Почти как айтишники: врачи в Пензе вышли в топ по доходам
В Пензе подвели итоги доходов медицинских работников за сентябрь 2025 года. По данным регионального ТФОМС, врачи с высшим медицинским образованием в среднем заработали 96 099 рублей.
Доход выше среднего почти в два раза
"Среднемесячный доход медицинских специалистов превысил индикативный показатель уровня среднемесячной заработной платы, который был установлен в регионе на уровне 47 839 рублей (прогноз на 2025 год), и составил 200,9%", — сообщили в ТФОМС.
Таким образом, зарплаты врачей в регионе оказались вдвое выше среднего уровня по области.
Пенза в цифрах: кто зарабатывает больше всех
Ранее сообщалось, что средняя чистая заработная плата в Пензе в первом полугодии 2025 года составила 63 000 рублей, что на 16,7% выше, чем годом ранее.
По данным Пензастата, наиболее высокие доходы наблюдаются у работников следующих сфер:
-
информация и связь - 98 500 рублей;
-
финансовая и страховая деятельность - 86 953 рубля;
-
профессиональная, научная и техническая - 85 081 рубль.
Таким образом, пензенские врачи по уровню доходов почти догоняют специалистов IT- и финансового сектора.
