Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:08

Плюс 14% за год: медицинская реабилитация в Крыму перестала быть узким направлением

Более 14,8 тыс пациентов проходят медреабилитацию в Крыму — глава Аксёнов

Медицинская реабилитация в Крыму постепенно выходит на один из ключевых уровней регионального здравоохранения, показывая устойчивый рост как по охвату пациентов, так и по оснащённости учреждений. Итоги 2025 года демонстрируют заметное расширение этого направления и подтверждают его практическую востребованность. Об этом рассказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Рост объёмов реабилитационной помощи

По итогам 2025 года медицинскую реабилитацию в Крыму прошли более 14,8 тыс. пациентов. Этот показатель на 14% превышает уровень 2024 года, что свидетельствует о повышении доступности и эффективности соответствующих медицинских услуг. Реабилитационная помощь охватывает пациентов после травм, хирургических вмешательств и перенесённых заболеваний.

Увеличение числа пациентов связано не только с ростом потребности, но и с системной работой по развитию инфраструктуры. Реабилитация рассматривается как важный этап восстановления здоровья, позволяющий сократить сроки возвращения людей к активной жизни и повысить качество медицинской помощи в целом.

Реализация региональной программы

Сергей Аксёнов напомнил, что с 2022 года в республике реализуется региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". В её рамках современным оборудованием были оснащены десять медицинских организаций, работающих в разных городах и районах Крыма.

"В рамках данной программы оснащено современным оборудованием десять медицинских организаций", — отметил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

В перечень вошли, в частности, Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко, Симферопольская городская клиническая больница № 7, санаторий "Искра", Евпаторийская городская больница, Керченская городская больница № 3 и другие профильные учреждения.

Оборудование и эффект для пациентов

Всего в рамках программы поставлено 480 единиц медицинского оборудования, из которых 212 — в течение 2025 года. Это позволило существенно расширить технические возможности реабилитационных отделений и повысить качество восстановительного лечения. Новое оснащение используется для работы с пациентами разного профиля и возраста.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, современная техника напрямую влияет на эффективность реабилитации. Она даёт возможность более полно восстанавливать утраченные функции организма и повышает результативность лечения после операций, травм и тяжёлых заболеваний, укрепляя потенциал крымской системы здравоохранения.

