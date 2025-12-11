Когда чудо стало бедой: семья из Симферополя борется за сына уже целый год

Первые месяцы жизни Роберта Провоторова прошли не дома, а под звуки медицинских аппаратов. Мальчик, которому недавно исполнился год, с самого рождения находится в стенах Республиканской детской клинической больницы. Об этом сообщает издание "Наш Крым. Новости". Его жизнь поддерживают приборы, а врачи ведут круглосуточное наблюдение — ребёнок так и не смог самостоятельно дышать и реагировать на внешний мир.

Тяжёлые роды и критические последствия

Беременность Дарьи Провоторовой протекала спокойно, семья готовилась к появлению второго ребёнка. Однако, по её словам, в симферопольском роддоме №2 врачи отказались от планового кесарева сечения, решив принять роды естественным путём. Младенец весил 4080 граммов, и в процессе родов, как утверждает женщина, акушеры применяли вакуум-экстрактор и оказывали давление на живот. После этого ребёнок появился без признаков жизни, но был реанимирован.

Последствия стали необратимыми: тяжёлая родовая травма привела к серьёзному поражению мозга. Врачи диагностировали у мальчика вегетативное состояние, при котором восстановление функций организма невозможно. С момента рождения Роберт не покидал палату паллиативного отделения, где получает обезболивающие и противосудорожные препараты.

Расследование и экспертиза

Родители убеждены, что трагедия произошла по вине медицинского персонала. Они обратились в Следственный комитет и к юристу, специализирующемуся на медицинских делах. Следствие длится почти год. Как следует из материалов судмедэкспертизы, в процессе оказания помощи были допущены грубые нарушения, находящиеся в прямой причинно-следственной связи с тяжким вредом здоровью ребёнка.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Санкция предусматривает до трёх лет лишения свободы. Пока дата судебного заседания не определена, но следствие рассматривает вопрос о привлечении к ответственности акушера, принимавшего роды.

Позиция больницы и гражданский иск

Супруги также подали иски к роддому №2 на сумму 20 миллионов рублей — они требуют компенсацию морального и материального ущерба. Очередное заседание по гражданскому делу назначено на январь 2026 года.

Главный врач роддома №2 Илья Глазков в комментарии для СМИ заявил: "Приём Кристеллера, который иногда ошибочно принимают за выдавливание, является стандартной и безопасной процедурой", — подчеркнул руководитель. Он добавил, что негативные публикации о работе учреждения могут быть частью "чёрного пиара". Глазков отметил, что за годы после воссоединения Крыма с Россией в роддоме приняли более 30 тысяч родов, большинство из которых завершились благополучно. При этом врач признал, что каждое подобное происшествие требует тщательной проверки, а виновных может определить только суд.