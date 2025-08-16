Почему врачи отговаривают собственных детей от медицины

Почти каждый второй врач в России не хотел бы, чтобы его ребенок пошел по его стопам и выбрал медицинскую профессию. Главные причины — несправедливое отношение к труду медиков, низкие возможности для развития и сложные условия работы. Такие выводы сделали авторы опроса, проведенного в приложении "Справочник врача".

Почему медики отговаривают детей от профессии

42% участников признались, что реальность оказалась намного тяжелее их ожиданий.

54% из тех, у кого есть дети, назвали в числе причин:

несправедливую систему оценки труда;

нехватку ресурсов в больницах;

необходимость постоянного обучения за свой счет;

слабые перспективы карьерного роста.

Еще 22% считают, что профессия сопряжена с чрезмерными физическими и эмоциональными нагрузками, высоким риском выгорания, потерей здоровья и ненормированным графиком.

Плюсы, которые все же ценят

29% респондентов отмечают, что медицина дает возможность интеллектуальной и профессиональной самореализации, а также выбора специализации.

19% ценят престиж, уважение и признание.

16% считают плюсом стабильность, гарантии трудоустройства, соцльготы и поддержку государства.

Кадровый дефицит в медицине

Проблема усугубляется нехваткой специалистов. По данным Минздрава РФ, в стране не хватает 23,3 тыс. врачей и 63,5 тыс. средних медработников. При этом конкурс в медвузы по-прежнему превышает 10 человек на место.

Итоги опроса

За последние 5 лет 47% врачей не изменили своего отношения к профессии, 12% пожалели о выборе, а 11% категорически не советуют идти в медицину. Лишь 5% стали гордиться своим делом еще больше.