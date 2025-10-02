Медицина с именами: Ямал встречает нейрохирурга, онколога, офтальмолога и других профи
Шесть новых специалистов начали работать в медицинских учреждениях Ямала. Три врача пришли в Салехардскую окружную больницу, ещё по одному — в центральные городские больницы Нового Уренгоя, Ноябрьска и Губкинского.
Новые имена в ямальской медицине
Среди прибывших — специалисты разных направлений:
-
Василий Елшин, детский офтальмолог. Выпускник Тюменского медуниверситета, уже имел опыт работы на Ямале в рамках выездных обследований.
-
Анна Вагапова, врач-реабилитолог с 20-летним стажем. Переехала из Екатеринбурга и специализируется на восстановительной медицине.
-
Дина Малюгина, врач-рентгенолог, ранее работала в Республике Алтай.
В Салехарде именно они пополнили коллектив окружной больницы.
В других городах к работе приступили:
-
Елизавета Пинчук, нейрохирург. Выпускница ординатуры Тюменского медуниверситета, первая женщина-нейрохирург в Новом Уренгое.
-
Егор Чедакин, педиатр. Ранее трудился в Новосибирске, теперь принимает пациентов в Губкинском.
-
Полина Мрясова, онколог. Выпускница Алтайского медуниверситета, теперь работает в Ноябрьске.
Ямал укрепляет кадровый состав
Только в 2025 году на Ямал приехали свыше 150 медиков. По данным департамента здравоохранения ЯНАО, округ стабильно занимает третье место в России по числу врачей на душу населения.
-
На каждые 10 тысяч жителей региона приходится 64,3 врача.
-
Для сравнения: средний показатель по стране — 42,6.
Поддержка кадров через проект "Найди профессионала"
На Ямале действует инициатива, которая помогает привлекать специалистов. Врачи, пригласившие коллег на работу в регион, получают вознаграждение до 100 тысяч рублей.
Только за девять месяцев текущего года благодаря программе трудоустроены более 20 специалистов.
