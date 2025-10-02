Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
врач в больнице
врач в больнице
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:01

Медицина с именами: Ямал встречает нейрохирурга, онколога, офтальмолога и других профи

В Салехардскую окружную больницу пришли три новых специалиста, ещё трое — в города ЯНАО

Шесть новых специалистов начали работать в медицинских учреждениях Ямала. Три врача пришли в Салехардскую окружную больницу, ещё по одному — в центральные городские больницы Нового Уренгоя, Ноябрьска и Губкинского.

Новые имена в ямальской медицине

Среди прибывших — специалисты разных направлений:

  • Василий Елшин, детский офтальмолог. Выпускник Тюменского медуниверситета, уже имел опыт работы на Ямале в рамках выездных обследований.

  • Анна Вагапова, врач-реабилитолог с 20-летним стажем. Переехала из Екатеринбурга и специализируется на восстановительной медицине.

  • Дина Малюгина, врач-рентгенолог, ранее работала в Республике Алтай.

В Салехарде именно они пополнили коллектив окружной больницы.

В других городах к работе приступили:

  • Елизавета Пинчук, нейрохирург. Выпускница ординатуры Тюменского медуниверситета, первая женщина-нейрохирург в Новом Уренгое.

  • Егор Чедакин, педиатр. Ранее трудился в Новосибирске, теперь принимает пациентов в Губкинском.

  • Полина Мрясова, онколог. Выпускница Алтайского медуниверситета, теперь работает в Ноябрьске.

Ямал укрепляет кадровый состав

Только в 2025 году на Ямал приехали свыше 150 медиков. По данным департамента здравоохранения ЯНАО, округ стабильно занимает третье место в России по числу врачей на душу населения.

  • На каждые 10 тысяч жителей региона приходится 64,3 врача.

  • Для сравнения: средний показатель по стране — 42,6.

Поддержка кадров через проект "Найди профессионала"

На Ямале действует инициатива, которая помогает привлекать специалистов. Врачи, пригласившие коллег на работу в регион, получают вознаграждение до 100 тысяч рублей.

Только за девять месяцев текущего года благодаря программе трудоустроены более 20 специалистов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пенсионеры Ноябрьска попросили губернатора ЯНАО вернуть розетки для подогрева авто вчера в 21:11

Фасад в розетке: пенсионеры Ямала идут в бой за провода и тепло в -40

В Ноябрьске пенсионеры требуют вернуть подогрев автомобилей от фасадов домов. Власти ссылаются на запрет и угрожают штрафами, жители — президенту.

Читать полностью » Средняя зарплата фрезеровщика в ЯНАО составила 176 тыс. рублей — исследование вчера в 20:28

Рабочие профессии снова в моде: на Ямале за шлифовку платят, как за золото

В ЯНАО сохраняется высокий спрос на квалифицированных рабочих: токари, шлифовщики и фрезеровщики входят в ТОП по зарплатам — до 196 тысяч рублей.

Читать полностью » Депздрав: в Югре сохраняется дефицит офтальмологов и гастроэнтерологов вчера в 19:18

Сердце и уши под контролем, а глаза и печень — нет: где в Югре не хватает врачей

В Югре укомплектованность узкими специалистами достигла 93%, но сохраняется дефицит офтальмологов, гастроэнтерологов и аллергологов.

Читать полностью » Югра и МГИМО заключат соглашение о развитии международной и общественной дипломатии вчера в 18:18

Север выходит в люди: Югра и МГИМО объединяют усилия ради большой дипломатии

Югра и МГИМО подпишут соглашение о сотрудничестве: партнёрство направлено на образование, поддержку коренных народов и сохранение культуры.

Читать полностью » АКРА: бюджеты нефтегазовых регионов Сибири и Урала потеряли 64 млрд рублей налога на прибыль вчера в 17:18

Фонтан иссякает: что происходит с главной нефтяной жилой России

АКРА сообщило о падении налоговых поступлений в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области: регионы «тюменской матрёшки» потеряли 64 млрд рублей за год.

Читать полностью » Кофе может повысить давление и увеличить риск сердечных болезней — Роспотребнадзор Югры вчера в 16:19

Кофе включил режим "и спасаю, и разрушаю": когда чашка — это уже перебор

Роспотребнадзор Югры рассказал о двойственной природе кофе: напиток может повышать давление и вызывать бессонницу, но также ускоряет метаболизм и дарит энергию.

Читать полностью » Россия приняла на 21% больше иностранных туристов за лето 2025 года — данные вчера в 16:09

Поволжье нарасхват: летом туристов стало больше, но не тех, кого вы ожидали

Россия приняла на 21% больше иностранных туристов: лидером остался Китай, но рекордный рост показал Таиланд, а Европу и США тянет наверх статистики.

Читать полностью » Росстат: Турция стала самым популярным направлением отдыха для жителей ХМАО в 2024 году вчера в 1:18

Работают больше, чем отдыхают: куда и зачем летали жители ХМАО в 2024 году

Самым популярным направлением у туристов Югры в 2024 году стала Турция: туда съездили почти 30 тысяч жителей округа. Египет и Таиланд — следом.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Стартап Periodic Labs привлёк $300 млн от Andreessen Horowitz, Nvidia и Джеффа Безоса
Авто и мото

ГИБДД напомнило о штрафах за езду с прицепом без номеров и документов
Красота и здоровье

Завтрак с белками и жирами даёт энергию и концентрацию — подчеркнула Алиона Стратулат
Еда

Салат с кальмарами, сыром и огурцом сохраняет свежесть и нежный вкус
УрФО

Жительница Челябинска зарегистрировала 90 мигрантов по поддельным адресам — МВД
Спорт и фитнес

Упражнение подъём ног в висе укрепляет пресс и корпус — мнение специалистов
Питомцы

Зоопсихологи: охота на насекомых у кошек связана с инстинктами, а не с голодом
Еда

Салат из свеклы, картофеля и моркови сохраняет яркий цвет и насыщенный вкус
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet