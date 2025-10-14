Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
© commons.wikimedia.org by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:36

Оперировали палец, а пострадала вся система: медскандал из Копейска долетел до Москвы

Уголовное дело о неоказании помощи пациентке из Копейска направят в Москву — СК России

История с оказанием ненадлежащей медицинской помощи пенсионерке из Копейска получила федеральный резонанс. Итоги расследования уголовного дела направят в Москву — материалы лично изучит председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Что случилось с пациенткой

Инцидент произошёл в сентябре 2025 года.
63-летняя женщина обратилась в травматологическое отделение одной из больниц Копейска после травмы пальца.

"Глава СК России поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи пенсионерке в г. Копейске Челябинской области. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении центрального аппарата ведомства.

Женщине провели операцию, однако после этого не назначили необходимое лечение. В результате состояние пациентки ухудшилось: рана начала гноиться, и ей пришлось обратиться в частную клинику, где врачи рекомендовали повторное хирургическое вмешательство.

Москва ждёт отчёта

Рассмотрение материалов по делу поручено центральному аппарату СКР, который поставил его на особый контроль. Об итогах расследования лично доложит и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константин Правосудов.

Это не первый случай, когда Бастрыкин требует подробного доклада по медучреждениям региона: ранее он уже обращал внимание на ситуацию с челябинской пациенткой, едва не погибшей после неудачной операции.

Контроль и ответственность

В Следственном комитете подчеркивают, что подобные случаи рассматриваются как вопрос защиты прав граждан на получение качественной и своевременной медицинской помощи. Федеральный уровень контроля означает, что по делу могут последовать жёсткие кадровые и правовые решения в отношении ответственных лиц.

