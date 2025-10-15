Дом, где лечат время: как реконструкция меняет представление о городской медицине
В Белгороде продолжается капитальный ремонт здания поликлинического отделения № 7. На сегодняшний день работы выполнены уже на 71 %, и объект постепенно приобретает современный облик.
Как идёт реконструкция
Подрядчики завершили важнейшие этапы: заменили кровлю, установили новые окна, а теперь сосредоточились на внутренней и фасадной отделке.
Сейчас в здании активно ведётся:
-
монтаж дверных блоков;
-
укладка напольного керамогранита и настенной плитки;
-
прокладка инженерных коммуникаций и системы отопления.
Все эти работы позволят сделать поликлинику не только эстетичной, но и максимально функциональной.
Удобство для всех
Отдельное внимание уделяется созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. У входа появится удобный пандус, а на прилегающей территории установят систему автоматического полива — решение, которое улучшит благоустройство и поможет сохранить зелёные насаждения в хорошем состоянии.
Инвестиции и сроки
Финансирование масштабного проекта превышает 320 миллионов рублей. Средства выделены в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Завершить реконструкцию планируется к декабрю 2025 года, после чего белгородцы смогут посещать обновлённую поликлинику, отвечающую современным требованиям медицины и комфорта.
Что даст обновление горожанам
После капитального ремонта поликлиническое отделение станет просторнее и технологичнее.
-
В кабинетах появится новое оборудование.
-
Условия работы врачей и приёма пациентов будут значительно улучшены.
-
Планировка помещений станет более удобной для перемещения посетителей.
Современные инженерные системы обеспечат стабильное отопление, вентиляцию и освещение. Всё это направлено на повышение качества медицинского обслуживания и создание комфортной атмосферы для пациентов.
Вклад в здоровье региона
Ремонт отделения № 7 — часть комплексной программы модернизации белгородского здравоохранения. Реализация нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" позволяет регионам обновлять поликлиники, оснащать их новыми технологиями и внедрять стандарты "бережливой поликлиники".
Когда объект откроется после реконструкции, жители микрорайона получат медицинскую помощь в более комфортных условиях, без очередей и неудобств. Такой подход формирует новое качество городской медицины, где внимание к деталям становится частью заботы о людях.
