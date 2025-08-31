Турция, кома и спор со страховкой: как россиянин оказался в плену больничных стен

На турецком курорте произошла трагедия: 57-летний житель Новосибирска Алексей, отдыхавший с супругой, уже месяц находится в искусственной коме. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

Как всё случилось

28 июля у мужчины неожиданно лопнула аневризма, вызвав кровоизлияние в мозг. Благодаря страховке туроператора россиянину экстренно провели операцию в Анталье. После вмешательства его ввели в состояние искусственной комы и назначили курс интенсивного лечения.

Семья в растерянности

Супруга Алексея рассказала, что уже месяц муж лежит в турецкой больнице, а врачи запрещают перевозить его в Россию. По словам медиков, вывести пациента из комы невозможно.

Дополнительным ударом стала позиция страховой компании: "Росгосстрах" изначально отказался оплачивать содержание пациента в полном объёме, объяснив это тем, что случай якобы относится к хроническим заболеваниям.

"Госпиталь говорит, что это нехроническое заболевание, но "Росгосстрах" стоит на своем. Он сейчас как заложник в турецкой больнице", — рассказала женщина.

Посольство России в Турции, по её словам, ограничилось предложением продлить визу.

Ответ страховщика

Позднее представители "Росгосстраха" уточнили позицию. Компания признала, что разрыв аневризмы аорты можно рассматривать как обострение хронического заболевания. После получения официального запроса от родственников 16 августа страховщик согласился покрыть расходы в пределах полной суммы полиса.

"После ответа от турецких врачей и с учетом того, что ранее согласованной суммы недостаточно, а пациент пока нетранспортабелен, наша компания приняла решение оплачивать медицинскую помощь в пределах полной страховой суммы по полису", — заявил представитель компании.

Итог

История семьи из Новосибирска показала уязвимость туристов в экстренных ситуациях за границей: даже при страховке остаётся риск оказаться один на один с медицинскими и финансовыми проблемами.