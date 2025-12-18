Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:58

Белый халат как оружие — во Франции раскрыли одно из самых мрачных дел медицины

Суд приговорил врача Фредерика Пешье к пожизненному заключению — The Guardian

Французская система здравоохранения столкнулась с одним из самых тяжёлых уголовных процессов в своей истории. Суд признал виновным анестезиолога, который на протяжении почти десяти лет сознательно отравлял пациентов, превращая больницы в место смертельного риска. Об этом сообщает издание The Guardian, подробно освещавшее ход разбирательства.

Приговор и масштаб преступлений

53-летний Фредерик Пешье, ранее считавшийся "звёздным анестезиологом", был приговорён к пожизненному заключению. Суд установил, что он умышленно отравил 30 пациентов в возрасте от четырёх до 89 лет, из которых 12 скончались. Прокуратура назвала его "Доктором Смерть" и охарактеризовала как одного из крупнейших преступников во французской правовой системе.

Государственный обвинитель Кристин де Курраз заявила, что Пешье был "серийным убийцей" с тяжёлыми психическими расстройствами. По версии обвинения, он подделывал пакеты с парацетамолом и анестезией, вызывая у пациентов остановку сердца. Вторая обвинитель, Тереза Бруниссо, подчеркнула, что Пешье был не врачом, а "преступником, который использовал медицину для убийств".

Мотивы и выбор жертв

В ходе трёхмесячного процесса суд пытался понять, зачем ведущий специалист частных клиник в Безансоне шёл на подобные действия. Обвинение пришло к выводу, что мотивы были комплексными. В ряде случаев Пешье сам участвовал в реанимации отравленных им пациентов, не для спасения, а для сокрытия следов и демонстрации собственной "всемогущести".

Суд установил, что он целенаправленно выбирал пациентов коллег, с которыми находился в конфликте, чтобы дискредитировать их профессионально. По словам Курраз, Пешье испытывал "потребность во власти", а убийства стали для него "образом жизни". Бруниссо добавила, что преступления имели две цели: физическое уничтожение пациентов и психологическое давление на врачей.

Свидетельства пострадавших

Фигурант дела отрицал вину до конца процесса.

"Я никогда никого не травил. Я не отравитель", — заявил он в суде.

Однако показания потерпевших и их семей стали ключевыми. Самой юной жертве, четырёхлетнему Теди, в 2016 году во время операции удаляли миндалины. Его отец Эрве Хёртер Тарби сказал: "То, что с нами произошло, — это кошмар. Мы доверяли медицине и чувствуем себя преданными".

Теди выжил, но последствия остались на всю жизнь.

"Мне нужно на 10 минут больше, чем моим одноклассникам, чтобы написать сочинение. Я боюсь, что последствия отравления останутся со мной на всю жизнь", — отметил он в письменном заявлении.

Другая пострадавшая, Сандра Симар, после остановки сердца во время операции призналась: "Всё моё тело болит. Я как будто живу в теле старика".

