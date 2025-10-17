Трагедия в Турции: врачи якобы требовали органы у семьи пострадавшего туриста
История отдыха британца Джона Кирни в Турции завершилась трагедией. После аварии на арендованном скутере 64-летний мужчина оказался в местной больнице с тяжёлыми травмами головы. По словам его дочери, в процессе лечения врачебный персонал якобы требовал согласия на изъятие органов, оказывая на неё психологическое давление. Случай вызвал резонанс в британских СМИ и вновь поднял вопрос — как вести себя туристам, если родственник попадает в больницу за границей.
Как всё произошло
Джон Кирни отдыхал на курорте Ичмелер, популярном среди европейцев. Арендовав скутер, он отправился осматривать окрестности и попал в ДТП. Очевидцы вызвали скорую помощь, и пострадавшего доставили в ближайшую частную клинику.
"Состояние было крайне тяжёлым: у пациента — черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг, его подключили к аппарату ИВЛ", — сообщили врачи больницы.
Спустя несколько часов медики связались с семьёй, находившейся в Великобритании. По словам дочери, ей сообщили, что операцию провести невозможно из-за отёка мозга и что пациенту "необходимо отключение от аппарата". После этого, утверждает женщина, ей поступило неожиданное предложение — передать почку отца больнице.
"Они сказали, что не могут продолжить лечение, если я не соглашусь отдать почку. Это было ужасно. Я чувствовала давление и в итоге согласилась", — рассказала дочь погибшего изданию Daily Mail.
На следующий день, по её словам, медики сообщили, что "отец не подходит для донорства" и пригласили проститься с ним.
"Это было ужасно. Они спросили, хочу ли я увидеть лицо моего отца — после того как уже засунули его в холодильную камеру", — вспоминает женщина.
Через две недели Джон Кирни скончался. Врачи отключили его от ИВЛ, а страховая компания согласилась оплатить репатриацию тела. Расходы за лечение больница потребовала возместить родственникам самостоятельно.
Что известно официально
Турецкие власти не подтвердили факт выдвижения требований о донорстве органов. В Министерстве здравоохранения страны подчеркнули, что забор органов возможен только после официального заключения о смерти мозга и письменного согласия ближайших родственников.
Британское посольство в Анкаре заявило, что оказывает семье погибшего "всю возможную консульскую поддержку" и направило запрос о предоставлении медицинских документов.
Почему такие случаи вызывают тревогу
История Кирни вновь напомнила о сложностях лечения иностранцев за рубежом. В экстренной ситуации родственники часто не понимают, как действовать, не владеют языком, не знают местных законов и легко поддаются эмоциональному давлению.
Врачи-международники поясняют: в большинстве стран действуют строгие этические стандарты трансплантологии, но иногда коммерческие клиники могут использовать неэтичные методы воздействия — особенно если пациент не застрахован или находится без поддержки.
"В стрессовой ситуации родственники часто подписывают документы, не до конца понимая их содержание. Поэтому важно иметь переводчика и связываться с консульством", — отмечают специалисты по медицинскому праву.
Советы шаг за шагом: как действовать, если родственник попал в больницу за границей
-
Свяжитесь со страховой компанией. Медицинский полис должен покрывать экстренную помощь и транспортировку.
-
Сообщите в консульство. Оно обязано проверить условия лечения и помочь в общении с клиникой.
-
Попросите медицинскую документацию на английском языке. Это поможет при возможных разбирательствах.
-
Не подписывайте документы без перевода. Даже формальные бумаги могут содержать согласие на манипуляции.
-
Запрашивайте письменные заключения врачей. Любое решение — особенно об отключении от аппаратов — должно быть оформлено официально.
-
Сохраняйте чеки и счета. Они пригодятся для страхового возмещения или суда.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: полагаться только на устные обещания врачей.
Последствие: возможные недоразумения и спорные ситуации при оплате или донорстве.
Альтернатива: требовать письменных отчётов и заключений с печатями.
Ошибка: не уведомлять страховую компанию.
Последствие: отказ в оплате лечения.
Альтернатива: звонок на горячую линию страховой сразу после происшествия.
Ошибка: подписывать документы на незнакомом языке.
Последствие: утрата юридических прав, согласие на нежелательные действия.
Альтернатива: использовать официального переводчика или обращаться к представителю посольства.
Международные нормы трансплантологии
|Страна
|Условия забора органов
|Наличие согласия семьи
|Контроль государства
|Турция
|Только при констатации смерти мозга
|Обязательно
|Министерство здравоохранения
|Великобритания
|Система "предполагаемого согласия", но семья может возразить
|Да
|NHS Blood and Transplant
|Россия
|Требуется письменное согласие родственников
|Да
|Минздрав РФ
|Германия
|Донорство только после прижизненного согласия
|Да
|Немецкий фонд трансплантации
Мифы и правда о донорстве органов
Миф 1. Врачам выгодно объявить пациента мёртвым ради органов.
Правда: решение о смерти мозга принимается комиссией врачей, не участвующих в трансплантации.
Миф 2. Иностранцев могут принудить стать донором.
Правда: без официального разрешения родственников это невозможно — такие действия незаконны.
Миф 3. Донорство органов запрещено в мусульманских странах.
Правда: напротив, Турция — один из лидеров по трансплантации в регионе; процедуры строго регулируются законом.
Миф 4. Медицинская страховка решает все проблемы.
Правда: полис покрывает лечение, но не гарантирует юридическую защиту — консульство остаётся необходимым посредником.
Почему туристы особенно уязвимы
Путешественники редко задумываются о том, что делать в случае серьёзного несчастья за границей. Не зная языка, они не могут проверить медицинские решения или финансовые документы.
Кроме того, в некоторых странах частные клиники требуют оплату до проведения операций, а в случае смерти пациента родственники сталкиваются с необходимостью оплачивать расходы самостоятельно.
"Даже в Европе стоимость нахождения в реанимации достигает нескольких тысяч евро в сутки. Поэтому без международной страховки семья может оказаться в долговой ловушке", — предупреждают эксперты по медицинскому туризму.
3 интересных факта о международной медицине
-
В Турции ежегодно проводится более 4 000 трансплантаций органов, страна входит в десятку мировых лидеров по числу операций.
-
В большинстве стран ЕС действует принцип "второго мнения": решение об отключении от аппаратов принимает независимая комиссия врачей.
-
Консульства Великобритании, Германии и России имеют "горячие линии для экстренных медицинских случаев", куда можно обратиться круглосуточно.
Исторический контекст
Вопросы этики трансплантации органов поднимаются с 1960-х годов, когда впервые научились пересаживать сердце и печень. С тех пор каждое государство выработало свои правовые механизмы защиты пациента. В Турции действует закон № 2238 "О трансплантации органов и тканей", который запрещает любые коммерческие сделки и требует протокольного подтверждения смерти мозга.
Тем не менее отдельные случаи, подобные истории Джона Кирни, вызывают беспокойство и подталкивают к усилению международного контроля.
Британские СМИ сообщают, что семья намерена подать жалобу в органы здравоохранения Турции и запросить независимое расследование.
"Мы не хотим обвинять всех врачей, но то, через что пришлось пройти, было ужасно. Я просто хотела спасти отца", — сказала дочь погибшего.
FAQ
Что делать, если человек попал в больницу за рубежом?
Немедленно уведомить страховую компанию и консульство своей страны. Они помогут связаться с администрацией клиники.
Можно ли требовать перевод медицинских документов?
Да, каждый пациент имеет право получить перевод на понятный ему язык.
Кто оплачивает лечение иностранцев?
При наличии страховки — страховая компания; без полиса — сам пациент или семья.
Когда возможна трансплантация органов?
Только после подтверждения смерти мозга и письменного согласия семьи или самого человека при жизни.
