Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Консультация кардиолога
Консультация кардиолога
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:18

Бесплатно, но под угрозой штрафа: зачем хотят обязать россиян к диспансеризации

Елена Малышева предложила ввести ответственность за отказ от диспансеризации

Тема обязательной диспансеризации снова вызвала обсуждение после заявления врача и телеведущей Елены Малышевой в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале. Она призвала перенять европейский опыт и сделать медицинские осмотры не только рекомендованными, но и подкреплёнными системой ответственности.

Суть предложения

Малышева напомнила, что диспансеризация позволяет выявлять болезни на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Государство уже оплачивает большинство обязательных обследований, поэтому отказ от прохождения врачи считают упущенной возможностью сохранить здоровье.

"Это в наших с вами интересах. И это бесплатно. В Германии, если ты не прошел бесплатную диспансеризацию, в следующем году ты оплачиваешь свое лечение. Вот я считаю, что для безответственных людей такую ответственность надо внести", — заявила врач.

Европейский опыт

В ряде стран Западной Европы действительно существуют механизмы, стимулирующие граждан регулярно проходить медицинские осмотры. Например, в Германии страховые компании могут повышать тарифы или ограничивать льготы для тех, кто игнорирует профилактику. Такой подход помогает снизить нагрузку на систему здравоохранения и уменьшить расходы на лечение тяжёлых заболеваний.

Российская практика

В России диспансеризация пока остаётся добровольной. Граждан приглашают пройти её бесплатно в поликлиниках по месту жительства, но уровень участия остаётся невысоким. Минздрав регулярно подчёркивает, что раннее выявление болезней снижает смертность и экономит бюджетные средства.

Возможные последствия инициативы

Предложение Малышевой вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, оно подчёркивает важность профилактики и личной ответственности за здоровье. С другой — эксперты указывают, что введение наказаний потребует серьёзной проработки: от защиты прав пациентов до учёта доступности медицины в регионах.

Таким образом, дискуссия о том, стоит ли закрепить ответственность за отказ от диспансеризации, только набирает обороты. Но сама тема профилактики болезней вновь оказалась в центре внимания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мода 2025: винтажные футболки сочетают с юбками, джинсами и оверсайз-образами вчера в 21:47

Грубая футболка и кружевная юбка: когда противоположности делают стиль взрывным

Винтажные футболки – это не просто принт на ткани, а стильная основа для множества ярких образов. Узнайте как их сочетать с юбками, джинсами и стать иконой стиля.

Читать полностью » Эксперты: час уборки пылесосом сжигает до 300 калорий — как 30 минут велотренажёра вчера в 20:52

Обычная швабра "сжигает" больше, чем велотренажёр: в чём секрет

Узнайте, как повседневные задачи способны заменить спортзал и сжигать до 500 килокалорий за час! Эффективные советы ждут вас!

Читать полностью » Учёные: мобильные приложения для медитации снижают тревожность и улучшают эмоциональный баланс вчера в 19:51

Медитация без коврика и свечей: цифровая версия работает не хуже классической

Медитационные приложения изменили понятие о психическом здоровье. Узнайте, как они помогают справляться со стрессом и в чем их недостатки.

Читать полностью » Юбка в стиле бохо стала главным элементом женского гардероба в 2025 году вчера в 18:44

Бохо против минимализма: как одна юбка соединяет несочетаемое

Юбки в стиле бохо возвращаются! Узнайте, как сочетать их с современными элементами одежды и создать уникальный образ, вдохновленный свободой 70-х!

Читать полностью » Избыток подсолнечного масла после 50 лет повышает риск воспалений и сердечных болезней вчера в 18:35

Золотая жидкость с чёрной тенью: почему подсолнечное масло становится врагом здоровья

Подсолнечное масло кажется привычным и безопасным продуктом. Но после 50 его частое употребление может сыграть злую шутку с вашим организмом.

Читать полностью » Леггинсы fuseau вошли в повседневный и деловой гардероб в 2025 году вчера в 17:41

Леггинсы fuseau снова в моде: секрет, который превращает спорт в элегантность

Леггинсы fuseau заняли свое место в повседневной моде. Откройте для себя 5 стильных образов, которые позволят вам выглядеть элегантно и комфортно в любое время.

Читать полностью » Учёные: после 30 лет люди теряют до 8% мышечной массы ежегодно вчера в 17:23

Мышцы исчезают быстрее, чем вы думаете: простой сигнал, который видно в зеркале

Простой тест на стуле способен показать, насколько быстро ваше тело теряет мышечную массу. Но есть способы переломить ситуацию и вернуть силу.

Читать полностью » Врачи: напитки с ромашкой, куркумой и вишней ускоряют обновление кожи во сне вчера в 17:10

Сон и красота в одной чашке: какой напиток превращает ночь в салон ухода

Три простых напитка перед сном помогают коже быстрее восстанавливаться и просыпаться сияющей. Узнай, какие сочетания работают лучше всего.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Министерство здравоохранения США: садовые работы входят в норму физической активности
Садоводство

Циннии продолжают цвести до первых заморозков — садоводы рекомендуют убирать увядшие соцветия
Красота и здоровье

Продолжительность жизни в России достигла 73–74 лет, женщины живут на 10 лет дольше мужчин
Садоводство

В Пермском крае подготовку хвойных к зиме советуют начинать с сентября
Культура и шоу-бизнес

Вуди Аллен заявил, что хотел бы снова снять Дональда Трампа в фильме
Авто и мото

Lada снизила цену Aura на 400 тысяч рублей при покупке за наличные
Еда

Как запечь курицу в медовом соусе: рецепт от шеф-поваров
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Сара Дюваль назвала главные причины боли и скованности при сидении со скрещёнными ногами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet