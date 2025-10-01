Сердце и уши под контролем, а глаза и печень — нет: где в Югре не хватает врачей
В Ханты-Мансийском автономном округе фиксируется высокий уровень укомплектованности врачами узких направлений — 93% по состоянию на 1 сентября 2025 года. Однако полностью проблему кадрового дефицита решить пока не удалось.
Где специалистов хватает больше всего
По данным окружного депздрава, наиболее обеспеченными направлениями являются:
-
сурдология-отоларингология - 100%;
-
эндокринология - 96%;
-
кардиология - 95%.
Заместитель директора департамента здравоохранения Югры Михаил Горбачев отметил, что ситуация улучшается: за год общая укомплектованность врачами выросла с 90,57% до 91,3%.
Наиболее дефицитные специальности
Тем не менее ряд направлений продолжает испытывать нехватку кадров:
-
офтальмология - 90%;
-
гастроэнтерология - 91%;
-
аллергология - 91%.
Отдельно в ведомстве уточнили, что в Югре нет ставок врача-флеболога и врача-гепатолога. Это связано с федеральным перечнем должностей Минздрава, где такие специальности не предусмотрены.
Итог
Югра постепенно закрывает кадровые пробелы в системе здравоохранения, однако сохраняется нехватка специалистов по отдельным направлениям. В перспективе региону предстоит решать вопрос адресной подготовки и привлечения врачей, чтобы обеспечить равномерную доступность медицинской помощи.
