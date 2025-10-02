Медицина с именами: Ямал встречает нейрохирурга, онколога, офтальмолога и других профи

Шесть новых специалистов начали работать в медицинских учреждениях Ямала. Три врача пришли в Салехардскую окружную больницу, ещё по одному — в центральные городские больницы Нового Уренгоя, Ноябрьска и Губкинского.

Новые имена в ямальской медицине

Среди прибывших — специалисты разных направлений:

Василий Елшин , детский офтальмолог. Выпускник Тюменского медуниверситета, уже имел опыт работы на Ямале в рамках выездных обследований.

Анна Вагапова , врач-реабилитолог с 20-летним стажем. Переехала из Екатеринбурга и специализируется на восстановительной медицине.

Дина Малюгина, врач-рентгенолог, ранее работала в Республике Алтай.

В Салехарде именно они пополнили коллектив окружной больницы.

В других городах к работе приступили:

Елизавета Пинчук , нейрохирург. Выпускница ординатуры Тюменского медуниверситета, первая женщина-нейрохирург в Новом Уренгое.

Егор Чедакин , педиатр. Ранее трудился в Новосибирске, теперь принимает пациентов в Губкинском.

Полина Мрясова, онколог. Выпускница Алтайского медуниверситета, теперь работает в Ноябрьске.

Ямал укрепляет кадровый состав

Только в 2025 году на Ямал приехали свыше 150 медиков. По данным департамента здравоохранения ЯНАО, округ стабильно занимает третье место в России по числу врачей на душу населения.

На каждые 10 тысяч жителей региона приходится 64,3 врача.

Для сравнения: средний показатель по стране — 42,6.

Поддержка кадров через проект "Найди профессионала"

На Ямале действует инициатива, которая помогает привлекать специалистов. Врачи, пригласившие коллег на работу в регион, получают вознаграждение до 100 тысяч рублей.

Только за девять месяцев текущего года благодаря программе трудоустроены более 20 специалистов.