Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
малыш в роддоме
малыш в роддоме
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Иван Петровский Опубликована сегодня в 20:22

Когда чудо стало бедой: семья из Симферополя борется за сына уже целый год

Родители ребёнка с травмой мозга подали иск к роддому — Наш Крым. Новости

Первые месяцы жизни Роберта Провоторова прошли не дома, а под звуки медицинских аппаратов. Мальчик, которому недавно исполнился год, с самого рождения находится в стенах Республиканской детской клинической больницы. Об этом сообщает издание "Наш Крым. Новости". Его жизнь поддерживают приборы, а врачи ведут круглосуточное наблюдение — ребёнок так и не смог самостоятельно дышать и реагировать на внешний мир.

Тяжёлые роды и критические последствия

Беременность Дарьи Провоторовой протекала спокойно, семья готовилась к появлению второго ребёнка. Однако, по её словам, в симферопольском роддоме №2 врачи отказались от планового кесарева сечения, решив принять роды естественным путём. Младенец весил 4080 граммов, и в процессе родов, как утверждает женщина, акушеры применяли вакуум-экстрактор и оказывали давление на живот. После этого ребёнок появился без признаков жизни, но был реанимирован.

Последствия стали необратимыми: тяжёлая родовая травма привела к серьёзному поражению мозга. Врачи диагностировали у мальчика вегетативное состояние, при котором восстановление функций организма невозможно. С момента рождения Роберт не покидал палату паллиативного отделения, где получает обезболивающие и противосудорожные препараты.

Расследование и экспертиза

Родители убеждены, что трагедия произошла по вине медицинского персонала. Они обратились в Следственный комитет и к юристу, специализирующемуся на медицинских делах. Следствие длится почти год. Как следует из материалов судмедэкспертизы, в процессе оказания помощи были допущены грубые нарушения, находящиеся в прямой причинно-следственной связи с тяжким вредом здоровью ребёнка.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Санкция предусматривает до трёх лет лишения свободы. Пока дата судебного заседания не определена, но следствие рассматривает вопрос о привлечении к ответственности акушера, принимавшего роды.

Позиция больницы и гражданский иск

Супруги также подали иски к роддому №2 на сумму 20 миллионов рублей — они требуют компенсацию морального и материального ущерба. Очередное заседание по гражданскому делу назначено на январь 2026 года.

Главный врач роддома №2 Илья Глазков в комментарии для СМИ заявил: "Приём Кристеллера, который иногда ошибочно принимают за выдавливание, является стандартной и безопасной процедурой", — подчеркнул руководитель. Он добавил, что негативные публикации о работе учреждения могут быть частью "чёрного пиара". Глазков отметил, что за годы после воссоединения Крыма с Россией в роддоме приняли более 30 тысяч родов, большинство из которых завершились благополучно. При этом врач признал, что каждое подобное происшествие требует тщательной проверки, а виновных может определить только суд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Видео сделки изучил суд по делу Ларисы Долиной — РИАН сегодня в 9:03
Судьи пересматривают всё: ключевая видеозапись сделки Долиной попала в Верховный суд

Суд по делу о квартире Ларисы Долиной дошёл до Верховного суда: видео сделки уже изучили, а покупательница требует пересмотра резонансного решения.

Читать полностью » Москва введет лишь половину запланированных офисов в 2025 году — Венчковский сегодня в 8:59
Деньги есть, а строить некому: куда уйдут 200 миллиардов, если новые офисы в Москве не нужны

В 2025 году Москва введёт лишь половину запланированных офисных площадей, а инвестиции в коммерческую недвижимость уже готовятся к сокращению.

Читать полностью » Новый вирус крадёт данные через поддельные фотоархивы — МВД сегодня в 8:32
Не ведитесь на уловку мошенников: почему срочное сообщение с файлом должно вас насторожить

В России участились атаки "фото-вирусов" на смартфоны: APK-файлы под видом архивов захватывают доступ к данным и передают их на удалённые серверы.

Читать полностью » УК обязана вернуть батарею до начала отопительного сезона — Корнилов сегодня в 8:16
Это ваше законное тепло: почему установка батареи — обязанность УК, а не ваша головная боль

Юрист объяснил, сколько УК может держать квартиру без батареи, какие нормы по теплу действуют зимой и как жильцам выбить перерасчёт и штраф.

Читать полностью » Коэффициент платы за воду без счетчика вырастет вдвое — Правительство сегодня в 8:05
Это не стимул, это штраф: как новый коэффициент заставит каждого установить счётчики воды

Власти удваивают повышающий коэффициент для начисления платы за воду без счётчиков — теперь жильцам придётся решать, ставить приборы или платить существенно больше.

Читать полностью » Собственникам посуточной аренды выставляют коммерческие тарифы за коммуналку — Пруфы сегодня в 8:03
Гостиничные тарифы пришли в обычные дома: почему сдавать квартиру теперь может быть себе дороже

В российских судах всё чаще разбирают споры о посуточной аренде квартир, и от того, насколько она похожа на мини-отель, может зависеть размер коммунальных платежей.

Читать полностью » Опрос сотрудников снижает риск конфликтов на празднике — Ольга Бухвалова сегодня в 7:36
Новогодняя ночь под знаком тайны: как скрытые предпочтения сотрудников решают судьбу корпоратива

Эксперт объяснила, как анонимный опрос помогает подобрать формат корпоратива, избежать неловких решений и учесть потребности сотрудников.

Читать полностью » Словом 2025 года стал зумер — Грамота.ру сегодня в 7:28
Ваши дети — зумеры, и это официально: лингвисты объяснили, почему это слово захватило мир

Жюри "Грамоты.ру" выбрало слово 2025 года, а другие экспертные площадки предложили свои версии — каждая отражает собственный взгляд на происходящее.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Скрытый замок в дверях спасает при разряде брелока — инженеры
Еда
Курица, запечённая в майонезе с чесноком, сохраняет сочность и образует румяную корочку — повар
Красота и здоровье
Аромат с туберозой стал легче — эксперты Frédéric Malle объяснили выбор формулы
ПФО
Пензенская область сократила дефицит врачей почти вдвое — Олег Мельниченко
Дом
Скрытые двери устанавливают только на черновом этапе ремонта — дизайнеры
Красота и здоровье
Образ жизни становится главным фактором продолжительности жизни — врач Новоселов
Садоводство
Куриный помёт многократно повышает урожайность растений — садоводы
Красота и здоровье
Анализ ТТГ помогает выявить сбои в работе щитовидки — врач Мясников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet