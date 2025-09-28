Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Уникальная операция в Подмосковье
Уникальная операция в Подмосковье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:38

Операция на почках превратилась в трагедию: подростка ждёт пересадка

В Москве 15-летний Максим рискует потерять почку после ошибок врачей

Истории о врачебных ошибках всегда вызывают широкий резонанс, особенно когда речь идёт о подростках. В Москве 15-летний Максим оказался в ситуации, где обычные проблемы с почками едва не закончились их потерей.

По сообщениям СМИ, молодой человек в течение двух месяцев испытывал сильные боли и не мог нормально сходить в туалет. Первичная операция должна была помочь — хирурги соединили мочеточник с мочевым пузырём. Но после снятия дренажной трубки мальчик снова оказался в больнице: почка раздулась, давление поднялось, а боли стали невыносимыми.

Мать подростка утверждает, что врачи не обратили внимания на осложнение и отправили сына домой, назвав это "обычным последствием операции". Впоследствии выяснилось, что мочеточник зарос, а почка не могла выводить жидкость. Для облегчения состояния через спину вывели временную трубку.

"В марте подростка снова госпитализировали, но уже в другую больницу — его состояние не улучшалось", — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Врачи обнаружили, что внутри организма подростка остались две забытые трубки от предыдущих неудачных попыток дренажа. Их удалили лишь при повторной операции. Сейчас Максим живёт с постоянными ограничениями: он вынужден принимать лекарства от давления, не посещает школу и рискует в будущем столкнуться с пересадкой почки.

Сравнение: обычное восстановление и случай Максима

Показатель Норма после операции Случай подростка
Восстановление мочеиспускания В течение 1-2 недель Два месяца отсутствия функции
Контроль осложнений Регулярные осмотры, УЗИ Отсутствие вмешательств после боли
Количество дренажных трубок Обычно одна, своевременно удаляемая Три, две из которых забыты внутри

Советы шаг за шагом для родителей

  1. После операции фиксировать все назначения врача и сроки снятия дренажа.

  2. При болях или скачках давления сразу обращаться в больницу, а не ждать планового осмотра.

  3. Требовать письменные заключения и сохранять выписки.

  4. При сомнениях в диагнозе — обращаться к независимому врачу или в другую клинику.

  5. Пользоваться юридической поддержкой при серьёзных осложнениях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование жалоб пациента → усугубление состояния → срочное обследование и УЗИ.

  • Несвоевременное удаление трубок → воспаление, риск инвалидности → контрольный осмотр и дренаж под наблюдением.

  • Отказ в госпитализации при осложнениях → угроза жизни → перевод в специализированный центр.

А что если…

  • Подобная ситуация случилась в региональной больнице? Семье можно обратиться в федеральный центр или крупный НИИ для повторного мнения.

  • У родителей нет средств на юристов? Можно получить бесплатную правовую консультацию в общественных организациях или у страховой компании.

  • Подросток не может посещать школу? Подключается домашнее обучение и программы дистанционного образования.

FAQ

Как родителям действовать при осложнениях у ребёнка после операции?
Не откладывать визит к врачу, фиксировать жалобы, при необходимости обращаться в другую клинику.

Сколько стоит лечение почечных патологий?
Зависит от региона и сложности, в частных клиниках может достигать сотен тысяч рублей.

Можно ли добиться компенсации через суд?
Да, при подтверждённых врачебных ошибках суд может присудить компенсацию, но процесс долгий и требует экспертиз.

