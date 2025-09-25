Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Консультация врача по лечению ожирения
Консультация врача по лечению ожирения
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:34

Кто проходит диспансеризацию, выигрывает время: болезни не любят быть пойманными заранее

Алиса Мамаева: профилактические обследования необходимы даже при хорошем самочувствии

Регулярная диспансеризация остаётся одним из самых эффективных способов сохранить здоровье и предупредить серьёзные болезни. Врачи подчёркивают: даже если человек чувствует себя хорошо, профилактические обследования помогают выявить скрытые патологии и вовремя скорректировать образ жизни.

Зачем нужна диспансеризация

Медицинское наблюдение позволяет обнаружить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Кроме того, диспансеризация необходима людям с уже известными хроническими болезнями — такие пациенты могут оценить эффективность терапии и при необходимости скорректировать её.

"Даже если диагноз пациенту известен, ему важно регулярно проходить обследование. Это необходимо для оценки коррекции факторов риска и для коррекции терапии", — отметила Алиса Мамаева, главный врач Республиканского центра общественного здоровья.

Врач-терапевт, проводящий диспансеризацию, анализирует результаты исследований и динамику состояния здоровья, что помогает составить полную картину и дать рекомендации.

Сравнение: регулярные обследования и их отсутствие

Подход Возможные последствия Преимущества
Регулярная диспансеризация Раннее выявление заболеваний, контроль хронических болезней Снижение риска осложнений
Игнорирование обследований Запущенные болезни, рост смертности Временная экономия времени и средств

Советы шаг за шагом: как поддерживать здоровье

  1. Проходите диспансеризацию каждые 1-3 года в зависимости от возраста и состояния.

  2. Обязательно посещайте терапевта, даже если жалоб нет.

  3. Контролируйте уровень сахара, холестерина и артериальное давление.

  4. Включайте в рацион не менее 400 г овощей и фруктов ежедневно.

  5. Уделяйте физической активности не менее 30 минут в день — прогулка, зарядка, йога.

  6. Откажитесь от курения и ограничьте употребление алкоголя.

  7. Поддерживайте режим сна — не менее 7-8 часов за ночь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропуск диспансеризации → позднее выявление болезней → раннее обращение и профилактика.

  • Малоподвижный образ жизни → ожирение и сердечно-сосудистые риски → ежедневная активность.

  • Курение и алкоголь → рост хронических болезней → полный отказ или серьёзное ограничение.

FAQ

С какого возраста нужно проходить диспансеризацию?
С 18 лет, далее — регулярно, каждые несколько лет в зависимости от рекомендаций врача.

Можно ли пройти обследование быстрее?
Да, многие клиники предлагают комплексные программы в формате "чек-ап".

Что входит в стандартную диспансеризацию?
Осмотр терапевта, анализы крови и мочи, измерение давления, ЭКГ, флюорография и другие исследования по возрасту.

Мифы и правда

  • Миф: диспансеризация нужна только пожилым.
    Правда: обследоваться стоит с молодого возраста, чтобы предупредить болезни.

  • Миф: если самочувствие нормальное, можно не идти.
    Правда: многие заболевания протекают скрыто и проявляются уже в тяжёлой форме.

  • Миф: диспансеризация занимает слишком много времени.
    Правда: современные программы позволяют пройти обследование за 1 день.

Сон и психология

Полноценный сон и регулярные обследования вместе укрепляют не только физическое, но и психическое здоровье. Люди, которые спят по 7-8 часов, реже страдают от хронической усталости и депрессии, что напрямую отражается на качестве жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Белоусова: белки, омега-3 и сложные углеводы повышают устойчивость к простудам сегодня в 5:17

Рацион-иммунитет: как питаться, чтобы вирусы не взяли реванш этой осенью

Осенью организм особенно нуждается в поддержке. Узнайте, какие продукты укрепляют иммунитет и помогают противостоять простуде и вирусам.

Читать полностью » Кардиолог Герман Гандельман: сахарозаменители повышают риск диабета и инсульта сегодня в 4:14

Сладкая обманка для мозга: что скрывают продукты без сахара и зачем мы продолжаем их есть

Продукты "без сахара" кажутся полезными, но врачи предупреждают: их регулярное употребление может привести к лишнему весу и серьёзным болезням.

Читать полностью » Таисия Ермола: грейпфрут и зелёный чай помогают активировать обмен веществ сегодня в 3:10

Секрет стройности в тарелке: ешь жирное — и худеешь быстрее

Не все продукты одинаково влияют на обмен веществ. Узнайте, какие фрукты, напитки и специи помогут ускорить метаболизм и снизить чувство голода.

Читать полностью » Врач-инфекционист Вера Сережина: смартфон — один из самых загрязнённых предметов сегодня в 2:11

Смартфон дарит селфи и акне: грязная правда о главном предмете в руках

Телефон всегда рядом, но мало кто знает, сколько микробов он накапливает. Узнайте, как правильно ухаживать за смартфоном и защитить здоровье.

Читать полностью » Невролог Сюзанна Херимян: стресс и тревожность повышают риск сонного паралича сегодня в 1:17

Мистику развеяли, но страх остался: что на самом деле стоит за сонным параличом

Сонный паралич пугает своей неожиданностью и странными ощущениями. Узнайте, какие факторы влияют на его появление и как снизить риск.

Читать полностью » Косметолог Валерия Алифанова: лицензия клиники снижает риск осложнений при процедурах сегодня в 0:42

Уколы красоты обернутся бедой: когда косметолог без лицензии опаснее самой процедуры

Как отличить профессионального косметолога от «частного мастера» и избежать осложнений после процедур? Подробные советы и правила выбора.

Читать полностью » Силовые тренировки ускоряют метаболизм на 7% уже через 2–3 месяца занятий вчера в 23:41

Кардио сжигает жир, но без этого элемента вес будет возвращаться

Откройте секрет похудения с помощью силовых тренировок и узнайте, почему их сочетание с кардио дает лучшие результаты. Держите кузнецом своего тела.

Читать полностью » Александр Осиовский: внезапная головная боль после секса связана со стрессом и тревожностью вчера в 23:28

"Взрыв в голове" не только от любви: что скрывают редкие симптомы мужчин после секса

Почему после интимной близости у мужчин может появляться внезапная пульсирующая головная боль? Неврологи нашли объяснение.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Ольга Яблокова: вращение обруча не сжигает жир на животе локально
Красота и здоровье

Врач Балалаева: ибупрофен противопоказан в третьем триместре из-за риска для плода
Еда

Салат с киноа, креветками и помидорами обеспечивает организм необходимым белком
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Сайяр Абдулхаков назвал бактерии основной причиной гастрита и рака желудка
Еда

Картофельная запеканка с рыбой сохраняет сочность благодаря молочному соусу
Дом

Эксперты рассказали, как правильно выбрать канцелярские ножницы для дома
Технологии

Google подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Firebase Studio — Rusprofile
Культура и шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова установила гонорар 200 тысяч рублей за интервью СМИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet