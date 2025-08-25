Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сотрудник ГАИ
Сотрудник ГАИ
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:54

Россиян ждёт жёсткая проверка на алкоголь и наркотики: дату перенесли, но сюрпризы остались

В России введут более строгие правила медосвидетельствования водителей на опьянение с 2027 года — Минздрав

С 1 марта 2027 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что изменения будут действовать уже с 1 сентября 2025 года, однако в ведомстве эту дату опровергли.

"К этому времени [1 марта 2027 года] заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения", — подчеркнули в Минздраве.

Что изменится в 2027 году

Новый документ вводит более строгие требования к процедуре проверки:

  • обязательное подписание "добровольного информированного согласия" на
  • медицинское вмешательство;
  • увеличение интервала между двумя продувками алкотестером с 15-20 до 25 минут;
  • у водителей, попавших в ДТП, а также у граждан с признаками алкогольного или
  • наркотического отравления, будут брать два образца биоматериала — мочу и кровь;
  • появится обязанность указывать факт приема лекарств.

Изменения с 2025 года

При этом с 1 сентября 2025 года начнет действовать другой документ — список медицинских противопоказаний и ограничений к управлению автомобилем. Он был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным еще в апреле.

В перечень вошли следующие состояния и заболевания:

  • органические психические расстройства, включая симптоматические;
  • шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
  • аффективные расстройства настроения;
  • невротические, связанные со стрессом и соматоформные;
  • расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
  • умственная отсталость;
  • общие расстройства психологического развития;
  • психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением
  • психоактивных веществ;
  • эпилепсия;
  • аномалии цветового зрения;
  • бинокулярная слепота.

