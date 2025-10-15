Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Покраска стен
Покраска стен
© Pexels by Blue Bird is licensed under CC0
Главная / Центральный федеральный округ
Иван Петровский Опубликована сегодня в 10:18

Дом, где лечат время: как реконструкция меняет представление о городской медицине

Капремонт поликлиники № 7 в Белгороде выполнен на 71 % — работы планируют завершить к декабрю 2025 года

В Белгороде продолжается капитальный ремонт здания поликлинического отделения № 7. На сегодняшний день работы выполнены уже на 71 %, и объект постепенно приобретает современный облик.

Как идёт реконструкция

Подрядчики завершили важнейшие этапы: заменили кровлю, установили новые окна, а теперь сосредоточились на внутренней и фасадной отделке.
Сейчас в здании активно ведётся:

  • монтаж дверных блоков;

  • укладка напольного керамогранита и настенной плитки;

  • прокладка инженерных коммуникаций и системы отопления.

Все эти работы позволят сделать поликлинику не только эстетичной, но и максимально функциональной.

Удобство для всех

Отдельное внимание уделяется созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. У входа появится удобный пандус, а на прилегающей территории установят систему автоматического полива — решение, которое улучшит благоустройство и поможет сохранить зелёные насаждения в хорошем состоянии.

Инвестиции и сроки

Финансирование масштабного проекта превышает 320 миллионов рублей. Средства выделены в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Завершить реконструкцию планируется к декабрю 2025 года, после чего белгородцы смогут посещать обновлённую поликлинику, отвечающую современным требованиям медицины и комфорта.

Что даст обновление горожанам

После капитального ремонта поликлиническое отделение станет просторнее и технологичнее.

  • В кабинетах появится новое оборудование.

  • Условия работы врачей и приёма пациентов будут значительно улучшены.

  • Планировка помещений станет более удобной для перемещения посетителей.

Современные инженерные системы обеспечат стабильное отопление, вентиляцию и освещение. Всё это направлено на повышение качества медицинского обслуживания и создание комфортной атмосферы для пациентов.

Вклад в здоровье региона

Ремонт отделения № 7 — часть комплексной программы модернизации белгородского здравоохранения. Реализация нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" позволяет регионам обновлять поликлиники, оснащать их новыми технологиями и внедрять стандарты "бережливой поликлиники".

Когда объект откроется после реконструкции, жители микрорайона получат медицинскую помощь в более комфортных условиях, без очередей и неудобств. Такой подход формирует новое качество городской медицины, где внимание к деталям становится частью заботы о людях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рязаньстат: Рязанская область заняла второе место в ЦФО по росту промышленного производства 25.09.2025 в 15:10
Рязань рвётся в лидеры: промышленный рывок, которого не ожидали

Рязанская область вошла в лидеры ЦФО по росту производства. Какие отрасли показали наибольший скачок и что это значит для региона?

Читать полностью » Турпоток в санатории Воронежской области снизился на 5,2% при высокой загрузке — данные портала 25.09.2025 в 14:10
Воронежские санатории полны, но туристов меньше: как так получилось

Воронежские санатории вошли в топ ЦФО, но столкнулись с падением турпотока. Почему при высокой загрузке число отдыхающих снижается?

Читать полностью » Турнир в Рязанской области: команда Тамбовской области выиграла серебро в настольном теннисе 25.09.2025 в 13:31
5 лет без медалей: как Тамбов прорвался в финал ЦФО по настольному теннису

Тамбовская команда по настольному теннису пробилась в финал первенства ЦФО и показала лучший результат за 15 лет, уступив лишь воронежским спортсменкам.

Читать полностью » Синоптик Тишковец: в Москве менять резину стоит при +5 °C 13.09.2025 в 13:17
Осень обманет, зима накажет: когда дорога превращается в каток

В Москве переходить на зимние шины стоит при +5 °C, обычно это конец октября. ГИБДД напоминает: зимой летняя резина под запретом, а летом штрафуют за шипы.

Читать полностью » В Госдуму внесён законопроект о статусе и полномочиях родительских собраний в школах 10.09.2025 в 18:42
Родительские собрания превращаются в новый орган власти: что изменится для школ

В Госдуму внесён законопроект: решения родительских собраний по питанию и внеурочной деятельности могут стать обязательными для исполнения школами.

Читать полностью » РБК: для высокоскоростного поезда Москва — Петербург выбирают название 08.09.2025 в 14:16
Скорость 400 км/ч и новое имя: каким будет поезд будущего из Москвы в Питер

Для нового высокоскоростного поезда Москва — Петербург ищут название. Среди вариантов — «Сапсан-2», «Сапсан-400» и «Луч».

Читать полностью » В Новомосковске водителя лишили прав за наезд на кота и оставление места ДТП 05.09.2025 в 12:48
Обычное ДТП — но с котом: почему водителя наказали по всей строгости

В Новомосковске водитель Lada Granta сбил домашнего кота и уехал. Суд признал его виновным в оставлении места ДТП и лишил прав на год.

Читать полностью » В Калужской области открылся первый в России православный технический колледж при монастыре 02.09.2025 в 0:01
Монастырские IT-шники: как в калужской обители готовят киберспециалистов нового поколения

В Боровске Калужской области состоялось открытие уникального образовательного учреждения — технического колледжа "Логос", созданного под духовным покровительством РПЦ на территории Свято-Пафнутьева монастыря. Это первое в современной России среднее профессиональное учебное заведение, сочетающее технические специальности с духовно-нравственным воспитанием.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев представил нового федерального инспектора во Владимирской области
Еда
Лимонный крем с яйцом получается густым, шелковистым и чуть кисловатым
ЦФО
Экономист Игорь Балынин: ежемесячное пособие по уходу за ребёнком при средней зарплате достигнет 38,7 тысячи рублей
ДФО
Биологи зафиксировали увеличение числа ядовитой рыбы фугу в Приморье — Александр Олифиренко
Еда
Салат из крабовых палочек с сыром и чесноком получается сытным
Садоводство
В средней полосе России осенью выкапывают гладиолусы, канны и георгины
Красота и здоровье
Невролог Джикия: стресс нарушает работу кишечника и вызывает спазмы
Спорт и фитнес
Суд рассматривает иски к компании, связанной с Антоном Сихарулидзе, на сумму более 125 миллионов рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet