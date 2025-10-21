Почти как айтишники: врачи в Пензе вышли в топ по доходам

В Пензе подвели итоги доходов медицинских работников за сентябрь 2025 года. По данным регионального ТФОМС, врачи с высшим медицинским образованием в среднем заработали 96 099 рублей.

Доход выше среднего почти в два раза

"Среднемесячный доход медицинских специалистов превысил индикативный показатель уровня среднемесячной заработной платы, который был установлен в регионе на уровне 47 839 рублей (прогноз на 2025 год), и составил 200,9%", — сообщили в ТФОМС.

Таким образом, зарплаты врачей в регионе оказались вдвое выше среднего уровня по области.

Пенза в цифрах: кто зарабатывает больше всех

Ранее сообщалось, что средняя чистая заработная плата в Пензе в первом полугодии 2025 года составила 63 000 рублей, что на 16,7% выше, чем годом ранее.

По данным Пензастата, наиболее высокие доходы наблюдаются у работников следующих сфер:

информация и связь - 98 500 рублей;

финансовая и страховая деятельность - 86 953 рубля;

профессиональная, научная и техническая - 85 081 рубль.

Таким образом, пензенские врачи по уровню доходов почти догоняют специалистов IT- и финансового сектора.