесь к другому специалисту - особенно если симптомы не проходят. Не откладывайте визит к врачу при ухудшении состояния. Выбирайте клиники с лицензией и отзывами, где есть контроль качества диагностики. Следите за результатами: если врач не назначает лечение при сохранении жалоб, стоит запросить повторное обследование.

Плюсы и минусы обращения в частные клиники