Новая инициатива: ответственность для тех, кто мешает врачам

В России обсуждают возможность введения ответственности для пациентов, которые злоупотребляют медицинской помощью или мешают работе врачей. С инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, сообщает "Парламентская газета".

Суть предложения

В документе предлагается установить административную ответственность за умышленные действия, препятствующие работе медицинских работников. В случаях доказанного злоупотребления медпомощью автор инициативы также предлагает ввести принцип возмещения её стоимости.

Примеры злоупотреблений

По словам Крупника, отдельные пациенты позволяют себе выходить за рамки допустимого:

• выбирают состав бригады скорой помощи;

• требуют врачей определённых религиозных взглядов;

• нарушают больничный режим и мешают работе специалистов.

Зачем нужны изменения

Инициатива направлена на то, чтобы защитить медиков от неправомерного давления и снизить нагрузку на систему здравоохранения. По замыслу автора, это позволит сократить число необоснованных вызовов и сделать оказание помощи более эффективным.

Итог

Предложение пока находится на стадии обсуждения, однако оно уже вызвало общественный интерес. Если поправки будут приняты, то пациенты, мешающие работе врачей или злоупотребляющие медпомощью, могут столкнуться с административной ответственностью и обязанностью возмещать расходы.