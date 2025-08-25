Россиян ждёт жёсткая проверка на алкоголь и наркотики: дату перенесли, но сюрпризы остались
С 1 марта 2027 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что изменения будут действовать уже с 1 сентября 2025 года, однако в ведомстве эту дату опровергли.
"К этому времени [1 марта 2027 года] заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения", — подчеркнули в Минздраве.
Что изменится в 2027 году
Новый документ вводит более строгие требования к процедуре проверки:
- обязательное подписание "добровольного информированного согласия" на
- медицинское вмешательство;
- увеличение интервала между двумя продувками алкотестером с 15-20 до 25 минут;
- у водителей, попавших в ДТП, а также у граждан с признаками алкогольного или
- наркотического отравления, будут брать два образца биоматериала — мочу и кровь;
- появится обязанность указывать факт приема лекарств.
Изменения с 2025 года
При этом с 1 сентября 2025 года начнет действовать другой документ — список медицинских противопоказаний и ограничений к управлению автомобилем. Он был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным еще в апреле.
В перечень вошли следующие состояния и заболевания:
- органические психические расстройства, включая симптоматические;
- шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
- аффективные расстройства настроения;
- невротические, связанные со стрессом и соматоформные;
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
- умственная отсталость;
- общие расстройства психологического развития;
- психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением
- психоактивных веществ;
- эпилепсия;
- аномалии цветового зрения;
- бинокулярная слепота.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru