Дорогая клиника еще не значит хорошая: что скрывается за лицензиями медицинских центров в России

Система профессиональной аккредитации и лицензирования медицинских учреждений в текущем виде не гарантирует высокого качества помощи, так как зачастую превращается в формальность, доступную за деньги, пояснил врач-вертебролог, мануальный терапевт высшей категории Сергей Десенко. В комментарии для NewsInfo.Ru эксперт подчеркнул, что простое ужесточение существующих регламентов лишь приведет к росту коррупционных издержек, не решая проблему дефицита квалифицированных кадров.

Ранее в России предложили радикально пересмотреть подход к выдаче лицензий на частную медицинскую деятельность. По словам председателя Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктора медицинских наук Яна Власова, которые передает ИС "Вести", это необходимо для существенного повышения требований к работающим в коммерческом секторе специалистам. При этом отраслевые эксперты констатируют, что обеспеченность врачами в стране остается на уровне, требующем системных решений по подготовке новых кадров.

Десенко выразил скепсис относительно эффективности действующих механизмов проверки компетенций медиков. По его мнению, аккредитация превратилась в прибыльный бизнес для определенных структур, а не в инструмент отсева профнепригодных кадров. Если условия прохождения процедур станут более жесткими, это не заставит специалистов лучше учиться, а лишь увеличит стоимость "покупки" необходимых документов, что является системной проблемой.

"Я считаю, что вся эта аккредитация — профанация. На этом делают хорошие деньги. Если ужесточить процедуру, она просто станет дороже: никто не будет проходить её по-настоящему — все просто заплатят больше и оформят документы, как это у нас обычно и делается", — отметил он.

Специалист добавил, что разницы в правилах лицензирования между государственными и частными клиниками практически нет. Однако ожидания пациентов от коммерческой медицины объективно выше: человек, оплачивающий услуги из своего кармана, рассчитывает на более высокий уровень сервиса и экспертизы. Сегодня рынок испытывает острую нехватку профессионалов экстра-класса. Кадровый вопрос остается ключевым, ведь даже дипломированным выпускникам медицинских вузов часто требуются опытные наставники для начала полноценной практики.

"Высококвалифицированных врачей не хватает на всех, поэтому часть специалистов имеет более низкую квалификацию. Конечно, в частных клиниках желательно, чтобы работали высококвалифицированные врачи: люди приходят, платят деньги и ожидают помощь на порядок выше, — рассказал эксперт.

Десенко указал на коррупционные риски в процессе организации бизнеса. Для предпринимателя, открывающего медицинский центр, получение лицензии нередко становится вопросом бюджета, а не соответствия стандартам. Подобные лазейки в законодательстве нивелируют попытки контролирующих органов улучшить качество услуг. Для защиты интересов граждан в таких условиях иногда обсуждается обязательная аудиофиксация в медучреждениях, которая могла бы стать доказательством в спорных ситуациях.

Параллельно с этим пациенты сталкиваются с трудностями и в других сферах здравоохранения. Например, некоторые полисы ДМС перестают гарантировать прием у востребованных специалистов, так как клиники меняют внутренние правила. Также важно проявлять осторожность при получении помощи в узких нишах, поскольку консультации у психологов без образования могут нанести вред ментальному здоровью.

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