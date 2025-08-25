Россиян ждёт жёсткая проверка на алкоголь и наркотики: дату перенесли, но сюрпризы остались

С 1 марта 2027 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что изменения будут действовать уже с 1 сентября 2025 года, однако в ведомстве эту дату опровергли.

"К этому времени [1 марта 2027 года] заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения", — подчеркнули в Минздраве.

Что изменится в 2027 году

Новый документ вводит более строгие требования к процедуре проверки:

обязательное подписание "добровольного информированного согласия" на

медицинское вмешательство;

увеличение интервала между двумя продувками алкотестером с 15-20 до 25 минут;

у водителей, попавших в ДТП, а также у граждан с признаками алкогольного или

наркотического отравления, будут брать два образца биоматериала — мочу и кровь;

появится обязанность указывать факт приема лекарств.

Изменения с 2025 года

При этом с 1 сентября 2025 года начнет действовать другой документ — список медицинских противопоказаний и ограничений к управлению автомобилем. Он был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным еще в апреле.

В перечень вошли следующие состояния и заболевания: