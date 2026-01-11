Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Врач объясняет риски сердечных заболеваний
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:37

От студента до операционной: как в России выращивают врачей нового поколения

В России выстроили многоуровневую подготовку врачей — кардиохирург Бокерия

Подготовка врачей в России остаётся одной из приоритетных задач системы здравоохранения, а интерес молодёжи к медицинским специальностям не ослабевает. Несмотря на кадровые вызовы, профессия врача по-прежнему воспринимается как социально значимая и перспективная, особенно в высокотехнологичных направлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью ведущего специалиста в области кардиохирургии.

Многоуровневая система подготовки

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ имени А. Н. Бакулева и президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия отметил, что в стране ведётся активная и системная подготовка медицинских кадров. Обучение строится по многоуровневой модели и проходит сразу в нескольких профильных центрах, что позволяет будущим врачам получить разносторонний практический опыт.

По его словам, такая организация обучения даёт возможность специалистам знакомиться с разными клиническими подходами и технологиями, формируя более высокий уровень профессиональной подготовки ещё на раннем этапе карьеры.

Привлекательность профессии кардиохирурга

Лео Бокерия подчеркнул, что интерес к медицинским специальностям, в том числе к кардиохирургии, не только сохраняется, но и растёт.

"А сама по себе специальность врача, в частности, специальность кардиохирурга, очень привлекательная: желающих все больше и больше", — сказал академик.

Он отметил, что одна из главных особенностей этой профессии заключается в наглядном результате работы.

"Ее прелесть в том, что тебе привезли пациента, а от тебя он уходит на своих ногах, здоровым. Очень благодарные, так скажем, результаты получаются", — добавил Бокерия, подчеркнув высокий уровень профессионального удовлетворения врачей.

Будущее медицины и роль пациентов

По мнению специалиста, в перспективе Россия не столкнётся с дефицитом врачей. При этом он обратил внимание на растущий интерес общества к вопросам здоровья. Бокерия отметил, что пациенты всё чаще самостоятельно изучают медицинскую информацию и стремятся разбираться в принципах лечения.

"И в будущем все, кроме врачей, будут "почти врачами"", — считает академик, поясняя, что доступность специализированной литературы и профессиональных публикаций формирует более осознанное отношение граждан к собственному здоровью.

По его словам, это чувствуется в ежедневном общении с пациентами и отражает общий рост заинтересованности общества в качестве медицинской помощи.

