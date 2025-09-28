Операция на почках превратилась в трагедию: подростка ждёт пересадка
Истории о врачебных ошибках всегда вызывают широкий резонанс, особенно когда речь идёт о подростках. В Москве 15-летний Максим оказался в ситуации, где обычные проблемы с почками едва не закончились их потерей.
По сообщениям СМИ, молодой человек в течение двух месяцев испытывал сильные боли и не мог нормально сходить в туалет. Первичная операция должна была помочь — хирурги соединили мочеточник с мочевым пузырём. Но после снятия дренажной трубки мальчик снова оказался в больнице: почка раздулась, давление поднялось, а боли стали невыносимыми.
Мать подростка утверждает, что врачи не обратили внимания на осложнение и отправили сына домой, назвав это "обычным последствием операции". Впоследствии выяснилось, что мочеточник зарос, а почка не могла выводить жидкость. Для облегчения состояния через спину вывели временную трубку.
"В марте подростка снова госпитализировали, но уже в другую больницу — его состояние не улучшалось", — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.
Врачи обнаружили, что внутри организма подростка остались две забытые трубки от предыдущих неудачных попыток дренажа. Их удалили лишь при повторной операции. Сейчас Максим живёт с постоянными ограничениями: он вынужден принимать лекарства от давления, не посещает школу и рискует в будущем столкнуться с пересадкой почки.
Сравнение: обычное восстановление и случай Максима
|Показатель
|Норма после операции
|Случай подростка
|Восстановление мочеиспускания
|В течение 1-2 недель
|Два месяца отсутствия функции
|Контроль осложнений
|Регулярные осмотры, УЗИ
|Отсутствие вмешательств после боли
|Количество дренажных трубок
|Обычно одна, своевременно удаляемая
|Три, две из которых забыты внутри
Советы шаг за шагом для родителей
-
После операции фиксировать все назначения врача и сроки снятия дренажа.
-
При болях или скачках давления сразу обращаться в больницу, а не ждать планового осмотра.
-
Требовать письменные заключения и сохранять выписки.
-
При сомнениях в диагнозе — обращаться к независимому врачу или в другую клинику.
-
Пользоваться юридической поддержкой при серьёзных осложнениях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование жалоб пациента → усугубление состояния → срочное обследование и УЗИ.
-
Несвоевременное удаление трубок → воспаление, риск инвалидности → контрольный осмотр и дренаж под наблюдением.
-
Отказ в госпитализации при осложнениях → угроза жизни → перевод в специализированный центр.
А что если…
-
Подобная ситуация случилась в региональной больнице? Семье можно обратиться в федеральный центр или крупный НИИ для повторного мнения.
-
У родителей нет средств на юристов? Можно получить бесплатную правовую консультацию в общественных организациях или у страховой компании.
-
Подросток не может посещать школу? Подключается домашнее обучение и программы дистанционного образования.
FAQ
Как родителям действовать при осложнениях у ребёнка после операции?
Не откладывать визит к врачу, фиксировать жалобы, при необходимости обращаться в другую клинику.
Сколько стоит лечение почечных патологий?
Зависит от региона и сложности, в частных клиниках может достигать сотен тысяч рублей.
Можно ли добиться компенсации через суд?
Да, при подтверждённых врачебных ошибках суд может присудить компенсацию, но процесс долгий и требует экспертиз.
