Бесплатно, но под угрозой штрафа: зачем хотят обязать россиян к диспансеризации

Тема обязательной диспансеризации снова вызвала обсуждение после заявления врача и телеведущей Елены Малышевой в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале. Она призвала перенять европейский опыт и сделать медицинские осмотры не только рекомендованными, но и подкреплёнными системой ответственности.

Суть предложения

Малышева напомнила, что диспансеризация позволяет выявлять болезни на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Государство уже оплачивает большинство обязательных обследований, поэтому отказ от прохождения врачи считают упущенной возможностью сохранить здоровье.

"Это в наших с вами интересах. И это бесплатно. В Германии, если ты не прошел бесплатную диспансеризацию, в следующем году ты оплачиваешь свое лечение. Вот я считаю, что для безответственных людей такую ответственность надо внести", — заявила врач.

Европейский опыт

В ряде стран Западной Европы действительно существуют механизмы, стимулирующие граждан регулярно проходить медицинские осмотры. Например, в Германии страховые компании могут повышать тарифы или ограничивать льготы для тех, кто игнорирует профилактику. Такой подход помогает снизить нагрузку на систему здравоохранения и уменьшить расходы на лечение тяжёлых заболеваний.

Российская практика

В России диспансеризация пока остаётся добровольной. Граждан приглашают пройти её бесплатно в поликлиниках по месту жительства, но уровень участия остаётся невысоким. Минздрав регулярно подчёркивает, что раннее выявление болезней снижает смертность и экономит бюджетные средства.

Возможные последствия инициативы

Предложение Малышевой вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, оно подчёркивает важность профилактики и личной ответственности за здоровье. С другой — эксперты указывают, что введение наказаний потребует серьёзной проработки: от защиты прав пациентов до учёта доступности медицины в регионах.

Таким образом, дискуссия о том, стоит ли закрепить ответственность за отказ от диспансеризации, только набирает обороты. Но сама тема профилактики болезней вновь оказалась в центре внимания.