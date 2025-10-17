Трагедия в Турции: врачи якобы требовали органы у семьи пострадавшего туриста

История отдыха британца Джона Кирни в Турции завершилась трагедией. После аварии на арендованном скутере 64-летний мужчина оказался в местной больнице с тяжёлыми травмами головы. По словам его дочери, в процессе лечения врачебный персонал якобы требовал согласия на изъятие органов, оказывая на неё психологическое давление. Случай вызвал резонанс в британских СМИ и вновь поднял вопрос — как вести себя туристам, если родственник попадает в больницу за границей.

Как всё произошло

Джон Кирни отдыхал на курорте Ичмелер, популярном среди европейцев. Арендовав скутер, он отправился осматривать окрестности и попал в ДТП. Очевидцы вызвали скорую помощь, и пострадавшего доставили в ближайшую частную клинику.

"Состояние было крайне тяжёлым: у пациента — черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг, его подключили к аппарату ИВЛ", — сообщили врачи больницы.

Спустя несколько часов медики связались с семьёй, находившейся в Великобритании. По словам дочери, ей сообщили, что операцию провести невозможно из-за отёка мозга и что пациенту "необходимо отключение от аппарата". После этого, утверждает женщина, ей поступило неожиданное предложение — передать почку отца больнице.

"Они сказали, что не могут продолжить лечение, если я не соглашусь отдать почку. Это было ужасно. Я чувствовала давление и в итоге согласилась", — рассказала дочь погибшего изданию Daily Mail.

На следующий день, по её словам, медики сообщили, что "отец не подходит для донорства" и пригласили проститься с ним.

"Это было ужасно. Они спросили, хочу ли я увидеть лицо моего отца — после того как уже засунули его в холодильную камеру", — вспоминает женщина.

Через две недели Джон Кирни скончался. Врачи отключили его от ИВЛ, а страховая компания согласилась оплатить репатриацию тела. Расходы за лечение больница потребовала возместить родственникам самостоятельно.

Что известно официально

Турецкие власти не подтвердили факт выдвижения требований о донорстве органов. В Министерстве здравоохранения страны подчеркнули, что забор органов возможен только после официального заключения о смерти мозга и письменного согласия ближайших родственников.

Британское посольство в Анкаре заявило, что оказывает семье погибшего "всю возможную консульскую поддержку" и направило запрос о предоставлении медицинских документов.

Почему такие случаи вызывают тревогу

История Кирни вновь напомнила о сложностях лечения иностранцев за рубежом. В экстренной ситуации родственники часто не понимают, как действовать, не владеют языком, не знают местных законов и легко поддаются эмоциональному давлению.

Врачи-международники поясняют: в большинстве стран действуют строгие этические стандарты трансплантологии, но иногда коммерческие клиники могут использовать неэтичные методы воздействия — особенно если пациент не застрахован или находится без поддержки.

"В стрессовой ситуации родственники часто подписывают документы, не до конца понимая их содержание. Поэтому важно иметь переводчика и связываться с консульством", — отмечают специалисты по медицинскому праву.

Советы шаг за шагом: как действовать, если родственник попал в больницу за границей

Свяжитесь со страховой компанией. Медицинский полис должен покрывать экстренную помощь и транспортировку. Сообщите в консульство. Оно обязано проверить условия лечения и помочь в общении с клиникой. Попросите медицинскую документацию на английском языке. Это поможет при возможных разбирательствах. Не подписывайте документы без перевода. Даже формальные бумаги могут содержать согласие на манипуляции. Запрашивайте письменные заключения врачей. Любое решение — особенно об отключении от аппаратов — должно быть оформлено официально. Сохраняйте чеки и счета. Они пригодятся для страхового возмещения или суда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на устные обещания врачей.

Последствие: возможные недоразумения и спорные ситуации при оплате или донорстве.

Альтернатива: требовать письменных отчётов и заключений с печатями.

Ошибка: не уведомлять страховую компанию.

Последствие: отказ в оплате лечения.

Альтернатива: звонок на горячую линию страховой сразу после происшествия.

Ошибка: подписывать документы на незнакомом языке.

Последствие: утрата юридических прав, согласие на нежелательные действия.

Альтернатива: использовать официального переводчика или обращаться к представителю посольства.

Международные нормы трансплантологии