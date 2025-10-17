Ошибка на рентгене стоила женщине лёгкого: суд в Бурятии обязал клинику выплатить 500 тысяч рублей
В Бурятии завершилось громкое судебное разбирательство по делу о врачебной ошибке, повлекшей тяжёлые последствия для здоровья пациентки. Женщине пришлось перенести операцию по удалению части лёгкого из-за неверного заключения рентгенолога. Теперь она добилась денежной компенсации в суде.
По данным ТАСС, ссылающегося на пресс-службу Верховного суда республики, решение первой инстанции оставлено без изменений: частная клиника обязана выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей.
Как произошла ошибка
История началась с обращения пациентки к терапевту одной из частных клиник. Женщина жаловалась на ухудшение самочувствия, одышку и слабость. После осмотра врач назначил рентгенологическое исследование грудной клетки для уточнения диагноза.
Однако специалист-рентгенолог не заметил признаков патологии и выдал заключение об отсутствии отклонений.
"Рентгенолог не увидел наличия патологии", — сообщили в пресс-службе суда.
Поверив заключению, женщина не получила необходимого лечения и продолжила жить с развивающимся заболеванием.
Поздний диагноз
Только через полгода, когда состояние пациентки ухудшилось, она вновь обратилась за помощью — на этот раз в городскую больницу.
"При проведении флюорографии лёгких был диагностирован инфильтративный туберкулёз верхней доли правого лёгкого в фазе распада", — уточнили в Верховном суде Республики Бурятия.
К тому моменту болезнь перешла в активную фазу. Медики назначили консервативное лечение, однако из-за позднего выявления спасти весь орган уже не удалось. Женщине пришлось перенести операцию по частичному удалению поражённой доли лёгкого.
Проверка Росздравнадзора
Инцидент получил развитие после проверки, проведённой территориальным управлением Росздравнадзора по Республике Бурятия. Эксперты установили, что врач частной клиники действительно допустил ошибку при интерпретации рентгеновского снимка.
"Проверка подтвердила врачебную ошибку, из-за которой пациентка не получила своевременного лечения", — отметили в ведомстве.
Таким образом, именно задержка в диагностике привела к необходимости хирургического вмешательства и серьёзному ущербу здоровью женщины.
Судебное разбирательство
После выздоровления пациентка подала в суд на клинику, потребовав возместить материальный и моральный вред.
Районный суд частично удовлетворил её требования, обязав учреждение выплатить 500 тысяч рублей компенсации.
Юристы клиники не согласились с решением и подали апелляцию, настаивая, что вина лежит не на учреждении, а на конкретном специалисте, который на момент судебного процесса уже не работал в медцентре.
Однако Верховный суд республики оставил решение первой инстанции в силе.
"Апелляционная жалоба представителя ответчика оставлена без удовлетворения", — уточнили в пресс-службе суда.
Таким образом, судебное решение вступило в законную силу.
Почему ошибки на рентгене случаются
Рентгенологическая диагностика остаётся одним из важнейших инструментов выявления заболеваний лёгких, однако ошибки в интерпретации снимков возможны даже у опытных специалистов.
Причины могут быть разными:
-
низкое качество оборудования;
-
недостаточная освещённость изображения;
-
человеческий фактор — усталость, невнимательность, нехватка времени;
-
отсутствие вторичного контроля и коллегиального обсуждения снимков.
В современных клиниках всё чаще внедряют системы двойного чтения или искусственный интеллект, который помогает врачу заметить патологические участки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: неверное заключение рентгенолога.
Последствие: запущенный туберкулёз, операция по удалению части лёгкого.
Альтернатива: повторное исследование или консультация второго специалиста.
Ошибка: отсутствие контроля качества диагностики в клинике.
Последствие: отсутствие раннего лечения, инвалидизация.
Альтернатива: внедрение стандартов внутреннего аудита и пересмотра снимков.
Ошибка: откладывание визита к врачу при ухудшении состояния.
Последствие: развитие тяжёлых осложнений.
Альтернатива: повторное обследование при сохранении симптомов.
Советы шаг за шагом: как избежать подобных ситуаций
-
Делайте дубликаты обследований - храните копии снимков и заключений.
-
При сомнениях обращайтесь к другому специалисту - особенно если симптомы не проходят.
-
Не откладывайте визит к врачу при ухудшении состояния.
-
Выбирайте клиники с лицензией и отзывами, где есть контроль качества диагностики.
-
Следите за результатами: если врач не назначает лечение при сохранении жалоб, стоит запросить повторное обследование.
Плюсы и минусы обращения в частные клиники
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Скорость
|Быстрая запись и короткие очереди
|Иногда страдает качество диагностики
|Комфорт
|Современные условия, сервис
|Не всегда есть опытные специалисты
|Контроль
|Возможность выбрать врача
|Нет внутренней проверки, как в государственных учреждениях
|Ответственность
|Возможность взыскания ущерба через суд
|Часто требуется длительное разбирательство
Мифы и правда о врачебных ошибках
Миф 1. Врачебные ошибки случаются только в маленьких клиниках.
Правда: человеческий фактор может сыграть роль в любом медицинском учреждении.
Миф 2. Рентген даёт стопроцентную точность.
Правда: без анализа и дополнительных исследований снимок не всегда отражает картину болезни.
Миф 3. За врачебную ошибку всегда отвечает конкретный врач.
Правда: ответственность часто несёт юридическое лицо — клиника, где проводилось обследование.
Миф 4. Пациент не может доказать ошибку.
Правда: экспертизы Росздравнадзора и суды регулярно выносят решения в пользу пострадавших.
Система контроля и компенсации
В России всё больше внимания уделяется защите прав пациентов. Органы Росздравнадзора проводят внеплановые проверки, а судебная практика по делам о медицинских ошибках становится прозрачнее.
В некоторых регионах вводится система страхования профессиональной ответственности врачей, позволяющая быстрее компенсировать ущерб пациентам без долгих процессов.
"Женщина обратилась в суд за возмещением вреда здоровью и компенсацией морального вреда", — уточнили в решении суда.
Такие дела помогают формировать новую культуру медицинской ответственности, где врачебная ошибка перестаёт быть табу, а становится стимулом к повышению качества медицинской помощи.
3 интересных факта
-
По данным Минздрава, около 10% медицинских ошибок в России связаны с диагностикой лёгочных заболеваний.
-
Более 70% пациентов, обратившихся за второй консультацией, получают уточнённый или пересмотренный диагноз.
-
В 2024 году суды России удовлетворили более 60% исков о возмещении вреда здоровью, причинённого врачебными ошибками.
Исторический контекст
Первые дела о врачебных ошибках в России начали рассматриваться ещё в 1990-х годах, но до недавнего времени суды чаще вставали на сторону медиков. Сейчас подход меняется: в судебной практике всё чаще учитываются экспертные заключения Росздравнадзора и независимых экспертов.
Решение Верховного суда Бурятии стало показательным: частные клиники несут такую же ответственность за качество медицинских услуг, как и государственные учреждения.
"Апелляционная жалоба представителя ответчика оставлена без удовлетворения", — сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Бурятия.
FAQ
Можно ли подать в суд на частную клинику?
Да. Клиника несёт ответственность за действия своих сотрудников и обязана возместить ущерб при доказанном нарушении.
Сколько времени даётся на обращение в суд?
Срок исковой давности по гражданским делам — три года с момента, когда пациент узнал о нарушении своих прав.
Как доказать врачебную ошибку?
Необходима экспертиза Росздравнадзора или независимое медицинское заключение.
Что можно взыскать через суд?
Компенсацию материального ущерба (лечение, утраченный доход) и морального вреда.
