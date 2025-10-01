Сердце и уши под контролем, а глаза и печень — нет: где в Югре не хватает врачей

В Ханты-Мансийском автономном округе фиксируется высокий уровень укомплектованности врачами узких направлений — 93% по состоянию на 1 сентября 2025 года. Однако полностью проблему кадрового дефицита решить пока не удалось.

Где специалистов хватает больше всего

По данным окружного депздрава, наиболее обеспеченными направлениями являются:

сурдология-отоларингология - 100%;

эндокринология - 96%;

кардиология - 95%.

Заместитель директора департамента здравоохранения Югры Михаил Горбачев отметил, что ситуация улучшается: за год общая укомплектованность врачами выросла с 90,57% до 91,3%.

Наиболее дефицитные специальности

Тем не менее ряд направлений продолжает испытывать нехватку кадров:

офтальмология - 90%;

гастроэнтерология - 91%;

аллергология - 91%.

Отдельно в ведомстве уточнили, что в Югре нет ставок врача-флеболога и врача-гепатолога. Это связано с федеральным перечнем должностей Минздрава, где такие специальности не предусмотрены.

Итог

Югра постепенно закрывает кадровые пробелы в системе здравоохранения, однако сохраняется нехватка специалистов по отдельным направлениям. В перспективе региону предстоит решать вопрос адресной подготовки и привлечения врачей, чтобы обеспечить равномерную доступность медицинской помощи.