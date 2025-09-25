Кто проходит диспансеризацию, выигрывает время: болезни не любят быть пойманными заранее

Регулярная диспансеризация остаётся одним из самых эффективных способов сохранить здоровье и предупредить серьёзные болезни. Врачи подчёркивают: даже если человек чувствует себя хорошо, профилактические обследования помогают выявить скрытые патологии и вовремя скорректировать образ жизни.

Зачем нужна диспансеризация

Медицинское наблюдение позволяет обнаружить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Кроме того, диспансеризация необходима людям с уже известными хроническими болезнями — такие пациенты могут оценить эффективность терапии и при необходимости скорректировать её.

"Даже если диагноз пациенту известен, ему важно регулярно проходить обследование. Это необходимо для оценки коррекции факторов риска и для коррекции терапии", — отметила Алиса Мамаева, главный врач Республиканского центра общественного здоровья.

Врач-терапевт, проводящий диспансеризацию, анализирует результаты исследований и динамику состояния здоровья, что помогает составить полную картину и дать рекомендации.

Сравнение: регулярные обследования и их отсутствие