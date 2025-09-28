Операция на почках превратилась в трагедию: подростка ждёт пересадка

Истории о врачебных ошибках всегда вызывают широкий резонанс, особенно когда речь идёт о подростках. В Москве 15-летний Максим оказался в ситуации, где обычные проблемы с почками едва не закончились их потерей.

По сообщениям СМИ, молодой человек в течение двух месяцев испытывал сильные боли и не мог нормально сходить в туалет. Первичная операция должна была помочь — хирурги соединили мочеточник с мочевым пузырём. Но после снятия дренажной трубки мальчик снова оказался в больнице: почка раздулась, давление поднялось, а боли стали невыносимыми.

Мать подростка утверждает, что врачи не обратили внимания на осложнение и отправили сына домой, назвав это "обычным последствием операции". Впоследствии выяснилось, что мочеточник зарос, а почка не могла выводить жидкость. Для облегчения состояния через спину вывели временную трубку.

"В марте подростка снова госпитализировали, но уже в другую больницу — его состояние не улучшалось", — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Врачи обнаружили, что внутри организма подростка остались две забытые трубки от предыдущих неудачных попыток дренажа. Их удалили лишь при повторной операции. Сейчас Максим живёт с постоянными ограничениями: он вынужден принимать лекарства от давления, не посещает школу и рискует в будущем столкнуться с пересадкой почки.

