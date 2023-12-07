Исследование, проведенное учеными из Университета Лонг-Айленда (США) и опубликованное на официальном веб-сайте университета, выявило потенциальные недочеты в общедоступной версии чат-бота ChatGPT при предоставлении точной медицинской информации.

В ходе эксперимента ученые предъявили чат-боту 45 вопросов, касающихся медицинских аспектов. Результаты показали, что бот отказался прямо ответить на 11 вопросов и предоставил неверные ответы на 22. По каждому вопросу исследователи запрашивали источники, но ChatGPT предоставил ссылки только в 8 случаях, и все они оказались недействительными.

Особое внимание привлек вопрос о возможном взаимодействии противовирусного препарата от COVID-19, паксловида, и лекарства, снижающего артериальное давление, верапамила. Бот утверждал отсутствие взаимодействия, тогда как на самом деле их одновременное применение может привести к опасному чрезмерному снижению артериального давления.

Ученые подчеркнули, что пользовались бесплатной версией чат-бота, обращаясь к данным, загруженным и обработанным не позднее сентября 2021 года. Они предположили, что платная версия инструмента, вероятно, обладает большей точностью в предоставлении медицинской информации, сообщает Правда.Ру.