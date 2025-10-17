Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:42

Трагедия в Турции: врачи якобы требовали органы у семьи пострадавшего туриста

Британец умер в Турции после ДТП — семья заявила о давлении со стороны врачей из-за донорства органов

История отдыха британца Джона Кирни в Турции завершилась трагедией. После аварии на арендованном скутере 64-летний мужчина оказался в местной больнице с тяжёлыми травмами головы. По словам его дочери, в процессе лечения врачебный персонал якобы требовал согласия на изъятие органов, оказывая на неё психологическое давление. Случай вызвал резонанс в британских СМИ и вновь поднял вопрос — как вести себя туристам, если родственник попадает в больницу за границей.

Как всё произошло

Джон Кирни отдыхал на курорте Ичмелер, популярном среди европейцев. Арендовав скутер, он отправился осматривать окрестности и попал в ДТП. Очевидцы вызвали скорую помощь, и пострадавшего доставили в ближайшую частную клинику.

"Состояние было крайне тяжёлым: у пациента — черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг, его подключили к аппарату ИВЛ", — сообщили врачи больницы.

Спустя несколько часов медики связались с семьёй, находившейся в Великобритании. По словам дочери, ей сообщили, что операцию провести невозможно из-за отёка мозга и что пациенту "необходимо отключение от аппарата". После этого, утверждает женщина, ей поступило неожиданное предложение — передать почку отца больнице.

"Они сказали, что не могут продолжить лечение, если я не соглашусь отдать почку. Это было ужасно. Я чувствовала давление и в итоге согласилась", — рассказала дочь погибшего изданию Daily Mail.

На следующий день, по её словам, медики сообщили, что "отец не подходит для донорства" и пригласили проститься с ним.

"Это было ужасно. Они спросили, хочу ли я увидеть лицо моего отца — после того как уже засунули его в холодильную камеру", — вспоминает женщина.

Через две недели Джон Кирни скончался. Врачи отключили его от ИВЛ, а страховая компания согласилась оплатить репатриацию тела. Расходы за лечение больница потребовала возместить родственникам самостоятельно.

Что известно официально

Турецкие власти не подтвердили факт выдвижения требований о донорстве органов. В Министерстве здравоохранения страны подчеркнули, что забор органов возможен только после официального заключения о смерти мозга и письменного согласия ближайших родственников.

Британское посольство в Анкаре заявило, что оказывает семье погибшего "всю возможную консульскую поддержку" и направило запрос о предоставлении медицинских документов.

Почему такие случаи вызывают тревогу

История Кирни вновь напомнила о сложностях лечения иностранцев за рубежом. В экстренной ситуации родственники часто не понимают, как действовать, не владеют языком, не знают местных законов и легко поддаются эмоциональному давлению.

Врачи-международники поясняют: в большинстве стран действуют строгие этические стандарты трансплантологии, но иногда коммерческие клиники могут использовать неэтичные методы воздействия — особенно если пациент не застрахован или находится без поддержки.

"В стрессовой ситуации родственники часто подписывают документы, не до конца понимая их содержание. Поэтому важно иметь переводчика и связываться с консульством", — отмечают специалисты по медицинскому праву.

Советы шаг за шагом: как действовать, если родственник попал в больницу за границей

  1. Свяжитесь со страховой компанией. Медицинский полис должен покрывать экстренную помощь и транспортировку.

  2. Сообщите в консульство. Оно обязано проверить условия лечения и помочь в общении с клиникой.

  3. Попросите медицинскую документацию на английском языке. Это поможет при возможных разбирательствах.

  4. Не подписывайте документы без перевода. Даже формальные бумаги могут содержать согласие на манипуляции.

  5. Запрашивайте письменные заключения врачей. Любое решение — особенно об отключении от аппаратов — должно быть оформлено официально.

  6. Сохраняйте чеки и счета. Они пригодятся для страхового возмещения или суда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на устные обещания врачей.
Последствие: возможные недоразумения и спорные ситуации при оплате или донорстве.
Альтернатива: требовать письменных отчётов и заключений с печатями.

Ошибка: не уведомлять страховую компанию.
Последствие: отказ в оплате лечения.
Альтернатива: звонок на горячую линию страховой сразу после происшествия.

Ошибка: подписывать документы на незнакомом языке.
Последствие: утрата юридических прав, согласие на нежелательные действия.
Альтернатива: использовать официального переводчика или обращаться к представителю посольства.

Международные нормы трансплантологии

Страна Условия забора органов Наличие согласия семьи Контроль государства
Турция Только при констатации смерти мозга Обязательно Министерство здравоохранения
Великобритания Система "предполагаемого согласия", но семья может возразить Да NHS Blood and Transplant
Россия Требуется письменное согласие родственников Да Минздрав РФ
Германия Донорство только после прижизненного согласия Да Немецкий фонд трансплантации

Мифы и правда о донорстве органов

Миф 1. Врачам выгодно объявить пациента мёртвым ради органов.
Правда: решение о смерти мозга принимается комиссией врачей, не участвующих в трансплантации.

Миф 2. Иностранцев могут принудить стать донором.
Правда: без официального разрешения родственников это невозможно — такие действия незаконны.

Миф 3. Донорство органов запрещено в мусульманских странах.
Правда: напротив, Турция — один из лидеров по трансплантации в регионе; процедуры строго регулируются законом.

Миф 4. Медицинская страховка решает все проблемы.
Правда: полис покрывает лечение, но не гарантирует юридическую защиту — консульство остаётся необходимым посредником.

Почему туристы особенно уязвимы

Путешественники редко задумываются о том, что делать в случае серьёзного несчастья за границей. Не зная языка, они не могут проверить медицинские решения или финансовые документы.

Кроме того, в некоторых странах частные клиники требуют оплату до проведения операций, а в случае смерти пациента родственники сталкиваются с необходимостью оплачивать расходы самостоятельно.

"Даже в Европе стоимость нахождения в реанимации достигает нескольких тысяч евро в сутки. Поэтому без международной страховки семья может оказаться в долговой ловушке", — предупреждают эксперты по медицинскому туризму.

3 интересных факта о международной медицине

  1. В Турции ежегодно проводится более 4 000 трансплантаций органов, страна входит в десятку мировых лидеров по числу операций.

  2. В большинстве стран ЕС действует принцип "второго мнения": решение об отключении от аппаратов принимает независимая комиссия врачей.

  3. Консульства Великобритании, Германии и России имеют "горячие линии для экстренных медицинских случаев", куда можно обратиться круглосуточно.

Исторический контекст

Вопросы этики трансплантации органов поднимаются с 1960-х годов, когда впервые научились пересаживать сердце и печень. С тех пор каждое государство выработало свои правовые механизмы защиты пациента. В Турции действует закон № 2238 "О трансплантации органов и тканей", который запрещает любые коммерческие сделки и требует протокольного подтверждения смерти мозга.

Тем не менее отдельные случаи, подобные истории Джона Кирни, вызывают беспокойство и подталкивают к усилению международного контроля.

Британские СМИ сообщают, что семья намерена подать жалобу в органы здравоохранения Турции и запросить независимое расследование.

"Мы не хотим обвинять всех врачей, но то, через что пришлось пройти, было ужасно. Я просто хотела спасти отца", — сказала дочь погибшего.

FAQ

Что делать, если человек попал в больницу за рубежом?
Немедленно уведомить страховую компанию и консульство своей страны. Они помогут связаться с администрацией клиники.

Можно ли требовать перевод медицинских документов?
Да, каждый пациент имеет право получить перевод на понятный ему язык.

Кто оплачивает лечение иностранцев?
При наличии страховки — страховая компания; без полиса — сам пациент или семья.

Когда возможна трансплантация органов?
Только после подтверждения смерти мозга и письменного согласия семьи или самого человека при жизни.

