Дом, где лечат время: как реконструкция меняет представление о городской медицине

В Белгороде продолжается капитальный ремонт здания поликлинического отделения № 7. На сегодняшний день работы выполнены уже на 71 %, и объект постепенно приобретает современный облик.

Как идёт реконструкция

Подрядчики завершили важнейшие этапы: заменили кровлю, установили новые окна, а теперь сосредоточились на внутренней и фасадной отделке.

Сейчас в здании активно ведётся:

монтаж дверных блоков;

укладка напольного керамогранита и настенной плитки;

прокладка инженерных коммуникаций и системы отопления.

Все эти работы позволят сделать поликлинику не только эстетичной, но и максимально функциональной.

Удобство для всех

Отдельное внимание уделяется созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. У входа появится удобный пандус, а на прилегающей территории установят систему автоматического полива — решение, которое улучшит благоустройство и поможет сохранить зелёные насаждения в хорошем состоянии.

Инвестиции и сроки

Финансирование масштабного проекта превышает 320 миллионов рублей. Средства выделены в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Завершить реконструкцию планируется к декабрю 2025 года, после чего белгородцы смогут посещать обновлённую поликлинику, отвечающую современным требованиям медицины и комфорта.

Что даст обновление горожанам

После капитального ремонта поликлиническое отделение станет просторнее и технологичнее.

В кабинетах появится новое оборудование.

Условия работы врачей и приёма пациентов будут значительно улучшены.

Планировка помещений станет более удобной для перемещения посетителей.

Современные инженерные системы обеспечат стабильное отопление, вентиляцию и освещение. Всё это направлено на повышение качества медицинского обслуживания и создание комфортной атмосферы для пациентов.

Вклад в здоровье региона

Ремонт отделения № 7 — часть комплексной программы модернизации белгородского здравоохранения. Реализация нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" позволяет регионам обновлять поликлиники, оснащать их новыми технологиями и внедрять стандарты "бережливой поликлиники".

Когда объект откроется после реконструкции, жители микрорайона получат медицинскую помощь в более комфортных условиях, без очередей и неудобств. Такой подход формирует новое качество городской медицины, где внимание к деталям становится частью заботы о людях.