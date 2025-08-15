Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:20

Проверка на опьянение меняется: эти нюансы могут сыграть против вас

Новый порядок медосвидетельствования на опьянение вступит в силу в России с 1 сентября 2025 года

С первого сентября 2025 года в России начнёт действовать обновлённый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Этот регламент заменит правила, действующие с 2015 года, и будет актуален вплоть до 1 сентября 2031-го. Несмотря на то, что кардинальных перемен в процедуре нет, некоторые важные детали всё же изменились.

Что изменилось в процедуре

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров уточнил, что ключевое нововведение касается интервала между двумя замерами выдыхаемого воздуха. Теперь он составит не от 15 до 20, а от 15 до 25 минут.

Кроме того, если гражданина направляют на химико-токсикологическое исследование мочи, сдача материала должна произойти в течение 30 минут. В противном случае потребуется анализ крови. В направлении на исследование теперь обязательно указывать информацию о приёме лекарственных препаратов, которые могут повлиять на результат.

Медицинские организации обязаны хранить биоматериалы (мочу и кровь) три месяца с момента оформления заключения, а электронные данные масс-спектров анализов — в течение пяти лет.

Что осталось без изменений

Методика исследования выдыхаемого воздуха с использованием алкотестера не меняется. Переход на новые модели оборудования не требуется, так как сама суть процедуры осталась прежней.

"Эти изменения призваны привести порядок в соответствие с современными стандартами и повысить объективность результатов", — пояснил Евгений Машаров.

Он также подчеркнул, что у граждан по-прежнему есть право оспорить результаты в суде.

Ответственность за отказ

Отдельно Машаров напомнил, что отказ от медосвидетельствования для водителей чреват серьёзными последствиями: штрафом в размере 45 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Кому это касается

Новый порядок применяется не только к автомобилистам. Он распространяется на все ситуации, когда необходимо установить факт опьянения:

  • появление на рабочем месте в нетрезвом виде;

  • выявление состояния опьянения у несовершеннолетних;

  • случаи, связанные с административными правонарушениями;

  • проведение расследований по уголовным делам.

